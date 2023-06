En el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata hay más de cien propuestas en las pantallas de la sala Municipal Select y el Auditorio de la Universidad Nacional de La Plata. Seis son cortos producidos en la capital bonaerense que se mostraron en el ciclo La Plata Filma Cortometrajes. Es una competencia que resultó heterogénea en sus propuestas estéticas y dominada por las producciones nacidas del ámbito universitario.

Arde dentro

La directora Milena Sanzana es estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Su película presenta la historia de Cali, una mujer que monologa sobre el dolor en el proceso de atravesar el duelo por la pérdida de un ser querido. La impronta del cortometraje es experimental y articula tres líneas temporales que se solapan entablando un diálogo donde prima la imagen fragmentaria y la palabra poética por sobre la acción. La directora afirmó, sobre el proceso de escritura que “surgió de un ejercicio de estimulación creativa de la Carrera de Artes. Hicimos una meditación guiada durante la pandemia donde nos pidieron escribir una serie de palabras claves. A partir de lo que salió de ese ejercicio, y con algunas notas previas que tenía, escribí una primera maqueta del guion”.

Este primer borrador fue seleccionado para formar parte del Laboratorio de otro de los festivales más importantes de La Plata, el REC, una competencia organizada por la Facultad de Artes de la UNLP y dedicada exclusivamente al cine universitario. Ahí Sanzana no sólo recibió asesorías en las áreas de guion, producción y dirección, sino que también ganó el primer premio que le permitió terminar de financiar su producción.

Habitantes

Agustín Detzel es un director platense que presentó en el festival su proyecto de graduación de la UNLP. La película nace en 2020 y articula la videodanza con la idea de una epidemia sirviéndose de los espacios desiertos de la cuarentena platense como escenario de su obra apocalíptica. El resultado es una película dinámica con una puesta de cámara precisa, quirúrgica, que acompaña la danza frenética de su grupo de bailarines. “Habitantes fue filmado en los primeros meses post confinamiento, cuando el distanciamiento social todavía era obligatorio. Esto llevó a planificar cada escena con un solo personaje, con la intención de que el montaje sea el factor de “contagio” entre las danzas” afirmó Detzel. Sobre la puesta de cámara, explicó que “fue planeada como parte de la coreografía del proyecto. Tanto los movimientos de les intérpretes, como los del dispositivo están vinculados en su trayecto por cada uno de los espacios transitados. En este sentido, la cámara como un cuerpo en movimiento es también protagonista en la coreografía”.

Tristán

La tensión creado por la obra de Agustín fue alivianado por la música de Tristán, de Fredi Ferrara, un realizador platense graduado de la Universidad de Cine de Buenos Aires. Tristán es el resultado de la relación simbiótica entre Ferrara y la banda platense Tristán el Joven, ya que llevan años trabajando juntos en distintos proyectos musicales y audiovisuales. Su último cortometraje nació como un videoclip, pero rápidamente creció: “Se nos ocurrió incluir a un personaje a la grabación de un tema acústico y esa fue la chispa inicial. A partir de ahí, incluimos otros temas, alargamos su duración y decidimos desarrollar los personajes. Eso lo convirtió en un cortometraje. Teníamos clara la idea de lo que queríamos contar, pero después fue todo improvisación. “ explicó. El resultado es un videoclip distendido, con mucho humor y una estética analógica en donde se observa a un grupo de amigos disfrutando del hecho de contar una historia.

Mirar la noche

Claudia Zafra es una realizadora audiovisual que también presentó su proyecto de graduación de la UNLP. Mirar la noche presenta el proceso de desintegración de una pareja de mujeres que, en el silencio de un único día, dejó de encontrarse. Su propuesta estética busca destacar estos silencios y desencuentros, poner el foco en ellos, sin recalar en la sobreexplicación y confiando en el valor de su historia de desamor. Claudia explicó que fue “importante trabajar el conflicto desde la cotidianidad de una pareja, cómo la tensión que cargaban se veía reflejado en su día a día, y justo hacer que la temporalidad del corto fuera dentro del día en que ese conflicto básicamente les explota en la cara y no les queda de otra que enfrentarse a él”.

Trance

El cortometraje de Germán Lopez, un director, músico y compositor de bandas sonoras de La Plata, tiene como tema el terror con vampiros. “Mi amor por el cine de vampiros nació cuando tenía siete años y vi el Drácula de Coppola. Esa noche me fui a dormir con un montón de ajos para protegerme de que me chuparan la sangre” cuenta con humor. No hay que entrar en spoilers, basta con destacar los tiempos de su narración, la prolijidad de su puesta y los efectos especiales que, haciendo honor al género, no escatiman en sangre. “Tuvimos que ser muy detallistas con estas escenas. Entre el encuadre, las luces, el sonido y los efectos especiales prácticos tiene que salir la magia.” afirmó German.

Sudamérica a flote

De más de veinte minutos de duración, Sudamérica a flote es un documental producido por el programa Memoria es Cultura a cargo de Ana Mercader y dirigido por Camilo Cagni y Joaquín Caminos. Este documental cuenta la historia del buque petrolero Eva Perón, un barco de última generación único en la región construido en el astillero de Ensenada y encargado por Hugo Chavez en el 2004. El Eva Perón nunca pudo salir de la provincia debido al desfinanciamiento que sufrió el astillero durante el macrismo y el bloqueo estadounidense a Venezuela. Este hecho insólito funciona como disparador para que los directores puedan narrar, a través de múltiples testimonios, la historia del astillero más importante del país fundado, por Juan Domingo Perón y atravesado por una historia de lucha por la soberanía del país.