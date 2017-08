La abogada de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, denunció que la decisión de dictar la detención domiciliaria en una propiedad arrasada “demuestra que el nivel de hostigamiento sobre Milagro no tiene límites”.

La defensora desmanteló los argumentos “pueriles” del juez Gastón Mercau, quien dispuso ayer por la mañana que se reubicara a la dirigente social en un inmueble ubicado a 40 km. de la capital jujeña, en el Barrio La Ciénaga y no en su domicilio legal. Según la abogada, “la Justicia de Gerardo Morales armó una pantomima de una inspección en la casa de Cuyaya”, el domicilio legal de Sala, para después llevarla a una casa que no había sido inspeccionada por Gendarmería.

“Es una demostración evidente de que lo que quieren hacer es seguir hostigándola, seguir humillándola, decirle te vas del Alto Sufridero para irte a una casa a donde no tenés ni siquiera cómo lavarte las manos”, manifestó la abogada en diálogo con el programa de Víctor Hugo Morales que se transmite por AM 750, momentos después de haber recibido la comunicación judicial de Mercau.

Ayer a las 8.55 de la mañana el juez Mercau dispuso el cumplimiento –fuera de plazo– de la resolución de la CIDH, que había ordenado la inmediata libertad de la dirigente social o, si eso no era posible, su detención domiciliaria. La casa elegida para que cumpla arresto estaba destinada a un centro de rehabilitación de la Túpac Amaru. “Es una casa que fue vandalizada en estos 18 meses de detención de Milagro, fue saqueada íntegramente y no tiene ni un mueble”, relató Gómez Alcorta, quien sin embargo dijo que “no le van a regalar ni un día más en la cárcel a Milagro”.

“Aunque tenga que dormir en una carpa, vamos a cumplir con esa resolución judicial ya que venimos sosteniendo que ahí (en la cárcel de Alto Comedero)corre riesgo su vida y su integridad física. No solo nosotros lo decimos, lo dijo la CIDH también. No tendrá luz, no tendrá agua, (pero) sabemos de la madera que está hecha Milagro, no nos van a acobardar ni a nosotros ni a ella”, dijo Gómez Alcorta.

Respecto de la determinación de Mercau de destinar a Sala a este edificio, que no es su domicilio y que está en las condiciones en las que la abogada denunció, señaló que es “violatoria de la ley de ejecución de pena privativa de la libertad”. “La prisión domiciliaria se les da a las personas en el domicilio donde viven”, remarcó. En diálogo con PáginaI12 informó que, cuando la prisión domiciliaria se haga efectiva, denunciarán las condiciones del lugar al que fue trasladada ante la CIDH. Otra violación a la Ley 24.660, puntualizó la abogada, es la posibilidad de que no entren más de siete personas al domicilio y que se establezca la custodia de Gendarmería y la policía provincial.

Durante el diálogo con AM 750, la abogada recordó que el juez Mercau “estuvo y vio de afuera la casa”, que es en realidad “un lugar que estaba previsto para ser un centro de adicciones” de la Túpac. Ayer a la tarde, el juez Pablo Pullén Llermanos, que tiene otra causa judicial por la que se mantiene detenida a Sala bajo prisión preventiva, ordenó una inspección al predio de La Ciénaga que se hará esta mañana.

“Todo el trámite de inspecciones lo hizo Mercau para no duplicar recursos. Si todo eso se hizo durante 15 días y hoy (por ayer) Pullén Llermanos ordena una nueva inspección es un divague, no tiene ninguna lógica”, apuntó Gómez Alcorta. En cuanto a los trámites desarrollados por Mercau, Gómez Alcorta los calificó de “pantomima”. “La pantomima que armó la Justicia de (el gobernador, Gerardo) Morales, en la casa de Cuyaya –la casa que Sala compartía con su marido– derivó en un informe, que nosotros no vimos, en el que supuestamente dice que hay que hacer modificaciones” en el inmueble. Ese, denunció, “es un argumento pueril, porque no hicieron esa pericia en el lugar donde la mandan”.

“Nosotros vamos a seguir peleando y como dijo la CIDH se debe cumplir la resolución de Naciones Unidas que implica la inmediata libertad –concluyó Gómez Alcorta–. Entendemos que es el primer paso y vamos a seguir peleando por lo que sabemos que es justo y que es lo que corresponde, que es que Milagro esté en libertad.”