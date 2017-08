La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela asumió facultades de la Asamblea Nacional (AN, Congreso) para legislar por decreto. La oposición anunció que resistirá su disolución y convocó una sesión urgente para hoy. La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, explicó que el Parlamento no fue disuelto.

El Poder Legislativo cuyo máximo exponente es la AN fue citado ayer ante la instalada ANC pero no se presentó. Tras esta ausencia la ANC aprobó mediante decreto asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos.

La medida también basta para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución, agrega el acuerdo, que alega el poder supraconstitucional de la Constituyente para emitir decisiones incontestables.

Delcy Rodríguez dijo que la oposición que domina la Asamblea Nacional está a favor de los más oscuros y groseros intereses imperiales y llevó al país la violencia en las protestas contra el gobierno, que entre abril y julio dejaron 123 muertos, con el propósito de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, explicó que el Parlamento no fue disuelto y la ANC sólo asumió ciertas funciones debido a que los directivos opositores, al no presentarse al llamado realizado por la ANC, desconocieron nuevamente la voluntad del pueblo venezolano.

A su vez, el canciller venezolano Jorge Arreaza también aclaró que la AN desatendió el llamado de ANC para establecer normas de convivencia y coordinación necesaria para el trabajo, pero que el Parlamento no fue disuelto y continúa con sus funciones legislativas.

Los más de 500 representantes de la ANC celebraron entre aplausos esta declaración, que deberá ser publicada en Gaceta Oficial y comunicada a la directiva de la Cámara, presidida por el opositor Julio Borges. El constituyente Diosdado Cabello afirmó que la AN debe reconocer a la ANC que fue elegida por más de ocho millones de venezolanos para comenzar a trabajar. “Hoy la ANC asume algunas de las funciones de la Asamblea Nacional porque ellos no quieren participar en ningún proceso democrático. La AN debe reconocer a la ANC para que haya una convivencia en paz”, dijo.

De igual manera, señaló: “La Asamblea Nacional no fue electa para dar un golpe de Estado, ellos fueron elegidos para legislar y brindarle a través de las leyes protección al pueblo venezolano”, puntualizó.

En cambio, el opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, reiteró, citado por el diario local El Nacional, que este poder sólo debe obediencia a la Constitución y al pueblo venezolano, en respuesta a la invitación de la Constituyente, que considera ilegítima, a que participaran en su sesión de ayer. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, un reconocido crítico de la administación chavista, no dudó en afirmar que con esta decisión de la ANC Venezuela profundiza el golpe de Estado. “La disolución fraudulenta de la Asamblea de Venezuela (AN) por la ANC es profundización del golpe de Estado en Venezuela”, tuiteó el diplomático uruguayo.

Según explica el portal de Telesur, la ANC asumió algunas funciones de la AN para neutralizar los ataques de la oposición, los cuales, según la abogada constituyente María Alejandra Díaz, deben detenerse porque de no hacerlo equivale a armar al enemigo para la propia destrucción del Estado. La constituyente aclaró que no se trata de un castigo o una pena sino de un ejercicio de defensa de la Constitución porque la misma es la síntesis de la nación y quien atenta contra ella, atenta contra el pueblo. “He allí la razón de Estado que explica la decisión de suspender de sus funciones a la AN en virtud del desconocimiento y no subordinación de la AN al poder originario detentado por la ANC”, precisó Díaz.

Según Díaz, la AN se dedicó, desde su instalación en el 2015, a inflingir y dañar al Estado venezolano con dos tipos de ataques contra la Constitución del país. En primer lugar desde adentro al cobijo del propio texto fundamental y en segundo lugar desde una posición de poder de la propia estructura del Estado. Díaz explicó además que la AN convertida en agresor de la comunidad del Estado desconoció y desobedeció al Consejo Nacional Electoral (CNE), al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ahora al poder supremo y originario, la ANC. Enfatizó luego que esta actuación no debe ser permitida.