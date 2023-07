* El próximo 8 de agosto Star+ estrenará la tercera temporada de Only Murders in the Building. Paul Rudd y Meryl Streep se suman a este carnaval de misteriosos asesinatos en Manhattan, podcasts y showbizz. ¿El caso? La muerte del protagonista de una obra de teatro de Broadway. Sí, están Charlie (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez), pero las miradas ahora van a posar sobre Loretta Durkin (Streep).



* HBO MAX anunció el arribo de la segunda temporada de 30 monedas para el mes de octubre. La serie (creada por Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría) sigue con su periplo de terror en un pueblito de Segovia. A saber: el nuevo antagonista es temido por el mismísimo demonio.

* Apple TV+ anunció el estreno de La Maison. La nueva producción gala para la plataforma (Liaison y Drops of Wine) indaga el detrás del mundo de la moda parisina. El título hace referencia a la casa Ledu, envuelta en un escándalo y una reinvención por un video viral. Del elenco se destacan Lambert Wilson y Carole Bouquet. Primero la serie, segundo Francia y très chic.

El personaje

Ida de Ida Takes Charge (Elli Rhiannon Müller Osborne). La estudiante de psicología en Oslo teme por un atentado terrorista en su universidad. Y en el ínterin de su obsesión, conocerá a Aksel, un lobo solitario y repetidor crónico, que pasa su tiempo en foros oscuros de Internet. ¿Posible tirador en el campus u objeto de estudio para su tesis?