Este martes 27 de junio desde las 21 River enfrentará a The Strongest en el Estadio Monumental por la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores. Qué necesita el Millonario para clasificar a octavos de final y qué pasa si gana, empata o pierde.



Criterios de desempate fase de grupos Copa Libertadores

El reglamento de CONMEBOL para la Copa Libertadores prevé cuáles son los criterios de desempate y su orden de importancia en caso de que dos o más equipos finalicen la fase de grupos con los mismos puntos. El artículo 2 inciso 2.4.2 explica:

En el caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la FASE DE GRUPOS, se utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden:

1º CRITERIO: Mayor Diferencia de goles. La diferencia de goles se obtiene restando los goles marcados de los goles recibidos.

2º CRITERIO: Si la diferencia de goles fuera igual, el club que haya marcado mayor número de goles será el clasificado.

3º CRITERIO: De subsistir la igualdad, la posición se definirá a favor del club con mayor cantidad de goles a favor actuando como visitante.

4º CRITERIO: De subsistir la igualdad, la posición se definirá a favor del club con mejor ubicación en el Ranking de Clubes de CONMEBOL al 16 de diciembre 2022.



Tabla de posiciones del grupo D de la Copa Libertadores. Los primeros dos clasificarán a octavos de final, el tercero irá a la Copa Sudamericana y el último quedará fuera de toda competencia internacional para esta temporada.

¿Qué necesita River para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores?

River depende de sí mismo para clasificar a octavos de final —para eso deberá ganar—, pero no para ser líder del grupo. Qué pasa si gana, empata o pierde y el consuelo de la Copa Sudamericana.

¿Qué pasa si River gana vs The Strongest?





A River le alcanza con ganar para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. En caso de que Sporting Cristal derrote a Fluminense en su visita al Maracaná de Rio de Janeiro, seguirán empatados en puntos, en este caso en 10 cada uno. En tal caso entrarán en juego los criterios de desempate para definir quién pasa como líder. Lo mismo ocurrirá si brasileños y peruanos empatan, pero con los cariocas. Allí River la tendrá más difícil, pues el Flu tiene una diferencia de gol de +4 contra -2 del Millonario (la misma que la Máquina Celeste).

Si River pudiera empatar en ese ítem con su victoria, el segundo criterio, que es goles a favor, le favorecería, pues ambos marcaron 9 hasta el momento, por lo que podría pasar como primero.

¿Qué pasa si River empata vs The Strongest?





En caso de empatar, los de Demichelis necesitan que Sporting Cristal no gane y que en caso de igualar lo haga metiendo dos goles menos que el equipo argentino.

Si quedan parejos en puntos, diferencia de gol y goles a favor, el siguiente criterio es goles de visitante: los peruanos llevan 4 y River 3, y encima pueden aumentar esa diferencia, por lo que el Millonario quedaría eliminado.

¿Qué pasa si River pierde vs The Strongest?





Si River pierde ante The Strongest el resultado del otro partido solo influirá en su clasificación o no a la Copa Sudamericana, pero si cae no tiene posibilidades de seguir en la Libertadores. En este caso, al menos The Strongest y Fluminense quedarían por encima con 9 puntos cada uno. Necesitaría que Sporting Cristal pierda por más goles para al menos entrar a la Sudamericana.

