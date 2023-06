Juan Martín Del Potro volvió a jugar después de casi un año y medio después de haber disputado su último partido y aumenta la ilusión de que pueda estar en el US Open. El tandilense no compite desde febrero de 2022 cuando perdió en la primera ronda del Argentina Open y se presentó en la noche del jueves en un encuentro de exhibición en China en el que compitió en dobles junto al español Carlos Moya, ex número uno del mundo.

La dupla logro un triunfo por 7-6 (5), 1-6 y 11-9, ante la dúo conformado por el español David Ferrer y el ruso Marat Safin y la vuelta de Del Potro a una cancha cobra importancia pensando en el mediano plazo. "Este un momento muy especial. Volver a entrar en una cancha y ante tanto público en las tribunas es algo que me llena de alegría", señaló el exnúmero 3 del mundo.

Del Potro mantiene la esperanza de darle un cierre a su carrera profesional en el US Open, certamen que ganó en 2009 y que se disputará entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre próximo. Hace algunas semanas había señalado: "No sé si estaré al cien por ciento o no, pero, al menos, si mi último partido de tenis tiene que ser este año, quiero que sea en el US Open. Trabajaré duro por última vez, tal vez, en mi carrera, y luego nunca se sabe. Dios decidirá si estoy listo o no".

En cuanto a su participación en la exhibición en el país asiático la misma podría continuar este sábado, junto a Xiaofei Wang (China, 20 años) ante el dúo Ferrer y He Yecong (China, 29 años, inactivo desde 2020), mientras que también competiría el domingo al lado de Li Zhe (China, 36 años) frente a la dupla Safin y He Yecong.