Mixed by Erry 6 puntos

Italia, 2023

Dirección: Sydney Sibila.

Guión: Simona Frasca, Armando Festa y Sydney Sibila.

Duración: 110 minutos.

Intérpretes: Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Chiara Celotto, Greta Esposito.

Estreno: en Netflix.

Montada sobre la ola de ficciones basadas en hechos reales que retratan la cultura popular de los años ’80, la plataforma de streaming Netflix incorporó a su grilla la producción de origen italiano Mixed by Erry. Se trata de la historia de tres hermanos napolitanos que en aquella década, que el cine contemporáneo gusta de idealizar gracias a la generosa distancia de las cuatro décadas transcurridas, se volvieron millonarios en pocos años. Por supuesto que si las palabras napolitanos y millonarios aparecen en la misma frase no es raro que enseguida aparezcan las sospechas de que algo turbio debe completar la fórmula, otro de los lugares comunes del cine italiano, pero que esta vez se confirma en la pantalla.



Por aquellos años los jóvenes hermanos Fratassio se volvieron ricos y famosos en toda Italia gracias a la piratería musical. Actividad que comenzó como un inocuo pasatiempo de uno de ellos, Enrico, al que en la familia y el barrio llamaban Erry, quien desde chiquito soñaba con ser DJ. Pero como la oportunidad no llegó, Erry se dedicaba a grabar compilados que al principio regalaba, pero que llegaron a volverse tan populares que decidió empezar a vender. La película, dirigida por Sydney Sibila (responsable de la trilogía Lo dejo cuando quiero, de sinopsis demasiado parecida a la serie Breaking Bad), hace su retrato de los Fratassio abrazando el manual del costumbrismo y no duda en retratarlos como personajes entre tiernos y cándidos. Al menos en apariencia.

Hijos de un padre que vendía botellas de Jack Daniels rellenas con té, los tres chicos ven como una salida laboral lógica comenzar a duplicar canciones y discos de moda de forma cada vez más masiva. Erry hacía lo que le gustaba y toda la familia comenzaba a disfrutar del buen pasar. El asunto es que sin proponérselo (al menos así lo narra la película) lo que primero fue un negocio local acabó convertido en una industria. Así, el sello pirata de los Fratassio, llamado “Mixed by Erry”, llegó a ser la compañía discográfica más exitosa de Italia. Tanto, que en la segunda mitad de esa década llegaron a tener un volumen de ventas superior a la sumatoria de todas las compañías oficiales.

De espíritu similar a películas como Tetris (Prime Video), Mixed by Erry toma la decisión de abordar el ascenso y la caída de los Fratassio en clave de comedia. En el camino relativiza la gravedad del delito cometido, ligándolo al contexto social de una Nápoles cuya pobreza fue conocida por todos gracias al paso de Maradona por la ciudad. De algún modo, la imagen que deja de los hermanos es la de tres buscavidas que sin querer se convirtieron en una especie de Robin Hood que no hacían otra cosa que poner la música al alcance de la gente. Es cierto que a eso se lo llama romantizar un crimen, pero no deja de resultar simpático.