Después de días de negociaciones frenéticas que duraron hasta el último minuto, pasadas tres horas del cierre oficial de listas, el peronismo dio a conocer durante la madrugada del domingo quiénes serán sus candidatos a diputados y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Unas horas antes habían confirmado que la cabeza de la lista de Diputados bonaerenses sería Máximo Kirchner, que en segundo puesto estaría Victoria Tolosa Paz, y que en la lista de Senadores iría primero Eduardo de Pedro y segunda Juliana Di Tullio. También se cerraron las listas en el resto de los distritos y, más allá de que el kirchnerismo no puso a ningún candidato propio en la fórmula presidencial que avaló, sí se aseguró que la mayoría de los diputados y senadores que habrá en el Congreso durante el próximo gobierno --sea de Sergio Massa o de un opositor-- le sean propios. De los primeros 15 diputados que entrarían por la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo puso once, Massa dos y Alberto Fernández dos. La CGT y Movimiento Evita no lograron que ingrese ninguno y el único sindicalista de la nómina es Mario “Paco” Manrique, secretario adjunto de SMATA.

Dentro de los once candidatos que puso CFK en la lista de diputados bonaerenses, además de Manrique por el sindicalismo, figuran la diputada Natalia Zaracho en octavo lugar, una dirigente social que responde al espacio de Juan Grabois, y Roxana Monzón, secretaria de Desarrollo Económico de Merlo --en el décimo puesto-- que responde a los intendentes del conurbano bonaerense. El segundo lugar se lo quedó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que iba a ser la supuesta candidata a gobernadora bonaerense en el armado del embajador en Brasil, Daniel Scioli.

La precandidatura de Scioli era respaldada por el esposo de Tolosa Paz, Enrique "Pepe" Albistur, junto con el presidente Alberto Fernández, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández y el Canciller Santiago Cafiero. Cafiero, tras idas y vueltas, quedó en el quinto puesto de la nómina. Scioli, que dio de baja su candidatura por las negociaciones que Fernández, Albistur y el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, hicieron a último momento con Massa, se quedó sin ningún puesto. "No pidió nada. Solo quería ser candidato a Presidente, no negociar cargos", repetían desde su entorno abatidos. Este lunes ya estará de regreso en Brasilia donde continuará con su tarea en la embajada de ese país. Su hija, Lorena Scioli, trabaja con él y la noche del sábado compartió en sus redes la foto de una claqueta cinematográfica con un sugestivo mensaje que decía: "Escena: la traición".

Otro que no quedó en ningún puesto de las listas ni fórmulas fue el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Días antes había compartido un acto con la vicepresidenta en Río Gallegos y ella lo había elogiado como "uno de los ministros que sí funcionó", del gobierno de Fernández. "Él vino aportando para la unidad como pocos y está muy orgulloso. Tuvo generosidad y no metió la ambición personal en el medio para conseguir nada. Está contento con las fórmulas en Nación y provincia y va a salir a militar desde mañana mismo", dijeron en su entorno.

El Presidente, que estaba convencido de que las internas eran sumamente necesarias e insistía desde el 17 de noviembre de 2021, negoció --sin que Scioli esté al tanto-- para lograr la candidatura única de Massa junto con los gobernadores. El resultado que obtuvo fue poner como candidato a vicepresidente a Agustín Rossi y también que Cafiero y Tolosa Paz estén en las listas de diputados nacionales. Massa, en tanto, ubicó a Cecilia Moreau en el cuarto lugar de la lista y al diputado Ramiro Gutiérrez en el puesto 13. El resto de los kirchneristas que quedaron en los primeros 15 lugares de la lista de diputados bonaerenses son: Luana Volnovich, sexta; Rodolfo Tahilade, séptimo; Carlos Castagneto, noveno; Matías Molle onceavo; Luciana Potenza en el puesto 12; Julia Strada en el 14 y Juan Marino en el 15.

En la CABA el kirchnerismo se quedó con los primeros cuatro diputados nacionales: Paula Penacca; Eduardo Valdes; Lorena Pokoik e Itai Hagman --otro de los dirigentes del equipo de Juan Grabois. En la lista de senadores bonaerenses el kirchnerismo puso en primero y segundo puesto a dos de sus figuras más leales: el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y la senadora Juliana Di Tullio. Los gobernadores, además de CFK, fueron otros que impusieron gran cantidad de nombres a nivel nacional. La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, irá como cabeza en la lista de senadores de su provincia, al igual que el gobernador Sergio Uñac en San Juan.

Más allá del debate por los diputados y senadores bonaerenses, en ese territorio también hubo una disputa que duró hasta pasadas las nueve de la noche del sábado para ver quién sería el acompañante de Axel Kicillof en la boleta. La pulseada, finalmente, la ganó él y su compañera volverá a ser Verónica Magario. Este domingo, desde su equipo presionaron el botón de "publicar" a un spot que ya tenían preparado y estaba en carpeta hasta que todo se confirme. El video dura cuatro minutos y lo acompaña un texto que dice: "En 2019 comenzamos el camino para reconstruir la provincia de Buenos Aires, recuperar los derechos arrebatados y transformar la vida de las y los bonaerenses. Con prioridades claras y cerca de nuestro pueblo. Pero aún quedan muchas cosas por resolver. Los invito a que sigamos construyendo un futuro con más derechos, con más oportunidades y bienestar, a seguir avanzando".

Durante los minutos que dura el spot --que tiene discursos de él con voz en off-- hay imágenes del gobernador con distintos dirigentes: la vicepresidenta, Sergio Massa, Máximo Kirchner, De Pedro, Agustín Rossi, Katopodis, funcionarios de su gabinete como Sergio Berni, Florencia Saintout, Walter Correa, Alberto Sileoni, Nicolás Kreplak, Andrés Larroque, Augusto Costa, Daniela Vilar, Carlos Bianco, entre otros. Por supuesto, también hay imágenes del expresidente, Néstor Kirchner. "El que sueña solo solo sueña, el que sueña con otros hace historia", dice al final. El único ausente: el presidente Alberto Fernández.