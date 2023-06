"A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer". Con esa frase, Cristina Kirchner dio su balance del encuentro que tuvo con Daniel Scioli en el senado. La cumbre llega después de que la vicepresidenta exponga las particulares del cierre de listas de Unión por la Patria, en la que tanto Daniel Scioli como Wado de Pedro bajaron sus precandidaturas presidenciales y se unificó en una lista de unidad mayoritaria con la boleta de Sergio Massa y Agustín Rossi.

"Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil", resumió Cristina Kirchner, via Twitter.





Noticia en desarrollo.