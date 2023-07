Pablo Jesús Córdoba, un soldado del Regimiento de Zapala en Neuquén -el mismo donde en 1994 fue asesinado Omar Carrasco- recibió dos disparos --uno en el mentón y otro arriba de la oreja-- mientras estaba de guardia y murió en el hospital el 1 de junio pasado. El Ejército comunicó que fue un suicidio pero la familia sospecha de que un asesinato, por el hecho de que sean dos los tiros: "Estamos convencidos de que Pablo no se quitó la vida como dijeron, pero necesitamos saber la verdad. Pasan los días, las semanas y no podemos seguir con esta duda que nos carcome el alma", señaló su padre. Y agregó: "Nuestro hijo era un muchacho motivador, optimista, siempre pendiente del otro para levantarle el ánimo, colaborar, muy apegado a nosotros. No presentaba ningún signo de inestabilidad emocional o depresión".