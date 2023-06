Terminó el plazo legal y al filo del cierre se presentaron todas las listas. Después de semanas y horas de mucha tensión ya están confirmados los candidatos y candidatas de todos los espacios políticos que competirán en las elecciones de este año. En el peronismo, luego del anuncio del día anterior que pateó el tablero al oficializar la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi, durante todo el sábado transitaron momentos de alta tensión para terminar de cerrar los nombres de los dirigentes que ocuparían las nóminas en las listas de todos los distritos del país. La madre de todas las batallas fue la Provincia de Buenos Aires. A última hora se confirmó --algo que ya se daba casi por descontado-- que el candidato oficialista para la gobernador será Axel Kicillof y que lo acompañará en la boleta, nuevamente, Verónica Magario. Como primer candidato a diputado nacional por ese distrito irá Máximo Kircher y por la lista de senadores Eduardo "Wado" de Pedro. Juan Grabois también presentó su lista, con la que se enfrentará en la interna a Massa. En Juntos por el Cambio las PASO intentarán resolver la feroz disputa que transitan hace meses (ver página 5). En la PASO competirán la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta acompañado por Gerardo Morales con la de Patricia Bullrich y Luis Petri. La Libertad Avanza, en tanto, irá con la fórmula de Javier Milei y Victoria Villaruel (ver página 7).

Las negociaciones en el peronismo, lejos de mermar, siguieron al rojo vivo luego del anuncio del viernes. El puesto de la vicegobernación fue uno de los puntos álgidos de la discusión. Mientras Kicillof pujaba para que su compañera de fórmula sea nuevamente Verónica Magario, hubo resistencia de otros sectores que proponían a Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, para ocupar ese puesto. El gobernador resistió en la provincia hasta último momento porque durante las semanas anteriores al cierre de listas, su nombre era uno de los que sonaba como posibles presidenciables. El viernes por la noche, Kicillof respiró porque finalmente podrá ir por su reelección, pero la batalla continuó el sábado por el puesto de su vice. Kicillof y Magario llegaron pasadas las 21.30 al lugar donde se estaba debatiendo ese tema en la ciudad de La Plata y, antes de las diez, se dirigieron a la sede del PJ bonarense para firmar sus candidaturas. En el camino el gobernador dijo con una sonrisa: "estamos muy contentos de estar cerrando en unidad".

Para Magario, abandonar la vicegobernación hubiese significado, por supuesto, que La Matanza renunciase también a tener la titularidad del senado provincial, por lo tanto, hubo chispazos hasta último momento para evitarlo. La presidencia de la Cámara de Diputados provincial, en tanto, es ocupada en la actualidad por Federico Otermin, hombre de Insaurralde. Por eso, una de las posibilidades era hacer un enroque: que La Matanza se quede Diputados y Lomas de Zamora el Senado. Insaurralde, el mismo viernes, había anunciado que Otermin sería su sucesor en el distrito y que él iba a ser el primer candidato a concejal de la boleta. Finalmente así ocurrirá. En la Matanza habrá internas entre Fernando Espinoza, actual intendente, y Patricia Cubria, de Movimiento Evita.

La discusión durante todo el sábado también giró en torno a quiénes serían los candidatos a encabezar las listas de diputados y senadores nacionales por la Buenos Aires. Ese debate se llevó a cabo todo el día en la sede del PJ en La Plata, donde estuvieron Máximo Kirchner, De Pedro e Insaurralde junto a otros intendentes. Otras reuniones se dieron, en paralelo, en el Congreso. Sergio Massa estuvo gran parte del día en la Cámara de Diputados al igual que su candidato a vice, Agustín Rossi, que estuvo en las oficinas del presidente del bloque oficialista, Gerardo Martínez. Cerca de las 21.30 fueron publicadas las actas de inscripción con los datos y firmas de las candidaturas a Presidente y vice de UxP ante la Cámara Nacional Electoral. No aparecía en ellas el nombre de la lista. En declaraciones televisivas Rossi dijo: "Me genera orgullo representar a nuestro partido", aclaró que él "es kirchnerista", y que habló con CFK. "Tiene un liderazgo nato", dijo.

