Se conocieron más detalles de las evidencias que los fiscales consideraron "claves" para dictar las prisiones preventivas de los procesados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, entre ellas las búsquedas que realizó en internet el marido de la víctima sobre "qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta", o "muertes violentas qué pasa con el alma", "almas de personas asesinadas", "mente de un asesino" y "un asesino siente remordimiento", entre otras.

Los fiscales mencionaron como prueba de cargo contra César Sena el hallazgo en su historial de Youtube el 1 de junio --es decir un día antes de la desaparición de Cecilia-- la búsqueda de información sobre "cómo luxar un brazo". Días después, el 4 de junio, reprodujo contenido de esa red titulado "así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia" y "¿puede un revólver usar silenciador?", mientras que el 5 de junio buscó contenido sobre "qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta", "muertes violentas que pasa con el alma", "almas de personas asesinadas", "mente de un asesino" y "un asesino siente remordimiento".

En tanto, los abogados que representan a la madre de la joven consideraron que los fiscales que procesaron a los siete detenidos deberían haber incluido el agravante de la “alevosía” y el de “femicidio” no solo para la pareja de la víctima, César Sena, sino también para sus padres, mientras que las defensas analizaban los fundamentos de la resolución para apelar las prisiones preventivas.

La querella, representada por Fernando Burlando y Juan Arregín, cuestionó en parte la calificación de las imputaciones, tanto para el dirigente social Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, como para los otros cuatro detenidos: Gustavo Obregón (42), Fabiana González (36), Gustavo Melgarejo (29) y Griselda Reinoso (42).

“Sin lugar a dudas hubo alevosía. A Cecilia se la colocó en un lugar donde estaba indefensa. El centro de poder de los Sena era precisamente su domicilio, había multiplicidad de autores, tenían mucha capacidad ofensiva y era una mujer sola”, explicó a Télam Burlando, al sostener que los fiscales debieron agregar también el agravante del inciso 2do. del artículo 80 del Código Penal.



A su vez, opinó que a Emerenciano Sena y a Acuña, suegros de Cecilia, procesados como coautores de un “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas” también debieron haberles incluido el agravante por “femicidio”.



“Desde mi punto de vista, los padres de Sena conocían precisamente esta situación de violencia de género entre su hijo y Cecilia, y eso de alguna manera los incluiría dentro de la coparticipación en el femicidio”, explicó.



En ese sentido, Arregín dijo que Acuña pudo haber participado en forma directa del homicidio porque tenía una motivación y sabía artes marciales y, si bien aseguró que defenderán la prisión preventiva dictada ayer por los fiscales para los siete acusados, aclaro que ellos hubieran mantenido las calificaciones iniciales como partícipes del crimen para los cuatro detenidos externos al clan Sena.



“Nosotros seguimos con la teoría de que la persona que tenía las motivaciones más concretas para sacarla del medio a Cecilia, es Marcela Acuña”, dijo esta mañana Arregín al canal de noticias C5N, donde además explicó que para los fiscales "la organización y planificación" de hecho fue de los tres Sena, pero "el acto homicida o el ataque” lo concretó César, de 19 años.



Otro punto que cuestionó la querella de la resolución de los fiscales que se conoció anoche es el hecho de que les hayan aliviado la calificación penal a los cuatro colaboradores externos a los Sena (Obregón, González, Melgarejo y Reinoso), que estaban inicialmente imputados como partícipes pero quedaron procesados por “encubrimiento agravado”.



“Esa es otra cuestión que me hace ruido, la verdadera participación de los que quedaron con el encubrimiento agravado. Si viene tu jefe y te dice ‘maté a esta persona, vamos a cortarla, incinerarla y ocultarla’, imaginate cómo le respondés”, afirmó Burlando.



Por otra parte, las defensas analizaban con cautela los fundamentos de la resolución firmada por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez y planeaban la estrategia para oponerse ante el juez de Garantías Héctor Sandoval o recurrirla ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia. Para cualquiera de las dos opciones, los defensores cuentan con tres días hábiles, dijeron las fuentes judiciales.



Ricardo Osuna, defensor de César Sena, adelantó que apelará la decisión judicial ante la Cámara del Crimen de Resistencia, mientras que el abogado Juan Carlos Saife, defensor de Emerenciano (59) y de Acuña (51), consideró que primero tendrá que evaluar los fundamentos de los fiscales para decidir el camino que seguirá y descalificó a los argumentos: "Pruebas tienen de todo menos de quién la mató".



"Veré cuáles son las pruebas que tienen los fiscales para sostener la acusación de coautores para mis defendidos, qué pruebas tienen para sostener que Emerenciano Sena realizó acciones de matar. Si considero que no hay pruebas suficientes, tengo la opción de ir por oposición ante el juez de garantías y por apelación ante la cámara", dijo en una entrevista con el canal TN.



Además, ejemplificó: "A mí no me dicen los fiscales cómo la mataron, cuándo, con qué y qué hicieron mis defendidos en la acción de matar. El indicio de presencia en el lugar (donde fue asesinada Cecilia) no es suficiente para determinar que la mataron".



Por otra parte, se conocieron más detalles de las evidencias que tuvieron en cuenta los fiscales para dictar la prisión preventiva de los acusados, entre las cuales se mencionan los mensajes de Whatsapp que Cecilia le envió a un allegado para contarle que su pareja era "violento" y le tenía "miedo".



Los fiscales dieron especial relevancia a la declaración aportada el 8 de junio, es decir 6 días después de la desaparición de la joven, por un testigo de identidad reservada, quien aportó capturas de pantalla de conversaciones que vía Whatsapp había mantenido con Cecilia, en las que ella se refería a su esposo como alguien "violento".



"Estábamos disputando por una pavada y me dijo cerrá el orto y yo me quise bajar de la camioneta me metió de nuevo a fuerza, pero es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo", es una de las transcripciones del chat que figura en el auto de prisión preventiva al que accedió Télam.



En otra conversación aportada por el mismo testigo a los investigadores, la víctima de femicidio reveló que César Sena también era violento con su madre y que debido a sus problemas psiquiátricos estaba medicado.



"No sé, se peleó con la madre y parece que le levantó la mano, no sé, no me contesta y no sé quién le pegó a quién o qué pasó. Sabés que no perdono la violencia, si él le pegó a su mamá no se lo voy a perdonar, porque si le pega a la vieja, qué me espera a mí, me va a cagar a trompadas", comentó Cecilia.