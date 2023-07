Este martes se dará a conocer la sentencia contra los 14 policías de la Ciudad acusados de haber participado del crimen de Lucas González, ocurrido el 17 de noviembre de 2021 en Barracas.

"No los voy a perdonar, que los perdone Dios. Estoy como el primer día, destrozada. Yo no tendría que estar acá hoy. Tendría que estar en casa con mi hijo festejando mi cumpleaños. Estoy muerta en vida. No tengo vida. No tengo rumbo, no tengo nada", sostuvo Cynthia López, la madre del joven ante los medios de comunicación.

"Yo a mi hijo no lo voy a tener más. Lo único que le pido a los jueces es que quiero una condena. Yo a mi hijo no lo voy a sacar nunca del cementerio, entonces quiero que ellos salgan nunca de la cárcel", agregó con dolor. "No sé de dónde saco fuerza. Creo que me la está dando Lucas", respondió.

En ese sentido, su esposo Héctor González aseguró que le pasa lo mismo. "Lucas vive en mi corazón. Le pido todas las mañana que me dé fuerza para esta lucha constante, veo todos los días a mi chico llorar, esperando a su hermano. Me da mucha impotencia porque no lo puedo defender. Yo hubiese dado mi vida por él. A mi hijo no le dieron oportunidad de vivir", afirmó.

A partir de las investigaciones sobre el caso, se supo que los adolescentes pensaron que los oficiales eran ladrones y por eso al verlos intentaron huir rápidamente del lugar. En ese mismo instante, los policías comenzaron a dispararles porque creían que “estaban armados”. Una de esas balas impactó en la cabeza de Lucas, quien falleció un día después.