El debate por la lista de Diputados nacionales por la provincia Buenos Aires fue el más conflictivo después del de la vicegobernación. Desde un comienzo se rumoreó que la cabeza de esa lista iba a ser Máximo Kirchner, cosa que finalmente ocurrirá; segunda iría la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. En tercer lugar irá Paco Manrique, de Smata, cuarta Cecilia Moreau; quinto Santiago Cafiero; sexta Luana Volnovich y séptimo Rodolfo Tahilade. La mañana del viernes circuló que el problema era que Kirchner no quería compartir la boleta con Cafiero. Pero eso se terminó resolviendo y el apellido Kirchner estará en la boleta. Para encabezar la lista de senadores se mencionó durante todo el día el nombre de De Pedro, uno de los grandes heridos de este armado tras dar de baja su efímera precandidatura a Presidente. Eso se confirmó pasadas las diez de la noche. En segundo lugar de la lista finalmente se ubicó la senadora Juliana Di Tullio.

En CABA no habrá internas en UxP, con Leandro Santoro como candidato único. En la lista de diputados nacionales por el distrito irán Paula Penacca, en primer puesto, seguida por Eduardo Valdes, Lorena Pokoik e Itaí Hagman. La lista que iba a encabezar Pedro Rosemblat con Ofelia Fernández se dio de baja, igual que la de Elizabeth Gómez Alcorta, y la de Nito Artaza, que iba a ser el candidato de Scioli en el distrito. El primer candidato a legislador porteño será Matías Lammens. Le seguirán María Eugenia Bielli, Matías Barroetaveña y Claudia Neira.

Scioli, finalmente, no pidió ningún puesto. "Sólo quería ser candidato a Presidente, no negociar cargos", explicaron en su entorno. En el conurbano bonaerense la mayoría de los líderes peronistas locales irán por su reelección. Es el caso de Mayra Mendoza, que buscará su reelección en Quilmes; Mario Secco en Ensenada; Jorge Ferraresi en Avellaneda; Leonardo Nardini, en Malvinas Argentinas, entre otros. Malena Galmarini irá como candidata a intendenta de Tigre, donde deberá competir en la interna con Julio Zamora. También habrá internas en Hurlingham, donde jugarán el actual Intendente, Juan Zabaletta y Damial Selci de La Cámpora.

En Santa Cruz habrá paso entre Pablo Grasso, Javier Belloni y Guillermo Polke. Ambos irán con la misma lista de diputados y senadores. La gobernadora Alicia Kirchner, y el presidente de YPF, Pablo González, serán el uno y dos en la lista de senadores nacionales y Ana Ianni; Mauricio Gómez Bull; Silvina Córdoba y Mauro Casarini en la de Diputados. En Santa Fe la lista de diputados nacionales la encabezará Gerardo Martínez, seguido por Florencia Carignano, Diego Giuliano, María de los Ángeles Sacnun y Ricardo Olivera, como candidato al Parlasur.

Grabois

El dirigente social Juan Grabois había dado de baja su precandidatura presidencial cuando el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, dijo que él sería el candidato. Luego del anuncio de la fórmula de Massa y Rossi, Grabois fue muy crítico y dijo que quería seguir en carrera. Este sábado presentó su lista junto con la investigadora Paula Abal Medina: competirá con listas unificadas en todas las categorías, menos la de presidente y vice. Es decir, desde UxP le permitieron lo que no le permitían a Scioli y ellos no tendrán que armar listas en todos los distritos. La lista de Grabois llevará el nombre “Justa y Soberana”. Claudio Lozano, otro de los que se anotaba para la PASO, finalmente se bajó. "No mantengo la candidatura y cuestiono las PASO restringidas", dijo.