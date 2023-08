"La llamada, ¿a qué se debe? Sus consultas, ¿tienen que ver con toda la información que están distorsionando en redes sociales?", reclamó Gloria, directora de la sede Tilcara de la Academia pre militar Alvarez Prado, después de que esta cronista se presentara. "Esos videos (por el posteo viralizado en la semana) son de la Academia (General) San Martín, no de la Academia Alvarez Prado", aclaró de inmediato, en alusión a una de sus principales competidoras.

Después de mostrarse con la guardia en alto, la directora accedió a contestar consultas a este diario, y brindó detalles sobre el funcionamiento de esa academia en esa localidad quebradeña. "El contenido que se les da (a alumnos y alumnas que cursan en la sede a su cargo) es de tres años" y "se los divide por áreas", dijo sin mayores precisiones. "Tenemos (cursantes) de 6 a 23 años", detalló. "Obviamente que a los chicos de 6 no les enseñamos eso", añadió en alusión al orden cerrado y las prácticas de tiro, contenidos promocionados en redes sociales de la academia. "Ellos (por las niñeces que cursan en horario extra escolar en la academia) tienen clases de inglés y computación", indicó. "El orden cerrado que nosotros brindamos es, sobre todo, para darles conducta y principios a los chicos. Les va a servir en (su vida en) sociedad", agregó. "No es estrictamente militar. El enfoque del estudio no es como lo que entienden ustedes o lo interpreta alguien que por primera vez ve el contenido", aseguró.

La directora tilcareña también hizo una aclaración: "No estamos (por una pertenencia) con una índole política. Tampoco estamos con el gobernador actual" Gerardo Morales, actual precandidato a la vicepresidencia en la fórmula que comparte con Horacio Rodríguez Larreta. "Los niños no utilizan las armas, solamente los cadetes y postulantes", aseveró inmediatamente. "El uso del uniforme (tipo militar) es como en cualquier colegio privado", se excusó. "Todos (los establecimientos educativos privados) usan uniforme", insistió. "Seleccionamos el color de tela que identifica a la institución, a la parte académica", precisó. "Se distorsionó la información con todo el tema del corte de ruta" que continúan en la Quebrada de Humahuaca en rechazo a la reciente reforma de la Constitución jujeña y los bajos salarios docentes. "Antes (de los conflictos) vivíamos en calma y en paz en la institución", se quejó. Según contó, "es el primer año de la academia en Tilcara".

"Los instructores son personal en actividad de distintas fuerzas, como la Marina y el Ejército Argentino", prosiguió la directora de la sede Tilcara de la Academia pre militar Álvarez Prado. "¿Existe un vínculo con el Estado Nacional? Usted mencionó que los instructores son personal en actividad", repreguntó este medio. "Claro", respondió, "son militares que actualmente trabajan en la fuerza a la que ellos pertenecen", precisó. " ¿Tengo entendido que el Ministerio de Defensa de la Nación no avala la academia?", insistió Página/12. Fuentes de este organismo nacional aseguraron a este medio que el Ministerio a cargo de Jorge Taiana "no aprueba ese tipo de iniciativas" porque "la forma de acceder a las fuerzas (de seguridad) es por carrera de oficiales y suboficiales", o bien "mediante el curso de soldado voluntario". La directora de la Álvarez Prado de Tilcara respondió contundente ante la duda por los avales que manifestó la cronista: "capaz que así es en Salta, en Jujuy se lo permite. Salta y Jujuy tienen jurisdicciones diferentes ¿Usted con qué apoyo político trabaja?", lanzó repentinamente. "Me llama desde Salta y con (relación a) Jujuy, son jurisdicciones diferentes", repitió. Preguntó nuevamente el nombre y apellido de la cronista para sentenciar luego: "Página/12 ha distorsionado todo lo que es la academia pre militar". Antes de cortar la llamada, amenazó con realizar una denuncia ante la justicia. Fuentes consultadas del Ejército Argentino informaron a este medio que las academias pre militares no son reconocidas "ni tiene vinculación alguna" con esa fuerza de seguridad nacional.

En la provincia de Jujuy, las academias Alvarez Prado y General San Martín se presentan en distintas localidades con espacios físicos destinados a la enseñanza y aprendizaje con orientación militar. La Alvarez Prado tiene representaciones en Perico, Palpalá, San Pedro y San Salvador en los valles templados jujeños; Tilcara y Humahuaca, en la Quebrada, y La Quiaca en la Puna. La General San Martín se encuentra en la capital jujeña; también en Abra Pampa y La Quiaca. Sin embargo, en su caso, también cuenta con sedes en otras capitales argentinas como San Fernando de Catamarca, La Rioja, San Miguel de Tucumán y Córdoba. La nómina de academias pre militares sobre suelo jujeño se completa con la Manuel Eduardo Arias, ubicada únicamente en Libertador General San Martín.

La General San Martín también cuenta con espacios destinados a la enseñanza y aprendizaje militar a niñeces, adolescencias y juventudes (de 7 a 21 años) en la provincia de Salta. Además de Salta capital, cuenta con sedes en Metán y General Güemes, dos ciudades sobre la ruta nacional 34, en Salta. En la jurisdicción salteña, la Alvarez Prado se encuentra en la capital provincial y Rosario de Lerma. La tercera de estas instituciones sobre suelo salteño es la Academia General Martín Miguel de Güemes, con sedes en tres ciudades del norte provincial: Orán en el departamento del mismo nombre; Tartagal y Salvador Mazza, en el departamento San Martín.

