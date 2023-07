13° EDICION DEL FESTIVAL CINEVERSATIL: EL TRIANGULO ROSA

Por Alejandro Dramis

Este fin de semana arranca la edición número 13 de Cineversátil, el Festival Internacional de Cortometrajes sobre Diversidad de Argentina con entrada gratuita, en modalidad presencial y online. La temática de este nuevo encuentro es "Triángulo Rosa", para repensar el horror de las dictaduras y la utilización del símbolo que estigmatizó a las personas homosexuales durante el nazismo en las décadas del 30 y 40 en la Europa totalitaria y genocida. Con este foco, el festival se programó con 11 obras audiovisuales que indagan sobre la persecución sistemática del nazismo a la diversidad sexual, pero también ampliando el contexto para sumar a otras dictaduras totalitarias en las que se produjeron secuestros y asesinatos de personas lgbtiq+. Los 10 cortometrajes que formar parte del festival están ordenados en dos secciones: "Triángulo Rosa", con piezas que profundizan las situaciones terribles que se vivieron en la Alemania nazi y la Italia fascista, y "Otros Triángulos Rosas", que presenta dos cortometrajes animados, dos ficciones y uno documental que, mediante situaciones reales o ficcionales, dan cuenta de las condiciones violentas sobre las comunidades no heterosexuales. El lugar de la pieza número 11 lo ocupa "El triángulo rosa y la cura nazi para la homosexualidad", el largometraje documental coproducido entre Argentina y Brasil en 2014 con la dirección de Esteban Jasper y Nacho Steinberg. Además de las proyecciones, el primer día el festival ofrece un curso autoadministrado gratuito de 8 horas de duración titulado "Miradas al Triángulo Rosa en el cine", que permite abordar diversas narrativas fílmicas sobre la temática del triángulo rosa. También se presentará el libro "El Holocausto Rosa" de Ricard Huerta, artista visual y catedrático, y se realizará una entrevista a Claudio Román, abogado, docente y capacitador sobre Holocausto y Triángulo Rosa.

Entre las gemas de la abultada programación se podrán ver, el viernes, "Butterflies in Berlin", dirigido por Mónica Manganelli que, mediante la animación, acompaña a Alex en la Alemania de 1933, viviendo su vida como mujer transexual visible hasta que el surgimiento del nazismo la obliga a tomar drásticas decisiones. "A mare", de Mateo Giampretruzzi, es un documental histórico anclado en el último período del fascismo italiano, momento en el que cientos de personas homosexuales fueron confinadas en la isla de San Domino, en el archipiélago Tremiti, en donde a pesar de la segregación del fascismo la comunidad gay se pudo rearmar como una colectividad. "Sonderkommando", con dirección de Nicola Ragone, sigue de cerca la historia de dos extraños que se levantan en un tren pero, una vez llegados a destino, uno de ellos es elegido para convertirse en verdugo dentro de un campo de concentración nazi. El sábado tendrá lugar la proyección de "El triángulo rosa y la cura nazi para la homosexualidad", que explora con documentos y testimonios sobre la siniestra y supuesta "cura" nazi de la homosexualidad por parte de un médico danés, que experimentó con personas confinadas en un campo de concentración y, una vez terminada la guerra, obtuvo su refugio en la Argentina. El domingo y el lunes se suman en la plataforma online otras obras como "Los muchos triángulos rosas" de Luca Gaetano Pira, que narra la historia de testigxs perseguidxs, presxs y torturadxs por su orientación sexual e identidad de género en diferentes dictaduras militares durante los años más recientes de nuestra historia.

Viernes 14 y sábado 15 de julio desde las 19 en el Microcine del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Domingo 16 y lunes 17 de julio: acceso online en wahustreaming.com. Programación completa en Instagram: @cineversatil

TERTULIAS

El Soundtrack de Almódovar. Nueva función del espectáculo que integra el cine y la música interpretada en vivo como si fuera cine mudo, mediante un recorrido por las escenas y canciones más significativas de la filmografía de Pedro Almodóvar, en donde cada canción es precedida por una escena corta que introduce al conflicto de esa película. Sábado 15 de julio a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

CINE

Hombres de piel dura. Se proyecta la película de José Celestino Campusano: en su pubertad, Ariel fue seducido por un sacerdote católico, que se aprovechó de su inocencia para vapulearlo emocionalmente. Harto del maltrato, Ariel pone fin a la relación. Sábado 15 de julio a las 18 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

Enfant terrible. Función de la película de Oskar Roehler: cuando Rainer Werner Fassbinder a los 22 años irrumpe en la escena del "Antiteatro" de los años 60 en Munich, nadie creía que ese joven explosivo se convertiría en uno de los cineastas alemanes más importantes de la posguerra. Domingo 16 de julio a las 19 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

Cine en Osos. El Club de Osos de Buenos Aires invita a sus proyecciones gratuitas en pantalla grande, un viernes por medio y abiertas a toda la comunidad. En esta próxima función tiene lugar la proyección de dos capítulos de series gay: "The last of us", S01E03 "Long, long time / Tales from the loop", S01E6 de "Parallel". Viernes 14 de julio a las 19:30 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1662.

