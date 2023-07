El expresidente brasileño Jair Bolsonaro negó este miércoles ante la Policía Federal que haya participado en una presunta trama golpista denunciada por el senador de ultraderecha Marcos Do Val. Se trata de la cuarta declaración que Bolsonaro presta ante las autoridades policiales, que también lo investigan por alentar actos antidemocráticos, intentar apropiarse de unas joyas regaladas por Arabia Saudita que en realidad pertenecen al Estado y supuestos fraudes con certificados de vacunación contra el coronavirus, entre otros asuntos.

Bolsonaro, quien semanas atrás fue inhabilitado a participar de elecciones por ocho años por haber cometido delitos contra el sistema electoral, testificó ante la Policía Federal durante unos 35 minutos. Este vez el exmandatario fue citado a declarar en torno a unos supuestos planes previos al primero de enero, cuando asumió el poder Luiz Inácio Lula da Silva, revelados por el senador Do Val, quien dio al menos cuatro versiones distintas del caso.

"Nunca tuve ninguna relación con ese senador", dijo Bolsonaro a periodistas luego de prestar declaración, aunque reconoció que el ocho de diciembre pasado, aún en el poder, lo recibió en su residencia oficial junto al exdiputado ultraderechista Daniel Silveira. El exmandatario explicó que en esa reunión hablaron de asuntos políticos, pero "de ninguna forma sobre conspiraciones" ni "golpes de Estado", lo cual no habría aceptado ya que "siempre" se mantuvo en el marco constitucional.

La trama revelada por Do Val

Do Val dijo en febrero pasado que, antes de la investidura de Lula, Bolsonaro y un activista de ultraderecha le plantearon que pidiera una reunión con el magistrado Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y miembro de la Corte Suprema. Según el senador, la intención era reunirse con el juez y grabar la conversación sin que este lo perciba, con el fin de inducirlo a aceptar alguna supuesta irregularidad para favorecer a Lula en las elecciones. El plan serviría como excusa para invalidar los comicios y mantener a Bolsonaro en el poder.

El propio De Moraes admitió que en diciembre pasado se encontró con el senador, quien le reveló el supuesto plan tramado por Bolsonaro, pero se negó a presentar una denuncia formal. "Me dijo que era una cuestión de 'inteligencia' y que no podría confirmarlo, con lo cual solo le agradecí, ya que lo que no es oficial no existe", declaró en su momento el magistrado, quien calificó de "ridícula" toda esa supuesta trama.



Sin embargo, una vez que el propio senador hizo públicos esos presuntos planes y frente a las diferentes versiones sobre el caso que ofreció a la prensa, De Moraes determinó que el asunto fuera investigado. Según el magistrado, la Policía Federal deberá establecer si hubo en realidad un plan en ese sentido y también precisar si el senador pudo haber incurrido en los supuestos delitos de "falso testimonio" y "denuncia calumniosa".

Después de denunciar las supuestas aspiraciones golpistas de Bolsonaro, Do Val usó su perfil de Instagram para anunciar que después de cuatro años como senador por el estado de Espíritu Santo dejaba definitivamente la política y regresaba junto a su familia a Estados Unidos para seguir con su carrera. Sin embargo poco después reculó y confirmó que seguía ocupando su escaño en el Senado.

Lluvia de procesos judiciales

Esta investigación está enmarcada en los procesos judiciales abiertos después del ocho de enero, cuando una turba de bolsonaristas invadió y destrozó las sedes de la Presidencia, la Corte Suprema y el Parlamento. Bolsonaro fue inhabilitado el 30 de junio pasado por el Tribunal Superior Electoral a presentarse en elecciones hasta 2030 al ser hallado culpable de usar las herramientas del Estado para denunciar falsamente un fraude en su contra, durante un acto oficial en julio de 2022 al que convocó a embajadores extranjeros.

Bolsonaro, dirigente del Partido Liberal, se encuentra en medio de una crisis política debido a que parte del bolsonarismo y la derecha que lo acompañó en el gobierno está acompañando los proyectos del gobierno de Lula en el Congreso. El excapitán del Ejército dijo sentirse "molesto" por el acuerdo entre Lula y el gobernador bolsonarista de San Pablo, Tarcísio de Freitas, para la aprobación de la reforma tributaria.