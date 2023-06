Carlos Melconian, economista y ex presidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, presentó el programa económico que diseñó la Fundación Mediterránea y en el que se vuelve a proponer avanzar sobre las empresas estatalees. "Cuando las internas y elecciones terminen, lo que se va a necesitar es un equipo que tenga ideas y un programa integral", presentó Melconian la propuesta del think tank neoliberal, alejándose de los furibundos cruces que atraviesan a los precandidatos de Juntos por el Cambio, principales receptores de los consejos del economista.

La presentación del programa de la Fundación Mediterránea reúne varios ejes más cercas del "gradualismo" expresado por Horacio Rodríguez Larreta en lo económico, pero acompañado de reformas estructurales sobre las leyes de trabajo, jubilaciones, tributarias y del Estado. A este último punto se refirió Melconian en una entrevista con Radio Rivadavia al sostener: "¿Hay que buscar una reforma del sector público? Sí; una reforma administrativa y tributaria de la relación de las Nación con las Provincias; hay que meterse en empresas públicas, obvio".

La idea viene siendo repetida constantemente por el ex presidente Mauricio Macri con una particular obsesión por Aerolíneas Argentinas, empresa que no vendió durante su gestión, pero intentó vaciar y crear un mercado low cost que la pusiera en crisis. Melconian ya había adelantado esta idea fija sobre las empresas estatales a fines de marzo durante una exposición en la conferencia "Desafíos de la gobernabilidad en Argentina", organizada por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que él preside y que financia la Fundación Mediterránea. "Hay algunas empresas públicas para cerrar”, sostuvo entonces.

"Está prohibido entrar en los divagues de shock versus gradualismo, de la dinámica del ajuste, de los halcones y las palomas. Está prohibido, queda de la puerta para afuera todo eso", se despegó Melconian durante la entrevista con Rivadavia para intentar darle un marco de seriedad al programa que diseñó pensando en un posible gobierno de Bullrich o Larreta.

Larreta viene repitiendo desde hace semanas, como argumento para ampliar la base de Juntos por el Cambio hacia el peronismo no oficialista, que es necesaria "una amplia mayoría" para conseguir un Congreso dominado por la derecha para avanzar en las reformas. Las reformas son las planteadas por el programa de Melconian y asociadas a la histórica tradición de la Fundación creada en plena dictadura cívico militar y que tuvo a un joven Domingo Cavallo como conductor y colaborador desde las políticas de Martínez de Hoz a la aplicación del plan neoliberal de Carlos Menem, con la privatización de empresas públicas como emblema.

Entre las otras medidas presentadas por Melconian este miércoles está la "institucionalización" del bimonetarismo -punto que la vicepresidenta Cristina Kircher confesó hablar con el economista- una baja escalonada de la inflación junto con una nuevo blanqueo de capitales, la eliminación de “todo el laberinto regulatorio actual” en el mercado de dólares.

Además, el programa de la Fundación Mediterránea reconoce la necesidad de un nuevo acuerdo con el FMI, pero avaló lo "inmediato" del cumplimiento del déficit cero, no a través de la baja de impuestos si no de recortes presupuestarios.

Otras de las reformas planteas por el equipo neoliberal -"debajo de un paraguas que es capitalismo occidental, que quiere cambiar los incentivos en términos de que el motor del crecimiento y del progreso es el sector privado", redundó Melconian en la presentación-, son un nuevo organigrama de ministerios, una nueva Carta Orgánica del Banco Central, leyes de promoción del sector energético y una ley de emergencia económica, en caso de no contar con mayoría en el Congreso.