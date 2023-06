El médico cirujano Aníbal Lotocki negó este miércoles ser "cirujano plástico" tras conocerse la internación de la modelo Silvina Luna en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano, a raíz del agravamiento de su estado de salud, y aseguró que "ella sabía bien lo que se iba a poner", en alusión a la colocación del metacrilato en su cuerpo durante su operación en 2011.



"Soy cirujano, no soy cirujano plástico. No soy miembro de la sociedad de cirugía plástica, no obstante tengo más de 20 años en el quirófano realizando prácticas quirúrgicas", comenzó diciendo el especialista en nutrición durante una entrevista en el programa Telenoche, de Canal 13. Y agregó: "Mis pacientes saben que no soy cirujano plástico hace mucho tiempo. A todos los programas que vamos lo aclaramos, y fue ampliamente debatido en el juicio oral que habíamos tenido hace dos años. No se necesita más explicación al respecto".

En referencia al caso de Luna, Lotocki comentó que le explicó con "claridad" el procedimiento al que iba a someterse y ella firmó un consentimiento que no estaba "en un idioma médico, sino con un lenguaje comprensible". "Vino a hacerse un aumento de glúteos y a mejorar la performance de su silueta. Ella sabía bien lo que se iba a poner. Se había puesto antes con otro médico un producto que no le había durado", afirmó. "Al mes de ponerse el producto volvió a ponerse más porque creía que no era suficiente", aclaró.

Sobre las denuncias públicas por mala praxis en su contra, el cirujano consideró que "no hay nexo causal del uso de metacrilato con lo que padecen y denuncian las pacientes" y que "el cuerpo médico forense determinó que lo que tiene Silvina Luna no tiene nexo causal con lo que yo le hice". "Yo he operado a una infinidad de pacientes y ninguna tuvo insuficiencia renal, es la única", expresó al mencionar el caso de la modelo.

Lotocki insistió en que el metacrilato era un producto "aprobado" para la colocación en los lugares del cuerpo "en glúteos en las cantidades y profundidades que lo coloqué". Asimismo, aseveró que "un producto antes de salir al mercado tiene un testeo clínico, y no dice que produce hipercalcemia, como este caso".

"No uso más el metacrilato hace mucho tiempo"

"Lamento muchísimo la enfermedad renal que tiene Silvina Luna, me parece terrible. Me imagino que alguien se va a operar porque quiere verse mejor, y que termine con un problema de por vida, yo me siento muy mal", confesó el especialista.

En ese sentido, señaló que "nosotros no queremos dañar a nadie como profesionales. Si alguien me hubiera dicho que este producto que estaba aprobado iba a causar un problema renal en una sola persona, no lo hubiera usado. No lo uso más hace mucho tiempo".

Por otra parte, Lotocki aportó una información de su vida privada al decir que "mi señora tiene puesto el mismo producto que le puse a Silvina Luna y no tiene ningún problema. Antes usábamos grasa sola y el problema era que se reabsorbía y a los pocos meses desaparecía. Pero este era el procedimiento más simple, se mezclaba la grasa con el metacrilato".

Qué le pasó a Silvina Luna y por qué está internada

Luna permanece internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano, en el barrio porteño de Almagro, como consecuencia del agravamiento de su estado de salud producto de una mala praxis del cirujano Lotocki, quien fue denunciado -por Silvina, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa- y condenado a cuatro años de prisión. La vedette se encuentra "en estado crítico", según confió su abogado Fernando Burlando a Télam.

Luna arrastra problemas de salud desde 2011, como consecuencia de la intervención practicada por Lotocki, quien sufrió una intoxicación de metacrilato que le provocó una hipercalcemia y una insuficiencia renal.

La situación de la modelo es delicada. Como sus riñones no funcionan bien, desde hace un tiempo debe hacerse diálisis tres veces por semana durante cuatro horas.



Según contó la propia Luna semanas atrás en un video que publicó en sus redes sociales, deberá someterse a un trasplante de riñón.

Seguí leyendo: