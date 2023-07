El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó este miércoles por AM750 la implementación de un Dólar Pyme y advirtió por el “derrumbe” de un 20 por ciento de las exportaciones durante la primera mitad del año, en comparación con el mismo período del 2022, y el encarecimiento de las importaciones.

En este contexto, afirmó que la industria “necesita estímulos para poder compensar sus importaciones y, así, generar alivio en el medio de la crisis de reservas”.

“El Gobierno no tiene mucha salida. Lo que está haciendo está muy bien. Si Argentina estuviera por el mal camino, sin ninguna duda el FMI no le daría ningún apoyo”, aseguró el empresario.

Sin embargo, añadió que “las medidas que tomó el ministro, que aumentó el 7,5 por ciento las importaciones, pueden impactar en algo, pero Argentina ese aumento ya lo trasladó. Los importadores nacionalizan al dólar blue”.

Así, el presidente de IPA reconoció que el encarecimiento de las importaciones “lógicamente genera un incremento mayor en los productos finales”. Y si bien aceptó que se trató de “una medida inevitable”, insistió con la implementación de un tipo de cambio diferenciado exclusivamente para las pymes exportadoras.

Según explicó, este sector perdió terreno durante el 2023, luego de que se verificase un retroceso del 20 por ciento de las ventas al mundo, en comparación idéntica con el primer semestre del año pasado.

“Lo que creemos que sí se puede hacer el Gobierno es mejorar, a través de un Dólar Pyme, como sucedió con el Dólar Soja o el Dólar Agro, las condiciones de competitividad para las exportaciones perdidas en nuestro sector”, sintetizó.

Y concluyó: “Hoy es urgente su implementación. Si bien es cierto que la industria no tiene el fuerte peso en los ingresos fiscales que tiene el sector agrícola, la falta de desarrollo deja en el camino no sólo la posibilidad de liquidación de dólares constantes y no estacionales, sino que también pierde la oportunidad de generar empleo registrado y de calidad en las fábricas”.