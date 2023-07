Signo de época. Al Tudum habrá que adosarle otro efecto sonoro inconfundible de la pantalla chica. Ese ruido de transmisión espacial, puntapié para los productos de HBO, sonará en Netflix. La noticia es que la N roja incorporará títulos de su rival gracias a un acuerdo de coexclusividad firmado la semana pasada. La nueva era comenzó ayer en los Estados Unidos con la disponibilidad de Insecure -creada y protagonizada por Issa Rae- en el gran jugador del streaming. Y en poco tiempo se sumarán otros títulos reconocibles de la competencia como Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under y Ballers.

Parece que fue ayer cuando cada major se aprestaba a lanzar su propia biblioteca digital. Las expectativas desmedidas, los fracasos comerciales, la atomización de ofertas en el VOD y la caída de suscripciones en general, dieron lugar a cambios de timón como el que se formalizó este 3 de julio. Para el conglomerado de Warner Bros Discovery, se refuerza el desguace de HBO que se iniciará este año con la eliminación de la sigla el nombre de la plataforma. También queda claro que al CEO de WBD, David Zaslav, no le tiembla el pulso a la hora de hacer frente al rojo financiero de su compañía. No hay vacas sagradas para el ejecutivo, aunque HBO representa leche de la mejor calidad. Si sus series y películas originales venían envalentonadas de prestigio (“no es televisión, es HBO”), en este momento, es prioritario convertir aquello en dividendos.

Cabe aclarar que la alianza no es una novedad ni es exclusiva para la compañía de Reed Hastings. Hacia 2014 (cuando HBO no tenía plataforma de streaming) The Sopranos, Deadwood, Girls, The Wire fueron parte del catálogo de Prime Video. Por otro lado, a comienzos de este 2023 Prime Video reforzó esa alianza con títulos como Boardwalk Empire y True Blood (esta última ficción en los Estados Unidos también está disponible para Hulu y es otro de los títulos que podrá verse por Netflix en otras latitudes). Por ahora, la licencia solo abarca a series concluidas, por lo que producciones como House of the Dragon y The Last of Us no entran en el paquete. Otro dato es que las series “alquiladas” también estarán disponibles en Max. ¿Y qué hay de series finiquitadas como Succession o Game of Thrones? Aunque finiquitadas, las gemas más recientes de HBO no están a la venta. Como escribieron en Variety, “mientras no acumule polvo”, estos productos serán usufructuados por la plataforma de Warner Bros Discovery.

La movida también permite aventurar el horizonte para Netflix. A pesar de sus traspiés. parece tener más "espalda digital" frente a sus rivales. Es más, con este acuerdo engrosaría su biblioteca con productos elogiados por crítica y público, sin el riesgo comercial de tener que producirlos. ¿Vendrán otras "hermosas amistades" en el streaming?