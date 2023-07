Rosario podría haber tenido hoy un nuevo juez, un fiscal y un defensor federal de no haber mediado la ausencia de ayer de los senadores de Juntos por el Cambio, que decidieron no dar quórum para aprobar más de setenta designaciones judiciales. “Lo que más pide Santa Fe es combatir el delito y el narcotráfico. Pero cuando tenemos la posibilidad de contribuir desde el lugar que institucionalmente nos toca, los senadores de Juntos por el Cambio de Santa Fe no vienen a trabajar y obligan a la provincia a seguir esperando”, dijo el senador Marcelo Lewandowski, en referencia a Carolina Losada y Dionisio Scarpin, ausentes en la sesión. "Otra vez la irresponsabilidad de la oposición deja sin jueces y fiscales a Santa Fe", se quejó. En la sesión se iban a aprobar los pliegos de Román Pablo Lanzón, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, el de Matías Felipe Scilabra -actual responsable de las principales investigaciones locales desde su lugar en la Procunar- como Fiscal Nº 2; Ramiro Dillon Villamayor, Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, Defensoría Nº 3; y Pablo Andrés Vacani, Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe. Cabe destacar que los cuatro pliegos no habían recibido objeciones opositoras.

Después de detallar el listado de jueces, fiscales y defensores que iban a aprobarse en la sesión, Lewandowski apuntó: “Hoy que tenemos sesión no están los que tienen que aprobarlo. No están”.

“Después me tildarán, porque tienen medios y mucho más: aviones, cohetes, qué se yo. Platos voladores. Tienen todo. Van a llamarme cínico, mentiroso. Por sus actos los conoceréis. La única verdad es la realidad. Hoy podríamos tener más fiscales y jueces y sin embargo siguen postergando la nominación de ellos para que en Rosario y en Santa Fe tengamos posibilidades de defendernos”, criticó apelando a la ironía.

“No sé si es indignación o dolor. Estamos a pocos días de una elección primaria en Santa Fe. Entenderán a 48 horas del cierre todas las actividades que hay encaradas, pero no hay mejor acto de campaña que aprobar lo que tanto necesitamos en Rosario, jueces y fiscales. No hay mejor acto de campaña que cumplir con lo que nos encomendaron los ciudadanos, que es representarlos en esta Cámara”, apuntó Lewandowski.

“En la provincia de Santa Fe hoy tendríamos un juez más y un fiscal más trabajando en la tarea de los delitos complejos. Dos defensores también, uno para Santa Fe y uno para Rosario. Pero otra vez nos vamos con las manos vacías. A algunos les interesan los discursos y hablar en los medios”, se quejó el precandidato a gobernador.

Además, sostuvo que “uno de los actos más importantes que podemos hacer hoy es darle más herramientas a la justicia, más elementos para combatir el narcotráfico”. “Por eso lamento mucho esto”, dijo.

También remarcó que "los jueces que aprobamos en este Senado hace poco tiempo atrás ya están trabajando y están muy comprometidos”. Finalmente, recordó que “de las 24 provincias hay más de 15 con pliegos trabados”. Hay 75 pliegos demorados. Las provincias necesitan fortalecer la estructura federal de la justicia”, concluyó.

Desde Juntos por el Cambio, los jefes del espacio, Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo, aseguraron en conferencia de prensa que no prestaron quórum porque no están de acuerdo con "avalar el plan de impunidad" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación a la iniciativa de ascensos de magistrados.

Entre los acuerdos solicitados por el Gobierno nacional se encontraba la designación de Ana María Figueroa, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien, junto con los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, debe decidir si confirma el cierre o reapertura del caso Hotesur-Los Sauces, en el que la Vicepresidenta y sus hijos fueron investigados por lavado de dinero y luego sobreseídos. Figueroa, a punto de cumplir 75 años, la edad jubilatoria para los jueces, necesita del acuerdo del Senado para continuar en su cargo durante cinco años más.