LIBROS

Guillotine murió guillotinado. Presentación del libro de Alberto Greco publicado por editorial Interzona. Presentan Rafael Cippolini, Paula Pellejero y Diego Trerotola. Lectura performática con invitadxs sorpresa. Viernes 14 de julio a las 18 en la sala Mercedes Sosa del Centro Cultural Borges, Viamonte 525.

TEATRO

Las Cautivas. Con música original de Ian Shifres, dramaturgia y dirección de Mariano Tenconi Blanco y protagónicos de Laura Paredes y Lorena Vega, continúa la obra que arrasa con las localidades ahora con nuevos días y horarios de funciones. Miércoles a las 20:30 y domingos a las 17:30 en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343.

Travesía Reciclada. Nueva función del espectáculo-homenaje al poeta Federico García Lorca por parte del colectivo Carmelitas Clown. Sábado 14 de julio a las 21 en el Teatro Cooperativa Perra, Bonpland 800.

Arrullo de sirenas. Nueva función del concierto poético a cargo de Gemma Ríos y Ana Camil. En un archipiélago al que no han llegado lxs humanos habitan dos sirenas. Un vestigio, un murmullo errático, una ventana a la intimidad de las sirenas que, solo por única vez, se podrá presenciar. Domingo 16 de julio a las 20 en Teatro Cooperativa Perra, Bonpland 800.

RECITALES

Susy Shock y la Bandada de Colibríes. Nueva fecha del ciclo de la bandada de Susy para seguir presentando los temas del próximo disco "Revuelo Sur - Tangos, Milongas y Rioplateadas". Presenta Pauli Garnier. Entrada a la gorra, ingreso por orden de llegada y con capacidad limitada. Viernes 14 de julio a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

FERIAS

Feria de cultura gráfica Boedo. Este domingo llega la primera Feria de cultura gráfica del barrio de Boedo con libros, fanzines, artes gráficas, fotografía y proyectos editoriales independientes, defendiendo a los barrios de la gentrificación y la construcción descontrolada. Entre otras actividades se presentan los fanzines de poesía de la editorial Demolición en Suspenso con lxs poetas Brenchx, Crybadly y Lu. Daniela Andújar presenta su libro "Poemas Utrópicos" y habrá un desfile presentación de la colección "Ruda de Burlesque". Toda la información en Instagram: @fliboedo. Domingo 16 de julio de 13 a 19 en la peatonal de la Av. Boedo, entre Carlos Calvo y Estados Unidos.

TALLERES

Taller de Poesía. Últimos lugares para anotarse a los talleres de escritura y lectura de poesía coordinados por la escritora, poeta y docente Verónica Pérez Arango. Comienza en agosto. Modalidades, fechas y más información escribiendo a [email protected]

Cancionistas: en acción con Paula Trama. Últimos días para inscribirse y participar del taller de cuatro encuentros en los que se explorarán diversos recursos y herramientas para la propia producción musical y ampliar la perspectiva sobre la práctica artística contemporánea, con un cierre de activación abierto al público. Se realizará en el CCEBA los días 20 y 27 de julio y 3 y 10 de agosto de 17 a 19. Más información en inscripciones en cceba.org.ar

CONVOCATORIAS

Fondo Nacional de las Artes. Continúa vigente la convocatoria para participar de los subsidios destinados a alguna de las dos líneas de ayuda económica: hasta $350.000 para el desarrollo de proyectos artístico-culturales y hasta $600.000 para la mejora de espacios culturales. Bases y más información en bit.ly/SubsidiosFNA

EXTRA

Monumento Popular Lohana Berkins. Se inaugura la obra del artista Gabriel Baggio en homenaje a la referente histórica del colectivo travesti-trans. Se realizará la presentación del monumento, creado en un marco colaborativo con la participación de organizaciones travestis-trans y diversos organismos públicos en colaboración con les alumnes del Bachillerato Popular Mocha Celis, y luego un concierto a cargo de Valen Bonetto y Rebelión en la Zanja. Sábado 15 de julio a las 16:30 en Casella Piñero y Mujeres Argentinas, Partido de Avellaneda.