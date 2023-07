A diferencia de la elección que definió las candidaturas a gobernador, en las primarias para la intendencia de Rosario el final insinuaba un "cabeza a cabeza" por partida doble: Pablo Javkin se imponía anoche en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, pero seguido muy de cerca por el concejal y comentarista deportivo Miguel Ángel Tessandori. De cualquier modo, antes de las 23 el intendente se declaró ganador de su interna y de la suma total de los votos de la jornada. De la misma manera, en la puja del peronismo, Juan Monteverde le sacaba una luz de 3 puntos porcentuales a Roberto Sukerman. Pero aunque esta distancia lucía mínima para un escrutinio que venía lento –pasadas las diez de la noche se había computado el 7% de las mesas–, trascendió que el ex concejal había reconocido su derrota a manos del edil de Ciudad Futura.

Juan Monteverde. Crédito: Sebastián Joel Vargas Hoffmann.

El intendente Javkin anoche empezó a jugarse el desafío de no ser menos que sus antecesores y mantener la chance de ser reelecto el 10 de setiembre para prolongar su mandato en el Palacio de los Leones. Al cierre de esta edición, acaparaba casi el 41 por ciento de los votos en la puja interna del frente Unidos..., seguido por Tessandori que se arrimaba al 38% de los sufragios y no aceptaba derrota alguna.

Muy lejos quedaba la carta del Partido Socialista en este armado antiperonista, el diputado nacional Enrique Estevez, quien apenas superaba el 15% de los votos. Y más atrás, el concejal del PRO Carlos Cardozo pudo medir su popularidad en este espacio al conseguir algo más de 4 por ciento de los sufragios. Más abajo aún, a título testimonial, Martín Malaponte orillaba un punto y medio, y Gabriel Sarla no llegaba ni a un punto porcentual.

En la comparación general, el frente Unidos sumó a priori más votos que la totalidad de Juntos Avancemos. Algo más de 15 puntos porcentuales, aunque todavía restaba bastante por escrutar.

Pero ese recorte tempranero le bastó a la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck para afirmar, basada en un grupo de mesas testigo, que Pablo Javkin fue el precandidato más votado en Rosario. "La tendencia de más de la mitad de la mesas testigo es contundente y se va a sostener. Siempre nos han dado buenos resultados, son bastante representativas. Era lo que esperábamos, teníamos muchas expectativas”, sostuvo la concejala que también lideró la interna de su espacio para ir por la renovación de su banca. "La tendencia es irreversible, por lo menos en Rosario Unidos para Cambiar Santa Fe es una fuerza abrumadora", se entusiasmó.

Un rato antes de las once de la noche, el jefe municipal asomó en el escenario junto a Schmuck y Ciro Seisas (que se imponía en la interna para candidato a senador departamental), y se quejó de la lentitud del escrutinio oficial. Pero en base a sus mesas testigo, afirmó que era el candidato más votado y que ganaba la interna por 45%, contra 34% de Tessandori y 15% de Estevez. "Hoy ganó el equipo que defiende a la ciudad de Rosario. Este equipo atravesó los momentos más difíciles de la historia de la ciudad. Hoy quedó claro que la gente tomó una determinación: es una ciudad de gente buena y que quiere vivir en paz, que nos den lo que nos merecemos, la libertad para caminar tranquilos por la calle, trabajar, producir, criar a nuestros hijos en felicidad y paz", señaló.

Javkin envió felicitaciones a sus rivales, incluido a Tessandori que hasta la medianoche no reconocía derrota alguna, si faltaba el 90% de los votos por contar. Y también felicitó a Pullaro: "Será el próximo gobernador de la provincia. Sabe que cuenta con nosotros y que Rosario estará exigiendo y acompañando. También felicitamos a Losada y a Fein. Lo que debe cambiar no es Rosario sino Santa Fe y Nación, y ya dimos un paso muy cerca para que cambie la provincia", exclamó.

De su inmediato perseguidor, el intendente dijo: "Miguel ha hecho una gran elección, es una persona de bien y sin dudas que colaborará con la construcción de una ciudad mejor. También felicito a Enrique Estevez, un dirigente joven y de valía. Todos logramos esto, y lo confirmó el 51% de los rosarinos".

Lejos de claudicar, el periodista deportivo replicó por Twitter: “Ante las expresiones del Intendente Javkin y tal como se lo planteé telefónicamente hace momentos, los resultados de la interna están lejos de ser tomados como definitivos y nuestras mesas testigos nos dicen que hay una elección sumamente cerrada. Esperemos que progrese el escrutinio para terminar de leer esta elección que, por lo pronto, implica un fuertísimo llamado de atención a la gestión del oficialismo”, advirtió.

Para entonces, Javkin celebraba igual con su séquito: "Mañana empieza otra tarea. Hoy dimos un paso enorme. Argentina sabe hoy lo testaruda, rebelde y fuerte que es la ciudad de Roasrio. Hoy no ganó el intendente, ganó un equipo convencido de que es injusto lo que nos hacen, que vamos a pelear por lo que nos merecemos", machacó.

Y si Javkin fue el más votado, y Tessandori el segundo, en tercer lugar apareció el ganador de la interna del peronismo, el concejal de Ciudad Futura que en este turno electoral acordó con el Movimiento Evita y así se integró a esa interna del frente denominado Juntos Avancemos.

En las primeras actualizaciones del Tribunal Electoral, desde la tarde hacia la noche, Monteverde y Sukerman se disputaron voto a voto la supremacía de esta primaria. Primero picó en punta el peronista, pero luego quedó atrás y el concejal pasó al frente y siguió ampliando poco a poco la luz de ventaja, siempre dentro de la lentitud del conteo oficial.

A las 10.30, con solo el 8,5% de las mesas computadas, Monteverde sumaba 54% de los sufragios en este espacio, y relegaba a Sukerman, que quedaba cono 45%. En tercer lugar, casi a modo testimonial, quedó Luis Humberto Báez, con algo más de 1 punto.

En este panorama, no había al cierre de esta edición declaraciones oficiales en los campamentos de Juntos Avancemos, pero sí trascendidos y versiones en off que indicaban que Sukerman había reconocido la derrota. Repetía así un sabor parecido al de la general de 2019 cuando quedó a escaso margen de Pablo Javkin en la general, en una elección donde el peronismo no tuvo como ahora el aporte de Ciudad Futura.

Por lo demás, no hubo sorpresas ni revelaciones en el resto de las candidaturas. La izquierda no alcanzaba al 3% de los votos, entre las postulaciones de Irene Gamboa y Facundo Fernández. Tampoco el frente Unite de José Bonacci movió el amperímetro esta vez.