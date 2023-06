Y habrá final nomás en el Campeonato Femenino de Primera División entre Boca, que irá por el tricampeonato, y UAI Urquiza, subcampeón en las últimas dos ediciones.

Este sábado se jugó parte de la última fecha de la liga y las posibilidades iban desde tres clubes con chances de ser campeón, hasta un desempate e incluso un triangular. Prevaleció la segunda opción.

Boca y UAI Urquiza llegaron a la jornada empatados en la cima del campeonato, por lo que debían ganar sus respectivos partidos y esperar un traspié de su competidor. Las Gladiadoras arrancaron con todo y ya estaban 3-0 sobre Gimnasia en el primer tiempo jugado en el complejo Pedro Pompilio (doblete de Andrea Susana Ojeda y uno de Amancay Urbani), mientras que Las Guerreras de la UAI no le encontraban la vuelta al SAT y se fueron al entretiempo sin goles en el estadio 12 de Agosto, en Moreno, casa del representativo televisivo.

El drama casi que se mudó de cancha en los segundos tiempos de ambos partidos, ya que UAI encontró el 1-0 a los 53 minutos a través de Idanis Mendoza mientras que Boca tuvo que refugiarse de la inesperada levantada del Lobo, que se puso 3-2 (gritos de Lali Esquivel y Florencia Gaetán) e inundó de suspenso los minutos finales.

Así las cosas, Boca y UAI aguantaron sendas ventajas mínimas para ganar sus partidos, llegar a los 48 puntos y jugar un partido desempate para definir el título. El mismo tendrá lugar este martes, a las 20, en una cancha neutral (podría ser en el Libertadores de América de Independiente). La televisación irá por cuenta de la TV Pública.

La mala noticia fue la salida por lesión de la volante Daiana Falfán en UAI Urquiza. La mediocampista es pieza habitual de la Selección Argentina que estará jugando el Mundial de la categoría a partir del 20 de julio. Falfán salió a los 20 minutos por una molestia muscular en la zona abdominal que dejó preocupado al DT del seleccionado, Germán Portanova, quien estuvo viendo a Boca-Gimnasia junto a las jugadoras Estefanía Banini y Chiara Singarella, entre otras.

En tanto, quienes vieron finalizar su temporada fueron las jugadoras de Rosario Central, que con 43 puntos debían ganar su partido y esperar que Boca y UAI no hagan lo propio. No sucedió nada de eso ya que las rosarinas, gran revelación del certamen, perdieron 1 a 0 con Racing como locales -golazo de Flor Salazar- y se tuvieron que conformar con un histórico tercer puesto.

Este domingo continuará la fecha con los partidos Independiente vs Belgrano (a las 13), Estudiantes de La Plata vs River (a las 13) y San Lorenzo vs Platense (a las 15). Y el lunes completarán Ferro vs Huracán (a las 11) y Lanús vs Banfield (a las 15:10, por DeporTV).

Las posiciones del Femenino 2023