Etapa de definiciones en la Champions League

El Real Madrid enfrenta al Benfica, sin Prestianni ni Mbappé en la cancha

Este miércoles se disputará la revancha luego de la polémica entre el jugador argentino y Vinicius Jr. Mientras que el delantero francés quedó descartado por lesión.

BILBAO, 03/12/2025.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (c) celebra con Eduardo Camavinga el 0-3 conseguido durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Real Madrid, disputado este miércoles en el estadio de San Mamés en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla
athletic club real madrid mbappe BILBAO, 03/12/2025.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (c) celebra con Eduardo Camavinga el 0-3 conseguido durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Real Madrid, disputado este miércoles en el estadio de San Mamés en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla (EFE/EFE)

Detalles de la detención del Turu Mendieta por la PDI

Acción conjunta con la Justicia

Un relato de resistencia y dignidad infinita

Adriana Calvo y las leonas

Por Claudia Korol

Trabajan buzos y especialistas de la Prefectura Naval Argentina

Desesperada búsqueda de un empresario en Santa Fe: encontraron su lancha a la deriva

Reconfiguración en la Cámara alta nacional

Moisés, vicepresidenta del Senado, el peronismo partido y la mano invisible de Sáenz

Por Maira López

El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne

La furia del “Rey de las Bananas”

Fue por la muerte de un niño que pisó un charco contaminado por una fumigación de tomates

Condenado por uso de agrotóxicos en Corrientes

Por Juan Funes

La actividad económica en la CABA continúa por debajo de 2023

La gastronomía, afectada en la Ciudad

Por Juan Garriga

Por decreto

El Gobierno confirmó la hora de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: cuándo hablará Javier Milei

El oficialismo piensa presentar una ley

Reforma laboral: las licencias médicas de los trabajadores siguen en la mira del Gobierno

El diario lanzó la campaña "Siempre juntos" para juntar fondos para las Abuelas de Plaza de Mayo

Estela de Carlotto: “Página/12 fue y es el diario hermano para nosotras”

Por Celeste del Bianco

Siete gobernadores se acercan a la Casa Rosada

Una nueva mesa que parece libertaria

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de febrero de 2026

Cómo quedan los salarios

Empleadas domésticas: acordaron una suba del 3% en dos tramos y un bono

Indicador mensual de la Cámara Argentina de Comercio

Nueva baja del consumo en enero

El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne

La furia del “Rey de las Bananas”

Trabajan buzos y especialistas de la Prefectura Naval Argentina

Desesperada búsqueda de un empresario en Santa Fe: encontraron su lancha a la deriva

Jornada primaveral

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de febrero

La empresa de IA norteamericana dice que usaron su sistema Claude para mejorar la IA en China

Anthropic denuncia por robo a tres competidores chinos

Etapa de definiciones en la Champions League

El Real Madrid enfrenta al Benfica, sin Prestianni ni Mbappé en la cancha

¿Principio de acuerdo?

“Chacho” Coudet a un paso de River: cómo avanzan las negociaciones por el sucesor de Gallardo

Los de Avellaneda se ubcian en la sexta posicion del Grupo A

Independiente igualó con Gimnasia de Mendoza y se mantiene en zona de clasificación

En un duelo por la Zona A disputado en el Bajo Flores

Torneo Apertura: San Lorenzo e Instituto repartieron los puntos