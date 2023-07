Durante el anuncio de una línea de créditos para jubilados en la sede central del Anses, el ministro de Economía, Sergio Massa, recordó que él hace 20 años fue el encargado de anunciar en ese mismo edificio la devolución del 13 por ciento de ajuste que Patricia Bullrich, como ministra de Trabajo de la Alianza, había hecho a las percepciones de jubilados y pensionados. "En 2001, gente que borra con el codo lo que escribió con la mano, le recortó a los jubilados", señaló Massa durante el acto que compartió con la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta.

"En este mismo salón me tocó anunciar la devolución del 13 por ciento, allá por el 2003. En 2001, gente que borra con el codo lo que escribió con la mano le recortó a los jubilados", le dedicó el precandidato presidencial de Unión por la Patria a la ex ministra de la Alianza y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio.

El recorte del 13 por ciento sobre los haberes de jubilados y pensionados fue una medida aplicada por Bullrich durante el gobierno de Fernando De la Rúa en julio de 2001.

La ahora precandidata presidencial de Juntos por el Cambio aplicó el recorte para las jubilaciones de más de 500 pesos, aún cuando en el Congreso el gobierno de la Alianza no conseguía que sus propios senadores aprobarán la Ley de Ajuste, por negarse a los recortes o intentar subir el piso a los 1.000 pesos.

Mientras en el Congreso se debatía para evitar el recorte a los jubilados, Bullrich avanzó con la política de ajuste marcada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo y ejecutó el recorte.

"En este momento, que todavía no está la ley aprobada y sólo tiene media sanción, el Gobierno ha mandado a liquidar las jubilaciones de este mes, excluyendo a los jubilados que cobran 500 pesos hacia abajo, lo que significa un 85 por ciento de los jubilados”, detallaba en aquellos tiempos la entonces minsitra de Trabajo.

El cruce con Néstor Kirchner

Bullrich también defendía la decisión del gobierno de la Alianza en los canales de televisión, de lo que quedó un recordado cruce con el ex presidente Néstor Kirchner. En el programa "A dos Voces", Bullrich sostuvo: "¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio para el 30 por ciento de los jubilados".

"¿Cuál es la audacia? Es débil con los poderosos y fuerte con los débiles. Es un error cargar la desconfianza en las espaldas de los que menos tienen", le respondió el entonces gobernador de Santa Cruz.

En esos meses previos al estallido social y económico de diciembre de 2001, el gobierno de De la Rúa negociaba con los grupos piqueteros, que exigían soluciones a la falta de empleo y a la crítica situación económica, y amenazaba con reprimir. "Tienen que cambiar el método y, si no cambian, el Gobierno va a tener que actuar", les advertía Bullrich por aquellos años, en un rol que volvió a ocupar como Ministra de Seguridad de Macri, y que promete endurecer si llega a la Casa Rosada, pese a que por 2001 era la encargada de negociar con las organizaciones piqueteras.

En el acto de esta tarde, Massa destacó que fue él quien como titular de la Anses realizó el anuncio de la devolución del 13 por ciento a los jubilados, que había sido ordenada por el Poder Judicial en 2002. El precandidato presidencial de Unión por la Patria inició su rol al frente del organismo previsional durante el gobierno de Edurado Duhalde y continuó en ese puesto durante toda la gestión de Néstor Kirchner.

En esos años, la Anses anunció diez aumentos consecutivos en las jubilaciones mínimas e incluso dos incrementos para los haberes más altos.



Ayer, Massa también se refirió a la candidata de Juntos por el Cambio al exigirle que ponga su programa de gobierno sobre la mesa: "Lo que tienen que decir es dónde van a ajustar. Me gustaría que haya sinceridad de la dupla Bullrich-Milei a la hora de plantear ajuste con represión; que le digan ‘vamos a cerrar’ a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, del Correo y de AYSA".

Bullrich y la marca del 13 por ciento

Las críticas a la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio por su discurso de mano dura, aplicado durante la gestión Macri, y por su pasado como ajustadora de los jubilados en el gobierno de la Alianza es una constante marcada por el oficialismo, para advertir al electorado de cara al llamado a las urnas.

"No le entreguemos el poder a los que le sacaron el 13 por ciento a los jubilados”, pidió el presidente Alberto Fernández en referencia a Bullrich en un acto en mayo pasado en las instalaciones de la Cooperativa de Trabajo Cotramel (ex metalúrgica Canale), fábrica recuperada de la localidad de Lavallol, Lomas de Zamora. Aquel día, Fernández también recordó el paso de Horacio Rodríguez Larreta como interventor del PAMI: “No le entreguemos los votos a los que manejaban el PAMI cuando (René) Favaloro se suicidó”, apuntó.



En ese mismo tono, La Cámpora hizo viral un video en el que repasa el rol de los precandidatos de la derecha durante aquel gobierno de la Alianza. "Dicen que vienen a transformar todo, pero los argentinos y las argentinas los echaron en 2001 al grito de 'que se vayan todos'", recordó la organización política del kirchnerismo.

En el video no solo se recuerda el rol de Bullrich y Larreta si no también el del precandidato a vicepresidente y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien era secretario de Desarrollo Social de la Nación; como también los cargos que ocuparon Ricardo López Murphy (fugaz ministro de Economía), Hernán Lombardi (ministro de Turismo) y Darío Lopérfido (ministro de Cultura).