La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, reiteró que el gobierno no avanzará en el pago de una suma fija a los trabajadores del sector formal y repitió que para recomponer los salarios "están las paritarias". En diálogo con AM750, además, reveló cómo fue la negociación entre organizaciones sociales, empresarios y sindicatos por el aumento de salario mínimo de esta semana.

"El SMVyM tiene impacto sobre los salarios no formales, el acuerdo garantiza no perder con la inflación anual", remarcó la ministra de Trabajo. En este sentido, explicó que el nuevo encuentro del Consejo del Salario tuvo una negociación más complicada, donde “costó mucho más” llegar a ciertos consensos

¿Suma fija para los trabajadores?

En un contexto altamente inflacionario - a pesar de que el Indec anunció este jueves que la inflación de junio fue del 6 %, un 1,8 por ciento menos que el mes pasado - la recomposición salarial es un punto clave. Sin embargo, Olmos ratificó el rumbo del gobierno y confirmó que no se pagará una suma fija a los trabajadores del sector formal, un reclamo de larga data de un sector de la coalición gobernante.

"No es que el Gobierno no quiera suma fija, pero para eso están las paritarias. Esa es la herramienta para nosotros, no se pueden cambiar las reglas de juego por afuera. Si ponemos suma fija, muchos no van a querer cerrar las paritarias", remarcó la ministra de Trabajo.

"Hay un sistema de actualización de ingresos que tenemos vigente y que es muy virtuoso desde el punto de vista democrático”, agregó la ministra, que indicó que lo más democrático "para el sector formal son las paritarias" y que "siempre los gobiernos buscan maximizar las ganancias, para nosotros esla columna vertebral de la paz social".

La negociación por el Salario Mínimo

Según contó Olmos, en el encuentro para definir el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil hubo un avance casi unánime, donde, salvo por dos votos, los de las CTA, se decidió elevar ese ingreso a 105.500 pesos este mes, a 112.500 en agosto y a 118.000 pesos en septiembre.

“Debatimos bastante y se alcanzó un acuerdo de 30 miembros, una abstención y un voto en contra. El salario mínimo va a alcanzar los 118 mil pesos. Esto impacta fundamentalmente sobre los ingresos no formales”, expresó.

A lo que añadió: “Hay que ir ajustando lo más adecuadamente posible los ingresos. Estos números lo único que garantizan es no perder frente a la inflación anual. Y si sigue descendiendo, ganar unos cuantos puntos”.

En tanto, sobre la trastienda de la negociación, precisó “que la CTA de los Trabajadores se abstenga y la Autónoma vote en contra es lo que viene pasando”. Y lanzó una revelación: “Lo que costó mucho esta vez es el acuerdo con el sector empresario”.

¿Los motivos? “Ellos pedían que estos porcentajes se aplicaran sobre la base de marzo y no sobre la base de junio, como se aplicaron finalmente”, explicó.