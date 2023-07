Los amigos de Lucas González recordaron al joven deportista asesinado por la policía de la Ciudad en noviembre de 2021, cuando volvía de entrenar, y aseguraron que lo tienen presente "todos los días".



La declaración fue en la previa a que se conociera la condena a contra los policías responsables tanto de su crimen como del encubrimiento del mismo: Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva fueron condenados a prisión perpetua por homicidio quíntuplemente agravado.

En diálogo con el móvil de AM750, Joaquín Zuñiga relató: "Es muy difícil para mí todos los días pasar por esta situación de recordar a mi amigo, ver las fotos, escuchar los audios. Yo a todos lados voy con él, porque así lo siento, porque no me voy a olvidar nunca".

En tanto, en la puerta del tribunal y consultado por sus expectativas, el joven apuntó: “Yo vi a los policías, no sé, pagarán su culpa, pero yo no tengo nada para decir de ellos. Le diría a toda la sociedad que por ser de una villa el prejuicio hay que sacarlo, ya no va”.

Es que, antes de afirmar esto, Zuñiga recordó cómo durante su detención, y tras el asesinato de Lucas, los policías le gritaban “negro de mierda” por ser “un villero de Varela”. "El que pasaba me decía de todo. Me decían que era un villero de mierda, que me tenían que pegar un tiro en la cabeza como a mi amigo", relató.

En tanto, el otro de los tres jóvenes que estaban el auto al momento del asesinato de Lucas González, Julián Salas, agregó también en AM750: “Yo me acuerdo de todo, porque con él fui y con él iba a volver. Pasamos de estar volviendo de la práctica contentos a que pasen estos supuestos policías y nos hicieran el peor día de nuestras vidas”.

“Estos años fueron duros. Porque íbamos a jugar juntos los tres. Ir a entrenar y estar nosotros dos nada más (por Joaquín Zuñiga) fue duro. Cada partido que juguemos es difícil no tenerlo. Todos lo tenemos presente en cada partido”, sostuvo.

Y agregó: “Siempre lo recuerdo cada vez que jugamos a la pelota, siempre me lo trato de guardar. Era lo que él más quería, cumplir un sueño, llegar a primera. Vamos a intentar cumplírselo nosotros”.

Quien también se hizo presente en la puerta del tribunal fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien también en diálogo con el móvil de AM750 analizó: “Estos casos, después de 40 años de democracia, nos hacen reflexionar sobre los que nos falta para tener una democracia en materia de DDHH”.

“Todos los que fuimos adolescentes durante los '80 sabemos que las brigadas funcionaban y andaban sin identificación, esto ya no puede pasar más. Estamos obligados internacionalmente a que esto no ocurra más”, añadió.

Y finalizó: “La fuerza de seguridad siempre tiene que estar identificada y no puede pasar lo que está pasando por ejemplo ahora en Jujuy. No podemos tolerar que haya brigadas haciendo control en las calles. Una cosa es un operativo de inteligencia, otra cosa es el acoso a los pibes de los barrios”.

(Informe de Laura Medina para AM750)

