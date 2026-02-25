El Real Madrid enfrenta al Benfica, sin Prestianni ni Mbappé en la cancha

athletic club real madrid mbappe

BILBAO, 03/12/2025.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (c) celebra con Eduardo Camavinga el 0-3 conseguido durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Real Madrid, disputado este miércoles en el estadio de San Mamés en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla

(EFE/EFE)