8 – BARBIE

(Estados Unidos/2023)

Dirección: Greta Gerwig

Guion: Greta Gerwig y Noah Baumbach

Duración: 114 minutos

Intérpretes: Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Simu Lu, America Ferrera, Ariana Greenblatt y Ncuti Gatwa.

Estreno en salas



No es fácil filmar un mito, ni siquiera cuando se trate de uno que no ha dicho ni una palabra en sus casi 65 años de vida, mida unos 20 centímetros y esté hecho de plástico. Porque la muñeca Barbie, como explica no sin ironía y autoconciencia la realizadora y guionista Greta Gerwig en la secuencia de apertura, cambió para siempre la lógica de los juegos infantiles en general y de los destinados al público femenino en particular: ya no más bebés para “jugar” a ser mamá; desde su aparición la muñeca es –puede ser– un modelo a imitar, el norte estético al que aspiran quienes ven en sus curvas perfectas, su sonrisa de publicidad de dentífrico y su rubio inmaculadamente platinado condiciones indispensables de esa abstracción que es la belleza. Como todo modelo, hay un reverso, pues la imposibilidad de acercarse a su fisonomía también hizo de ella un símbolo del consumo y la cosificación.



Bajo esa lógica superficial las cuestiones intelectuales no le importan a nadie, como bien descubre Lisa Simpson cuando su muñeca, que pregonaba máximas que recién ahora aparecen en la agenda, fracasa ante la versión de la Stacy Malibú que prefiere cocinar por sobre cualquier cosa y que como una novedad presenta un gorro nuevo. Como si fuera una versión adulta de Lisa, Gerwig se toma una pequeña revancha haciendo en Barbie lo mismo que había hecho en Mujercitas, el clásico de Louisa May Alcott que adaptó a la pantalla grande en 2019: desarmar sus mecanismos para reconstruirlos con la forma de una película moderna, que entiende lo contemporáneo como algo que va mucho más allá que rebozar las situaciones de trama con temas de la agenda.

La película de Gerwig plantea la acción en dos escenarios. El primero, donde transcurre el grueso del metraje, es Barbieland, un mundo de colores pasteles tan artificiosos como toda la iconografía de la muñeca, que podría pertenecer a alguna película de la faceta más lúdica de Wes Anderson. En ese lugar plástico, imperado por la buena onda y la camaradería, viven todas las Barbies, incluyendo a la Barbie modelo (la australiana Margot Robbie), esa que, por su belleza sobrehumana, es destacada y adorada por sus compañeras, además de objeto de deseo de todos y cada uno de los Ken que pueblan este particular universo. Los Ken, desde ya, no tienen muchos intereses más allá de levantarse a las chicas, y por eso se pasean mostrando músculos e intentando seducirlas sin demasiada sutileza.

Pero todo cambia cuando la Barbie modelo tiene un problema grave, muuuuuy grave: celulitis. Con todas las luces de alerta de la comunidad encendidas, ella termina viajando al mundo “real” junto a un Ken (Ryan Gosling) para ver un poco de qué se trata y qué hay detrás de Mattel, la empresa que las fabrica y cuyo CEO, a cargo del siempre notable Will Ferrell, es un machirulo de aquellos. Uno que se burla de las mujeres, pero cae rendido ante la presencia de la recién llegada. Quien tiene una revelación no es tanto Barbie como Ken, que ve con sus propios cómo se vive en un régimen patriarcal. Y le encanta, por lo que, una vez de regreso, pretende dar vuelta como una media las normas que rigen en Barbieland.

Barbie iza las banderas de la sororidad y empoderamiento sin que esto implique alzar el dedito para decir que todos los hombres son opresores con las tijeras afiladas listas para cortar las alas de las mujeres. Nada de eso: si bien por momentos, sobre todo en su último tercio, se torna un tanto obvia en términos discursivos, la directora evita las declamaciones gritadas a los cuatro vientos para plasmar su visión del mundo a través de un dispositivo original, con un enorme grado de inventiva visual y un tono ligero barnizado por un humor capaz de ir de lo absurdo a lo abiertamente político sin que suene forzado. Una película hecha con inteligencia e ideas: todo un mérito en tiempos de cine algorítmico.