El mediocampista de la selección argentina, Leandro Paredes, aclaró que "no pasó nada" y que "son cosas que se dijeron en internet" al referirse a los rumores que circularon sobre la exclusión del jugador del Sevilla, Alejandro "Papu" Gómez, del conjunto albiceleste. Además, el futbolista que esta temporada volverá al París Saint Germain habló sobre la continuidad de Lionel Messi en el equipo y su posible retorno a Boca.



Durante una entrevista con el youtuber Ezzequiel, el volante que recientemente se desvinculó de Juventus tras finalizar el préstamos del PSG hizo alusión a la ausencia del "Papu" Gómez en el elenco de Lionel Scaloni, quien no volvió a ser convocado tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

El futbolista del conjunto sevillano había sido convocado por el DT del combinado albiceleste para los amistosos de marzo, pero se bajó de la lista porque el club español no lo autorizó a viajar debido a una lesión en el tobillo izquierdo, que sufrió durante el certamen ecuménico.

Luego de la recuperación del "Papu", Scaloni no lo citó para la última gira del seleccionado argentino por Asia y esa exclusión volvió a alimentar los rumores y la incertidumbre sobre el vínculo con sus compañeros de equipo.

"No pasa nada, son rumores que se dijeron en internet"

Paredes fue tajante a la hora de aclarar la situación del Papu Gómez en el conjunto albiceleste. "Son rumores que se dijeron en internet y no sé por qué, pero no, no pasa nada. Es algo que salió y no sabemos el por qué. Se habla mucho, pero nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa, que cuando las cosas van muy bien algo tiene que hablar para movilizar ese bienestar", comentó.

"Tratamos de no escuchar y seguir en la nuestra. Nosotros estamos muy bien como grupo, como Selección, como equipo. Disfrutamos lo que estamos viviendo y lo que puede pasar externamente tratamos de no darle bola", admitió el mediocampista.

La selección argentina, el Mundial y Lionel Messi

"Tengo mentalidad ganadora, quiero seguir logrando cosas importantes a nivel clubes y selección", confesó Paredes, pero reconoció que "la Copa América dentro de un año es el primer objetivo que nos ponemos a nivel selección. Y después a nivel clubes ganar la mayor cantidad de títulos posibles".

En la nota, el volante campeón del mundo recordó el momento en el que le tocó patear uno de los penales de la tanda en la final frente a Francia: "No es tanto el patear el penal, sino la caminata. Esos 40 metros son terribles, se te cruzan las cosas negativas. Lo que puede llegar a pasar si errás, toda la responsabilidad que conlleva eso. Eso es lo que más se sufre".

Sobre la presencia de Lionel Messi en el próximo Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026, el mediocampista expresó que "él está muy bien, irá día a día, más en este momento de su carrera. Que disfrute de estar en la Selección es importante y trataremos de que lo siga haciendo".

Su futuro en Boca

Paredes aseguró que "volver a Boca para mí sería un sueño muy grande porque me fui con muchas ganas de seguir jugando en el club”. Sin embargo, aclaró que "quiero estar un tiempo más en Europa y después volveré a jugar acá. Hoy en día es casi imposible. No me pongo tiempo ni edad porque sería ilusionar a la gente, así que vivo mi vida y mi carrera día a día".

Por último, agradeció el respaldo de Juan Román Riquelme, luego de participar el pasado domingo en la Bombonera del partido despedida del vicepresidente de Boca. "Mi relación es muy buena. En el momento que me tocó subir al plantel de Primera fue el que más me ayudó. Se puso a disposición mía para todo lo que necesitara, así que solo tengo palabras de agradecimiento para él".

