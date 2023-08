El 8 de agosto de 1978, la joven psicóloga Beatriz Perosio, primera Presidenta FePRA (Federación de Psicólogos de la República Argentina) y presidenta de APBA (Asociación de Psicólogos de Buenos Aires) fue llevada por “averiguación de antecedentes” del Jardín de Infantes que había creado junto a una amiga. En una nota que le deja a su socia y amiga, le explica la situación, y termina con “No te asustes. Chau. Bea"

Hace de eso 45 años, nunca más se la vio. Estuvo en El Vesubio y militantes que sobrevivieron y prestaron testimonio en el Juicio a las Juntas señalaron que a Beatriz le quebraron una pierna y tuvo tres paros cardíacos, y que diez días después, cuando cumplía 31 años, aún estaba con vida. FePRA instituyó en su homenaje, el 8 de agosto como Día Nacional del Psicólogo/a víctima del terrorismo de Estado en Argentina.

Es importante señalar que nuestra profesión, en esa época y hasta la democracia, no tenía una Ley que regulara su ejercicio, éramos alegales. Y para muchos perpetradores, ser psicólogo se vinculaba directamente a lo subversivo –el enemigo creado por ellos-, por eso la militancia gremial de Beatriz, como la de tantos en esos oscuros tiempos, cobra una enorme dimensión ética.

Perosio planteaba que “el derecho a la salud es un derecho inalienable del ser humano y su garante debe ser el Estado”. Su preocupación por los niños y su trabajo como maestra jardinera, su inquietud por la alta tasa de mortalidad infantil, el “no te asustes”, sus proyectos, como el de los 30 mil compañeras/os víctimas del terrorismo de Estado y los de tantas/os sobrevivientes, dan cuenta de una apuesta a la vida, a las generaciones futuras, un deseo de una vida mejor para todas/os. En tanto los genocidas buscan destruir una porción de la sociedad por su pertenencia a un grupo étnico o social particular, todo aquel/la que osara interpelar el estado de cosas. El accionar genocida al atentar contra un grupo determinado, lesiona el lazo social y hiere las generaciones futuras, por eso insistimos en decir que luchar por Memoria, Verdad y Justicia no es tener la vista en el pasado, sino en el presente y por ende en el futuro, por eso, por nuestro compromiso con las generaciones venideras, este año elegimos honrar la memoria de Beatriz Perosio y la de las y los Psicólogas/os víctimas del terrorismo de Estado con una actividad, el sábado 12 de agosto a las 15 horas: “Contamos con les niñes ~ una jornada para celebrar el cuidado”, cuando nos reuniremos con hijes de colegas, nietas y nietos de la generación de los que fueron jóvenes en los ’70, en la que jugaremos y celebraremos la vida y el cuidado, sin el cual la primera no sería posible.

*Directorio del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Prov. de Santa Fe 2da Circ. y su Foro en Defensa de los DDHH.