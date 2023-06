El actor estadounidense Kevin Spacey, imputado por doce delitos sexuales ocurridos entre 2001 y 2013, se presentó este miércoles ante la justicia de Gran Bretaña en el marco del inicio del juicio en su contra, en una breve audiencia en la que se expusieron los argumentos del caso. La próxima audiencia será este viernes.

A lo largo del juicio, que duraría cuatro semanas, se espera que el exprotagonista de House Of Cards y ganador de dos premios Óscar por Belleza Americana (1999) y Sospechosos comunes (1995) insista con su inocencia.



El actor de 63 años enfrenta 12 denuncias por agresión sexual, agresión indecente y por ocasionar que una persona se involucre en una actividad sexual sin consentimiento entre 2001 y 2013. Todos delitos que fueron rechazados por el actor, que desde el año pasado está en libertad bajo fianza.

En mayo de 2022, la fiscalía británica acusó a la la estrella de Hollywood de cinco agresiones a tres hombres cometidas entre 2005 y 2013, cuatro en Londres y una en Gloucestershire, cuando era director del teatro Old Vic de Londres. Luego, en noviembre, la Fiscalía agregó otros siete cargos, que incluían agresiones sexuales contra un hombre entre 2001 y 2004, al que habría obligado "a participar en una relación sexual no consentida".

El abogado del actor, Patrick Gibbs, dijo que Spacey "niega categóricamente cualquier y toda criminalidad en este caso".

Kevin Spacey afronta un juicio por doce cargos en su contra por abuso y agresiones sexuales. (Foto: EFE)

En la audiencia de este miércoles, el juez Mark Wall advirtió a los 14 miembros del jurado que no deben permitir que la cobertura mediática o la fama del acusado "influyan" en sus valoraciones. "Muchos de ustedes conocen su nombre o han visto sus películas. Eso no les descalifica para estar sentados como parte de este jurado", apuntó el magistrado.



El actor, que tiene domicilio tanto en el barrio londinense de Waterloo, como en Los Ángeles, Estados Unidos, donde reside su familia, llegó dos horas antes al Tribunal de la Corona de Southwark, en el sur de Londres, y se mostró relajado.

Las denuncias en su contra

Como consecuencia de las acusaciones en su contra desde el movimiento "Me Too" en 2017, Spacey fue despedido de la exitosa serie de Netflix House of Cards, donde interpretaba al personaje protagonista, Frank Underwood.

También quedó fuera de una película de Ridley Scott, Todo el dinero del mundo, en la que fue reemplazado por el actor canadiense Christopher Plummer.

Anteriormente, el actor había sido acusado en en Massachusetts, Estados Unidos, de haber puesto las manos en los genitales de un chico de 18 años en un bar en julio de 2016. Sin embargo, estos cargos fueron retirados en 2019.

En tanto, en octubre, la justicia neoyorquina lo absolvió en un proceso civil por tocamientos sexuales al actor Anthony Rapp durante una velada en Manhattan en 1986.

Asimismo, en octubre de 2020, fue condenado a pagar casi 31 millones de dólares a MRC, la productora de House of Cards, como indemnización por la pérdida de ingresos atribuida a su salida de la serie. Un juez de Los Ángeles confirmó esta indemnización el pasado agosto.