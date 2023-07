La periodista y escritora Olga Rodríguez afirmó que el partido de derecha moderada e independentista, Junts per Catalunya tiene la "llave" para que en España se pueda conformar un gobierno progresista, luego de las elecciones del domingo pasado, en el que el Partido Popular (PP) ganó, pero no alcanzó los escaños suficientes para conformar gobierno y desplazar a la coalición progresista del socialista Pedro Sánchez.

En diálogo con AM750, Rodríguez aseguró que el domingo en España "se ha votado a favor de, pero también para evitar que lleguen al poder fuerzas de extrema derecha que no gobernaban en este país desde hace décadas".

"Junts per Catalunya tiene la llave"

Si bien en las elecciones del domingo el derechista Partido Popular (PP) era favorito a vencer al partido socialista del presidente saliente Pedro Sánchez y sus aliados, los lugares en el Congreso no le alcanzan para designar presidente. En este contexto, el PSOE, junto con la izquierda Sumar, dependen de Cataluña para formar gobierno.

"La derecha conservadora y la extrema derecha no reúnen los votos necesarios para formar gobierno porque no hay más partidos de ultraderecha de Vox que estén dispuestos a apoyar al Partido Popular", explicó la periodista española.

"Hay una posibilidad de formar un gobierno progresista con PSOE, la coalición Sumar y con otros partidos regionalistas e independentistas de Galicia, del País Vasco y de Cataluña. Y también serán necesarios los apoyos o al menos la abstención de otro partido para la investidura de gobierno que es Junts per Catalunya". agregó.

"Hay posibilidad de generar gobierno, pero hay que hacer una ronda de negociaciones en la que los partidos independentistas y regionalistas tendrán una llave importante para la formación de gobierno", dijo.

"Cataluña hoy tiene la llave porque todo va a depender de Junts per Catalunya que es de una derecha moderada, independentista el último tiempo, que tiene siete escaños que son fundamentales para poder formar gobierno. Y los partidos de la izquierda española ya han dicho que harán todo lo posible para facilitar esta formación de gobierno y para que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente", señaló.

"Uno de los retos es cómo conseguir que Junts per Catalunya termine apoyando esta formación de gobierno. Junts per Catalunya pide amnistía para sus presos y la posibilidad de que se celebre un referéndum sobre el futuro de Cataluña", indicó.

En este sentido, Rodríguez subrayó que "solo se necesita la abstención de Junts per Catalunya y así se puede formar un gobierno progresista".