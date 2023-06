El 1, la publicación semanal de la Universidad Nacional de la Matanza, es el único periódico universitario del país con una tirada impresa que se difunde gratuitamente más allá del ámbito educativo. Salió en 2005 y desde ese entonces lleva ochocientas ediciones ininterrumpidas con información académica y regional para los habitantes de La Matanza. Con un staff formado exclusivamente por estudiantes y graduados de la misma casa, El 1 significa el primer trabajo para muchos estudiantes en una propuesta innovadora que integra las prácticas laborales al mundo académico. Hoy forma parte de un multimedio universitario que articula noticias digitales, radio por FM y streaming, televisión y redes sociales. Sin embargo, desde su equipo se mantienen fieles a la versión física del periódico y confían en su crecimiento.



El 19 de septiembre del 2005 salió impresa la primera publicación de El 1. Un periódico que nació como un proyecto del equipo de prensa de la Universidad Nacional de la Matanza que ya tenía un pequeño programa de radio y que buscaba tener un alcance regional integrando, para esto, a los estudiantes de su carrera. En esta primera edición, entonces mensual, un joven periodista creyó reconocer una nueva promesa en el mundo deportivo y tituló su nota “Nuevo Messias del fútbol”. Desde ese entonces, pasaron dieciocho años y el periódico cambió con el mundo. Hoy es un proyecto englobado dentro de la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que articula carreras académicas con áreas laborales.

“Empezamos con tres computadoras y diez personas. Era un lugar más acotado. Estábamos todos encimados y con muy pocos recursos. Era el juego de la silla, el que se levantaba, perdía.” bromea Florencia Garavaglia, graduada de la UNLAM que empezó como redactora del periódico en su fundación y que hoy es la Directora Técnica y de Extensión de la Escuela. Detrás de ella hay un gran ventanal que permite ver una amplia redacción en la que trabajan veinticinco periodistas entre estudiantes, docentes y graduados. Estos se reparten las secciones de política, economía, sociedad, universidad, municipios, policiales, deportes, ciencia y cultura. Toda una serie de notas que salen impresas semanalmente en su periódico y que buscan brindarle a la comunidad, con un marco editorial universitario, “las noticias de su barrio, que puedan leer lo que pasa a la vuelta de su casa, lo bueno y lo malo” afirma Florencia.

“En nuestro caso fue todo innovación. No había antecedentes en el mundo universitario de periódicos impresos de este estilo, con noticias. Sí había portales, agencias, o periódicos internos, pero no había, ni hay hoy día, otro periodico universitario con tirada regional como El 1.” afirma Laura Villafañe, graduada de la universidad y directora de El1. Entre estas innovaciones se encontraba la de difundir un diario universitario gratuito que aspiraba a no quedar recluido al ámbito académico, sino también insertarse en el municipio de La Matanza, un gran territorio que al día de hoy no tiene otro periódico regional impreso. “Hoy tenemos sesenta puntos de distribución. El principal, en la universidad, donde los estudiantes lo llevan a los municipios colindantes y lo comparten con sus familias. Pero también tenemos otros centros como sociedades de fomento, hospitales, el municipio. Al principio, los puestos de diario lo metían dentro de los periódicos de tirada nacional y la gente empezó a preguntarnos dónde lo podían conseguir”. explica Florencia.

Si bien El 1 es un proyecto universitario cuya función no es la de generar ingresos, en sus páginas incluye publicidad para reducir el costo del proyecto al mínimo. “Tenemos publicidad para no generar un gasto académico y reducir el presupuesto por alumno de la universidad. De esa forma compensamos un poco la inversión que hace la institución en este proyecto.” afirma Florencia. Esta atención en la sostenibilidad de su emprendimiento es la que les permitió salir todas las semanas ininterrumpidamente a lo largo del tiempo. “Nunca tuvimos problemas. Ni en pandemia ni en momentos de crisis presupuestaria. Siempre publicamos todas las semanas. Quizás se reducen las páginas o la tirada, pero siempre salimos y siempre gratuito,” afirma la directora.

Una salida laboral

Uno de los mayores logros del periódico es el de servir como puerta al mundo laboral para los estudiantes y egresados del conurbano bonaerense que estudian en las carreras y tecnicatura de comunicación de la facultad. Esto es algo que la misma decana de la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, Lorena Turriaga, destacó en la publicación número ochocientos de su propio periódico: “De la mano del crecimiento de la Escuela, con mayor y variada oferta académica, El 1 es un periódico donde muchos de los estudiantes y egresados pueden dar sus primeros pasos profesionales”.

La experiencia de trabajar en un medio de comunicación no se puede enseñar en las aulas, hay que atravesarla en la práctica. “Los estudiantes de la Matanza se van a recibir con sus tecnicaturas o títulos de grado, pero la práctica pre-profesional es otra cosa. Para aprender lo que es la vorágine del cierre de un diario hay que trabajar en eso.” afirmó Florencia. Walter Ferreiro, Secretario Técnico y de Extensión de la Escuela agregó que “es un espacio de formación, los editores los forman a los ingresantes en todas las áreas y muchos después de esta experiencia van a trabajar a otros medios y así se vuelve a renovar el espacio con estudiantes y egresados. Es un lindo primer paso.”

El valor del papel

En una época donde los modos de acceder a la información se encuentran cada vez más atomizados, y dónde los medios de comunicación diversifican y multiplican sus ofertas, el periódico impreso naturalmente pierde terreno. A pesar de esto, El1 se mantiene fiel a su edición en papel difundiendo todas las semanas diez mil copias, el mismo número con el que empezaron en el año 2005. El motivo de esta elección es el de mantener un público diverso y no reducir su oferta aquellos afortunados que tienen internet y la tecnología necesaria para acceder a la versión digital. “Tenemos un público que todavía no tiene gran acceso a las conecciones. La Matanza es muy grande y tiene sectores muy relegados. Algunos lectores nuestros no tienen internet o el acceso para leer un diario digital. Se encuentra el periódico por alguno de los puntos de distribución. El físico nos permite llegar a ese público y también que ese público pueda ver que nos ocupamos de sus noticias.” afirma Laura. Además, agrega: “Si bien en la universidad tenemos muchos lectores jóvenes, que quizás están más acostumbrados a lo digital, ellos se llevan el periodico a su casa y lo comparten con sus familias, que en muchos casos prefieren el papel. Te amplía el público. Es una decisión de las autoridades.”

El 1 festejó su publicación número 800 con gran alegría y confía en seguir construyendo su medio universitario, formando estudiantes y graduados en las prácticas laborales de su profesión y difundiendo gratuitamente noticias para la comunidad de La Matanza.