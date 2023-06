El escritor y periodista Mempo Giardinelli será precandidato a presidente en las próximas elecciones por el frente Paz, Democracia y Soberanía junto a Bárbara Salernou. El comunicador explicó por AM750 los motivos detrás de esta decisión y cuestionó las fórmulas que se barajaron en Unión por la Patria.



Explicando un costado poco conocido sobre su vida, Mempo aseguró: “La política me apasiona. Soy un apasionado de la política argentina, porque creo que es nuestra manera de mejorar la patria. En ese sentido, soy idealista”.

El escritor se definió como peronista y aseguró que nunca, en toda su vida, ocupó un cargo público ni se presentó en alguna elección. Pero sí, aclaró: “Desde hace 20 años vengo trabajando con un colectivo que se llama el Manifiesto Argentino”.

Es en este marco en el que se empezó a gestar su candidatura: “En el caso mío, yo empecé a tener una mayor actividad en el último año y medio. Quizás por mis artículos en Página12. Mis críticas al Gobierno por los canales Paraná, Magdalena y demás”.

De esta manera, aseguró que "se fue generando una cosa muy espontánea". “Hace unos meses tenía una expectativa más positiva e ingenua respecto del Frente de Todos. Y en ese momento aparecieron muchos grupos de distintas provincias que proponían hacer esto que somos, una coalición de distintos sectores”, contó.

Y siguió el relato: “Se hizo una especie de congreso virtual. Fue muy interesante. Ahí salió la idea de empezar a hacer una propuesta. Era provisorio pensando que Cristina iba a ser candidata o que íbamos a tener una candidatura que nos complaciera a todos y todas”.

De todos modos, explicó que con la decisión de Cristina Kirchner de no presentarse para ningún cargo, se vieron “interpretados en las distintas candidaturas que aparecían”.

Así lo puntualizó: “Aunque teníamos algunas dudas respecto de Wado de Pedro y sobre todo de Manzur, después fue decantando y los compañeros y compañeras decidieron que era mejor si nos presentábamos con independencia. Con una lista para algunos testimonial, para mí no lo es”.

En tanto, sobre la fórmula final de Sergio Massa y Agustín Rossi, cuestionó: “La decisión de Cristina no es compartida con nosotros. Sigue siendo nuestra jefa. Una cosa es que sea nuestra jefa y la otra es que tengas que hacer todo lo que se determina de una manera muy veloz”.

“Las candidaturas tardías no nos representaban. A Massa lo respetamos, pero sabemos que no es ni siquiera peronista. No nos sentimos representados”, apuntó con más fuerza sobre el ministro de Economía.

Las principales propuestas de Paz, Democracia y Soberanía

Entrevistado por Aquí, allá y en todas partes, Giardinelli expuso alguno de los puntos principales del espacio, estos son:

“Proponemos una nueva Constitución. Argentina necesita una nueva Constitución con urgencia. No una reforma. Queremos una nueva que herede la tradición de la última y única legal, que fue la de 1949”.

“Lo otro es un profundo cambio del sistema judicial. Y proponemos que se debata el hecho de que todos los jueces sean elegidos por voto popular. Si el presidente es elegido por voto, los gobernadores, los diputados, a los jueces también”.

“Tenemos que renacionalizar los ríos, hacer el Canal Magdalena, nacionalizar el litio, toda la explotación de oro, de cobre”.

“Tenemos una propuesta muy ambiciosa de la reconversión del mar argentino en una fábrica de alimentos. Argentina es el gran proveedor de todo la industria alimenticia del mundo y nosotros ni nos enteramos”.

“Pensamos que Argentina tiene que empezar a pensar la jornada laboral de seis horas y las semanas laborales de cuatro días. Acá hay que tocar todos estos temas. Argentina está preparada y hay una gran necesidad”.