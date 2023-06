Facundo Manes no se da por vencido. Asegura que inscribirá su lista para disputar las PASO como candidato a presidente, pese a que fue perdiendo apoyos con el paso de los meses. La UCR bonaerense, que era su principal base de sustentación, cerró un acuerdo con la precandidata del PRO Patricia Bullrich: el titular del comité provincial, Maximiliano Abad, encabezará la lista de senadores por la provincia de Buenos Aires. El principal adversario de Manes, Gerardo Morales, negoció con Horacio Rodríguez Larreta y será su vice. El sector del radicalismo que gobierna Mendoza, conocido como el Grupo Malbec, se encolumnó con Bullrich. Por lo tanto, poco le queda a Manes para sustentar su candidatura.

No obstante, el neurocientífico no se rinde: analiza que va a quedar como la única opción radical "pura", dado que los otros dos correligionarios van como vices en fórmulas encabezadas por el PRO. Por eso, sostiene que no se bajará, dice contar con los avales suficientes y con la capacidad para presentar listas en todo el país. Tuvo ofrecimientos de Larreta, de Bullrich y de Morales para ocupar distintos lugares y a todos dijo que no. Sus aliados desconfían y creen que finalmente no se presentará.

Por lo pronto, su hermano y apoderado, Gastón Manes, se presentó ante la Junta Electoral de Juntos por el Cambio para reservar el nombre de la lista interna con la que competirá: "Dar el Paso". Es el mismo nombre que utilizó hace dos años cuando compitió (y perdió) contra el candidato del PRO, Diego Santilli.

Manes asegura que tiene pensada a su compañera de fórmula, pero no la anunciará hasta el mismo cierre de listas. Es decir, en el mismo momento en que se develará la incógnita de si Manes realmente se presenta.



La duda es cómo hará pasa sustentar (en fiscales, en candidatos) y financiar su candidatura sin ningún sector mayoritario de la UCR que lo acompañe. Hoy las filas de la UCR están divididas en dos listas de fórmulas cruzadas: Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Martín Lousteau se posicionan del lado de Rodríguez Larreta. Mientras que los mendocinos como Alfredo Cornejo, la candidata en Santa Fe Carolina Losada y el titular de la UCR bonaerense, Abad, están con Bullrich. En ese escenario de acuerdos internos entre el PRO y la UCR, no queda mucho sobre lo que Manes pueda pararse.

Tampoco parece haber quedado mucho lugar para su prédica de "terminar con la grieta", con el argumento de que Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri son los dos grandes males de este país. De hecho, los candidatos de Juntos por el Cambio están en una competencia para ver quién se muestra con posiciones más extremistas para no perder votos a manos de Javier Milei. En ese aspecto, puede que la campaña de Manes desentone en JxC como un solo de batería en un concierto de música clásica.