El cierre de listas de Unión por la Patria sigue generando fricciones entre referentes del kichnerismo y el albertismo. La senadora bonaerense Teresa García salió al cruce de las declaraciones de la ministro de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien dijo haberse sentido "maltratada" por la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que no lo importa lo que piense de ella. "No se puede dejar pasar esta falta de respeto a quien conduce este proceso político", consideró García y le apuntó a la ministra y al canciller Santiago Cafiero: "No se merecen el cargo que van a ocupar".

"Hago máximo responsable al presidente Alberto Fernández, en su rol de presidente del Partido Justicialista, por el cierre de listas que se produjo, sobre todo con el agravante de las expresiones que ha tenido la segunda precandidata para diputada nacional, Victoria Tolosa Paz respecto de que no le importa lo que diga Cristina”, disparó García, en diálogo con Radio Provincia.



Tolosa Paz y Cafiero quedaron en los cinco primeros lugares de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires de Unión por la Patria dentro de la fórmula de unidad acordada el viernes pasado. Sin embargo, en su discurso de junto al precandidato presidencial Sergio Massa, la vice criticó a Tolosa Paz por haber planteado una interna por la gobernación bonaerense hasta último momento.

La ministra de Desarrollo Social --alfil de Alberto Fernández en la disputa por las candidaturas-- calificó como "un palazo frontal" las declaraciones de la vicepresidenta y le dijo que "hizo una lectura equivocada del rol en la construcción de la unidad". Tolosa Paz dijo que "no le importa" lo que Cristina piensa de ella y aseguró que continuará "al lado de la construcción política del peronismo".

"Debiera importarle Tolosa Paz, sobre todo porque las mujeres y hombres que sufren, son el resultado del acuerdo con el FMI que usted tanto aplaudió, mientras que Cristina se cansó de advertirlo. Sobre el hambre no se pontifica...se la combate", le respondió García por redes sociales.



La senadora bonaerense ofreció luego una entrevista radial en a que continuó cargando contra la ministra de Desarrollo Social al decir que "Cristina no le falto el respeto a Victoria (Tolosa Paz) en el día de ayer", mientras que ella y Cafiero "no se merecen los cargos que van a ocupar" en las listas de candidatos.

García también se refirió al lugar que quedó para el precandidato presidencial del albertismo, Daniel Scioli, quien finalmente no tuvo lugar en el armado de unidad. "En el lugar de Cafiero tendría que haber ido Scioli y nadie le aviso", le apuntó García al canciller y consideró que "Scioli va a hablar cuando tenga que hablar". Sin embargo, la senador al señalar a Cafiero validó los trascendidos de una charla de Scioli con la vice, en la que el embajador habría calificado de "traición" las decisiones finales tomadas por el presidente, Tolosa Paz, Cafiero.

En ese sentido, en diálogo con Radio Provincia, la senadora bonaerense también cargó contra el presidente al considerar que fue "un capricho" de él forzar el escenario de las PASO hasta último momento y que la participación de la expresidenta en las decisiones para llegar a la lista de unidad fue "en relación al desorden que atravesaba el peronismo".

"Siempre el kirchnerismo tiene candidato propio, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, pero ante la necesidad de tener ordenada la fórmula presidencial, Cristina resolvió esto. Lo demás fue un condicionamiento del presidente poner a un hombre responsable como Agustín Rossi", evaluó García sobre las negociaciones de último momento.