Videos viralizados

Las escenas en redes sociales, posteadas en cuentas oficiales de las distintas academias, se entremezclan en el devenir cotidiano. Ocurre en los desfiles en fechas patrias: los niños y niñas, o adolescentes que caminan en formación, pertenecen a alguna de las academias pre militares. En la Academia General San Martín que funciona en la capital salteña, desde la vereda de la calle Ituzaingó al 700 se alcanzan a divisar chicos y chicas, también pre adolescentes, en clase. Sentados en hileras de a diez, vestidos con uniforme militar, claramente confundible con los del Ejército Argentino, escuchan y miran a un instructor. En la escena que pudo presenciar este medio, un adulto con uniforme le enseña a un pequeño -también con uniforme- cómo utilizar la cuerda para trepar por una pared con la ayuda de una escalera. Quien aprende no tiene más de 10 años. En horario extra escolar, ese niño integra un grupo mixto y recibe tres veces por semana clases de orden cerrado, defensa personal, preparación física, técnicas de montaña, andinismo, primeros auxilios y combate. La sede se encuentra en la calle Ituzaingó al 750, dirección que corresponde a la Mutual Centro Policial Sargento Suárez. "Nosotros no tenemos nada que ver con la academia", aseguraron a este medio desde la mutual que concentra buena parte del personal retirado de la fuerza de seguridad provincial. "Solamente le alquilamos el espacio", aclararon de inmediato.

Desde la Policía de Salta, el comisario inspector Miguel Velardez aclaró que la fuerza no tiene relación con el personal retirado de la Mutual que alquila un espacio a la Academia General San Martín. "Tampoco tenemos relación con las academias pre militares", recalcó el jefe de prensa de la Policía de Salta. Por el contrario, se enfocó en remarcar las bondades de la Policía Infantil, como un espacio de contención que Nación intentó erradicar de todo el país durante la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad argentino (2010 - 2013). "Nunca se utilizó el orden cerrado", aclaró Velardez sobre los contenidos del cuerpo infantil de Salta, aún en funcionamiento. "Inculcamos el respeto a los mayores, a los ciudadanos, a la cultura, a lo tradicional. Es una policía comunitaria, llegamos a los barrios", detalló. "Apoyamos pedagógicamente a los chicos y chicas. Justamente cuando ocurrió el conflicto por las policías infantiles, los padres insistieron en continuar y no cerrarlas", recordó Velardez, en alusión al período de Garré en Defensa y los acuerdos firmados entre 2011 y 2013 en el marco del "Modelo Argentino de Seguridad Democrática". En Salta, las divisiones infantiles de la Policía se iniciaron en diciembre de 1989, más precisamente en la Comisaría de Villa Mitre, al este del centro de la ciudad capital. Fue una idea del comisario Roberto Manuel Miranda, en respuesta a niños y niñas de familias empobrecidas que se instalaban sobre las serranías, hoy Villa Floresta.

En alerta

Organismos de Derechos Humanos jujeños y salteños consultados por este medio, coincidieron en un diagnóstico: como no hay denuncias formales de padres, madres o tutores en relación -por ejemplo- al tipo de enseñanza militar (con orden cerrado) que se imparte a niñeces, adolescencias y juventudes en las academias privadas de Jujuy y Salta, están atadas de manos para actuar en territorio. Fuentes de la Coordinación Contra la Violencia Institucional en Jujuy, recordaron a este medio que cuando se desmembró la Tupac Amaru, algunas academias pre militares solicitaron utilizar los predios de esa organización en Alto Comedero. "El desmantelamiento de la Tupac no es un dato menor", remarcaron. "Muchas familias, muchos menores, quedaron en Jujuy sin contención social".

La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación precisó que actualmente se encuentra investigando las academias y se decidió actuar de oficio. Marisa Graham, Defensora de Niños, Niñas y Adolescencias de la Nación, informó a este diario que el jueves último enviaron "pedidos de informe a los gobernadores de Salta (Gustavo Sáenz) y de Jujuy (Gerardo Morales), para que remitan detalles sobre las academias pre militares en sus jurisdicciones". En el caso de Salta, la defensora solicitó también información respecto a la Policía Infantil. "Creímos que habían sido erradicadas (las policías y gendarmerías infantiles). Sin embargo, nos encontramos que en Salta todavía existe, a pesar del Convenio de Cooperación rubricado en 2011 entre el Ministerio de Seguridad (Nilda Garré), de Desarrollo Social (Alicia Kirchner) y Educación (Alberto Sileoni)", sostuvo Graham.

"Nos oponemos a la existencia de las academias pre militares", subrayó luego sobre los nuevos institutos, "sobre todo por el plan de actividades que proponen. El orden cerrado son las primeras instrucciones que se les da a un soldado", recordó, "no están destinadas a niños y niñas de 6 o 7 años. Nosotros además, revelamos que las academias (en Salta y Jujuy) ofrecen cursos de combate urbano y recibimos imágenes con niños y niñas portando lo que parecen armas largas", detalló. Luego recordó que padres, madres, tutores o tutoras que inscriben a niños y niñas, adolescentes o jóvenes en los institutos pre militares, lo hacen "porque no hay otros lugares para contenerlos, donde los chicos y las chicas puedan aprender otras cosas. Hay que convertir estos espacios", sugirió Graham, "para que puedan aprender otras actividades, propias de la infancia y la adolescencia". La defensora adelantó que analiza como último recurso, la presentación de una acción de amparo. A finales de 2022, la Academia General San Martín anunció en su red social un nuevo desafío para 2023: convertirse en colegio secundario. Sin duda, un secundario militar.