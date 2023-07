Pulp, la banda de pop británico, anunció su regreso a Argentina como parte de su gira mundial "This is what we do for an encore", con un show el jueves 23 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires. Será la segunda visita al país del grupo liderado por Jarvis Cocker, tras su recordada presentación en el Luna Park en 2012.

Con precios que van desde los $ 17.000 a los $ 25.000, las entradas salen a la venta el jueves 13 de julio a las 13 horas a través de la página oficial del Movistar Arena. Los fans argentinos podrán disfrutar de los clásicos de la banda, como "Common People" y otros éxitos que marcaron una época en la escena musical británica.

"Pulp está encantada de anunciar dos shows más en América del Sur. Nuestro primer concierto en Uruguay para #Primavera0 a las @teatrodeverano el 21 de noviembre y regreso a Buenos Aires a las @movistararenaar el 23 de noviembre de 2023. ¡Boletos a la venta pronto!", escribieron desde las redes sociales oficiales de la banda.



El regreso de Pulp se hizo público el año pasado, cuando anunciaron su intención de embarcarse en una gira mundial.

"Hace tres meses, preguntamos: '¿Qué haces exactamente para escuchar una canción más?' Un bis ocurre cuando la multitud hace suficiente ruido para que la banda regrese al escenario. Entonces... tocaremos en el Reino Unido e Irlanda en 2023. Por lo tanto... Vení y hacé algo de ruido. Te veo allí", dijo Cocker entonces.



Desde entonces, la banda sumó varios destinos latinoamericanos a su gira, incluyendo México, Chile y Uruguay, y ahora Argentina a su lista. Con su regreso a los escenarios, Pulp promete brindar una experiencia inolvidable a sus seguidores transportando al público a través de sus cautivadoras melodías y letras.

