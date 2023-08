A una semana de las PASO, hay incógnitas a despejar que van más allá de los números que exhiben las encuestas. Hay movimientos que no se perciben a simple vista y que están en la mira de los consultores. Se habla del fantasma del ausentismo ¿se concretará? ¿a quién va a beneficiar? Se menciona que ya hay votos estratégicos. O sea, ciudadanos que van a votar a tal para que no gane tal otro. Está el interrogante de saber cómo va a influir que Javier Milei y, en menor grado, Patricia Bullrich no tienen aparato que movilice el día de la elección. Y, sobre todo, que se puede sondear en éstas PASO sobre el voto de la elección de octubre.

Estos son algunos de los interrogantes que los encuestadores responden en off the record.

1.- ¿Hay guerra de encuestas?

Hasta ahora los sondeos son bastante unánimes. No hay guerra de encuestas: Sergio Massa sería el candidato más votado, la suma de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta supera por un par de puntos a Massa+Juan Grabois; la interna en Juntos por el Cambio (JxC) es pareja y puede ganar cualquiera, Javier Milei estará por debajo del 20 por ciento.

Pese a estos datos, los consultores admiten que trabajan a ciegas con una parte del electorado, los ciudadanos menos politizados, que esconden su voto. Como señaló Roberto Bacman, del CEOP, en Página/12, son personas jóvenes, menores de 25 años, de bajos recursos, con problemas de empleo y vivienda, mayormente votantes del peronismo. Habrá que ver si van a votar o se ausentan.

2.- ¿Existe el fantasma del ausentismo?

En las PASO de 2015 el presentismo fue del 76,4 por ciento. En las PASO de 2019 fue del 74,91 por ciento. O sea, siempre estuvo en la zona del 75 por ciento. Los consultores no creen que se repita. Razonan que si en elecciones competitivas como las de la ciudad de Córdoba o las PASO de Santa Fé fue a votar apenas por encima del 60 por ciento, la lógica indica que es difícil que el 13 de agosto se supere el 70 por ciento.

La cuestión no es menor: como sucede siempre, en la elección general de 2019 fueron a votar más ciudadanos que en las PASO. El presentismo en la elección general fue del 80,42 por ciento. Pero lo relevante es que esos 5 puntos de ausentismo significan cerca de dos millones de votos: en 2019 fueron 1.700.000 ciudadanos que se ausentaron. Todo indica que en octubre irán a votar 4 millones de ciudadanos más que el próximo domingo. Una enormidad.

3.- ¿Ausentismo por bronca o por apatía?

En lo que se ve hasta ahora, los encuestadores no ven una situación de bronca parecida a la de 2001. Eso se manifestaría en una explosión del voto en blanco. Los índices de voto en blanco hasta ahora tienen que ver más bien con razones técnicas: el voto electrónico complicado, en el que marcan una categoría y se olvidan de otra. Y lo mismo con la boleta única. Para los consultores hay decepción, el ciudadano se pregunta ¿para qué voy a ir a votar? Como es obvio, se plantea una batalla -en especial para Unión por la Patria (UxP)- para que la gente no deje de votar el domingo. Una clave de esa batalla son los intendentes.

4.- ¿Cuál es el papel de los intendentes del Gran Buenos Aires?

Como se sabe, la Provincia de Buenos Aires reúne al 40 por ciento del padrón nacional y en el Gran Buenos Aires viven dos tercios de la población bonaerense. Los encuestadores, que realizan muchas encuestas en los municipios, perciben que los intendentes tienen buena o muy buena evaluación. Por lo tanto, tienden a estar con mayor votación que las alternativas de presidente porque, por ejemplo, en el caso del peronismo, afecta la inflación, la situación económica y la inseguridad. Hay intendentes que orillan el 50 por ciento y todo indica que son un factor que empuja hacia arriba a UxP. En una boleta que mide más de 90 centímetros, es difícil que haya corte, o sea que los intendentes serán claves arrastrando la boleta Massa-Rossi. "Muchas veces se ha dicho que la boleta presidencial arrastra todo. Esta vez, nos parece que la boleta de intendente puede arrastrar a la presidencial", le dijo uno de los encuestadores a este diario.

El problema allí es, nuevamente, el ausentismo. La clase media -alineada más con JxC- dice que irá a votar en un 90 por ciento. Es la franja que vive en los centros del conurbano, mientras que en los barrios más humildes hay mayor incertidumbre y sólo el 65 por ciento dice que concurrirá el domingo. Los intendentes están haciendo un intenso trabajo sobre ese tema: será de máxima importancia, decisivo.

5.- ¿Alguien se queda afuera el próximo domingo?

Aunque se perdió un poco la idea, las PASO son un filtro para las fuerzas políticas: la fuerza que no obtenga el 1,5 por ciento de los votos válidos, no puede competir en la elección general del 22 de octubre.

En ese terreno corren algún riesgo algunas fuerzas de izquierda, la alianza que encabeza Juan Schiaretti y, en especial, una serie de candidatos que no llegan, ni remotamente, al 1 por ciento. Teniendo en cuenta la encuesta del CEOP, Guillermo Moreno superaría el filtro con más del 2 por ciento.

Entre todas las fuerzas que van a quedar afuera, tal vez sumen un 4 por ciento, que habrá que ver a quién apoyan en octubre.

6.- ¿Pesa el aparato en la interna entre Larreta y Bullrich?

Los consultores creen que la estructura, el aparato, siempre tiene un papel. Por un lado, porque en los días previos y el día de la elección, movilizan vehículos en los barrios más humildes para asegurar el voto. En segundo lugar, el militante está cerca para convencer e insistir en las horas previas. Y, finalmente, también hay un peso económico, en materia de publicidad en todos los medios, incluyendo los más cercanos al votante. En este terreno, Larreta parece contar con más y mejores estructuras que Bullrich, sobre todo por su primacía en los acuerdos con el radicalismo. La expectativa del jefe de Gobierno también está en que las encuestas no terminan de registrar la intención de voto de los ciudadanos más moderados y allí Larreta cree que tiene primacía. Del otro lado, Bullrich expresa el voto-bronca y los encuestadores no descartan que haya ciudadanos que ocultan el apoyo a la exministra, entre otras cosas por el carácter confrontativo de las propuestas. Por eso, casi todos los consultores se cuidan y afirman que puede ganar cualquiera.

7.- ¿Cómo pesa la falta de aparato de Javier Milei?

En las elecciones provinciales a Milei le fue muy mal, pero en las encuestas no decae tanto: se mueve en una franja que va del 17 al 20 por ciento. Su fuerte es la publicidad en redes, las granjas de trolls. Sin embargo, eso provoca una enorme duda entre los consultores. Los votantes de Milei, que expresan bronca y rechazo, no están tan lejos de tomar la decisión de no ir a votar. ¿Hay chances de que se vayan para el lado de Bullrich? Los consultores creen que tienen sintonía en el perfil del discurso político, pero que responden a franjas sociales distintas. Los votantes de Bullrich son, mayoritariamente, de edad, de mejor poder económico, votantes típicos del PRO. Los que apoyan a Milei son jóvenes y, por lo general, de bajo poder adquisitivo. Es más, los encuestadores piensan que una parte importante votaría a Massa en caso de que Bullrich pierda la interna con Larreta.

8.- ¿Qué se puede anticipar del voto en octubre?

Los encuestadores sostienen que es equivocado hacer pronósticos de antemano, sin ver cómo impacta el resultado del 13 de agosto. Desde ya que no es lo mismo si gana Larreta que si gana Bullrich la interna de JxC. Es más, la PASO opositora moviliza algo -siempre suele ser poco- de lo que se llama voto estratégico: ciudadanos que priorizan acompañar a Larreta para que no gane Bullrich, aunque en octubre después no voten a JxC.

Los factores de octubre:

*Es obvio que aparecerá el factor del presentismo. Si se mide lo ocurrido en 2015 y 2019, en octubre irán a votar dos millones de personas más que en estas PASO.

*Estará en discusión si los votos de Larreta y Bullrich del próximo domingo se sumarán automáticamente en octubre. La mayoría de los consultores prevé que no habrá suma, que algunos se fugarán a otra alternativa.

*Si el domingo, Milei queda lejos de la pelea por la presidencia, se verá afectado por el voto-útil. Si gana Patricia en JxC habrá fuga de votos libertarios hacia la exministra. Pero también fuga de votos de Larreta hacia Massa.

*En el caso de Massa, no sólo depende de la sumatoria de los votos de Juan Grabois -muy probable-, sino de las novedades económicas: inflación, nivel de ingresos, corridas cambiarias. De hecho, el oficialismo partía de atrás. Viene de perder en 2021, aunque una elección legislativa como aquella no tiene correlato con comicios para elegir gobierno, Poder Ejecutivo. Desde el lanzamiento de la fórmula, Massa-Rossi viene mejorando la intención de voto.

A ocho días, los consultores no discrepan entre ellos. No tienen diagnósticos distintos. Pero todos admiten que hay una parte de la población que no contesta y que no se sabe si irá o no a votar. Esa franja de votantes abre la puerta a alguna sorpresa. No es probable, pero sí posible. Habrá que esperar al domingo.