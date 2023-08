Algunas cosas quedan claras tras el cierre de La Libertad Avanza en el Movistar Arena, que buscó y cumplió con visos de espectacularidad en sus formas, en una puesta alejada de cualquier acto político tradicional, bien al estilo recital. Primero, que este es el registro en el que Javier Milei se sabe mover, y sobre el que elige plantar su su personalismo. También, que en lo discursivo las filas se cierran no ya sobre ideas de "dolarización" o de "dinamitar el Banco Central", que no fueron mencionadas, y quedan más bien flotando como slogans generales, acaso como folklore. El blanco aglutinante es ahora exclusivamente el rechazo a "la maldita casta", contra allí se apela y se llama a votar una y otra vez. Y sobre todo: el enemigo declarado no son "los k", que no son nombrados ni una sola vez, sino los rivales directos en las urnas el domingo próximo: "el siniestro amarillo", "los primeros populistas, los radicales", "los mismos que llevaron al desastre en 2001 y quieren volver a hacerlo". Con esas premisas, el precandidato a presidente cerró ayer la campaña acompañado en el escenario por gente que no fue presentada ni nombrada ni una sola vez: Victoria Villarruel, Carolina Píparo, Ramiro Marra, Marcela Pagano, el Dipy, entre otros. Y su hermana Karina, "El Jefe", a la que sí agradeció destacando su "rol monumental, extraordinario" al comienzo de su discurso, al igual que "a esa parte de la familia que da contención, mis cuatro perros Milton, Murray, Robert y Lucas".

El "color" del público se extendió a otros candidatos. Foto: Leandro Teysseire.





Que sea rock

En la puesta del cierre de campaña, todo estuvo dispuesto como en un recital. La estética, las entradas que se repartieron a la gente --muchos llegaron bastante antes desde lugares distantes, y se formaron largas colas alrededor del Parque Los Andes, donde se entregaban los tickets con las distintas ubicaciones--. El cacheo, el agua que se pide descartar al ingreso, prometiendo puestos de hidratación que adentro brillan por su ausencia --otro clásico del Movistar Arena, toque quien toque--. Si hasta se contrató a una agencia dedicada a managerear shows artísticos para manejar la prensa e invitados.

Las puertas abren a las 7 y la música suena al palo en la previa. Además de la ya clásica "La marcha del León" (aunque La Renga manifestó su repudio, se sigue usando la reversión de su tema), su equipo de prensa reversionó ahora "Provócame", el hit de Chayanne: "Provocame, votá a Milei, yo ya estoy harto de Perón"....



Lo único que puede parecer cercano a alguna liturgia de tipo política en toda esta gran movida es la irrupción de un grupo con instrumentos de viento, que trae agite y banderas. Son de "La Julio Argentino" una "agrupación joven" que lleva en el centro de sus banderas la cara del prócer reivindicado por la ultraderecha. Si hay algo que sobre en esta previa es color, con gente que puede lucir una camiseta argentina con el león de Milei --se vendían afuera a 3000 pesos--, y una gorra con el slogan trumpista "Make America great again".



El show

A la hora casi señalada del prime time suena Guns And Roses y con "Wellcome to the jungle" se encienden las luces de los celulares entre el público. Las pantallas muestran videos del momento del inesperado triunfo electoral de La Libertad Avanza, la jura de los diputados en el Congreso, el fragmento de un discurso de una de las escasas sesiones a las que el precandidato asistió, centrado en la crítica a la casta. La ovación llega en el momento en que resalta la e: "Muchas gracias, señora presidente".

Mientras el volumen de la música se alza al palo se lo ve al candidato recorriendo las provincias. Los videos muestran escenas de Milei recorriendo el país rodeado de multitudes --acaso lejanas a lo que efectivamente cosechó el precandidato en las urnas de las paso provinciales-- con el slogan: Milei 2023. La única solución. También hay un video que pegó mucho en la campaña anterior, de su recorrida por la villa 31. "La izquierda es la que dice que para salir del pozo tenés que cavar más. Los planes no son la salida", le dice a un vecino. Se abraza a chicos y grandes. Luce menos incómodo que sus competidores Larreta y Bullrich en ese tipo de situaciones. Villarruel, en cambio, siempre abrazada a su bandera argentina, no toca a nadie y no abandona su gesto de compungido.

Si el cierre de las PASO anteriores había sido en un modesto hotel del Once, y ante los números sorpresivos hasta para el propio equipo, se pasó a un Luna Park que también quiso mostrar show --donde el toque distintivo lo dio el custodio que desenfundó su arma en pleno escenario--, ahora se buscó mostrar el "vamos por más, vamos por la casta".

Si la historia la escriben...

Puesto a hablar Milei, el blanco estuvo claro: las críticas fueron dirigidas a "el fracasado hiperinflacionario de Chascomús", "el primer populista, Hipólito Yrigoyen, un radical", "lo que causaron el desastre de 2001 y se vuelven a presentar".

Dos figuras históricas quedaron reivindicadas, aunque sin ser nombradas explícitamente: Carlos Menem y --atención-- Mauricio Macri, que en el extraño análisis de Milei llegó a la política "como un outsider". "En el 2015 tuvimos una oportunidad. Un outsider llegó al poder con una premisa muy clara: Cambiemos. Pero la clase política se puso en el medio, la de adentro y la de afuera. Los mismos integrantes de la coalición gobernante se opusieron a los cambios. No dejemos pasar esta tercera oportunidad histórica si no queremos ser la villa miseria más grande del mundo", pidió, y llamó a ir a votar: "no se queden en sus casas, la forma de cambiar este modelo es yendo a votar".

Ocupar la escena

Si algo tuvo el cierre de campaña de Milei fue una especial atención volcada en la puesta en escena, como una demostración de fuerzas. No sólo en cuanto a la convocatoria --el estadio, con capacidad para 15.000 personas con el campo sin asientos, lució lleno casi en su totalidad, con los lugares estratégicamente dispuestos, y los vacíos reservados a las bandejas superiores y a la parte posterior del campo--. Si no, sobre todo, en la escenificación en sí de todo lo que representa Milei --el león, la fuerza, la motosierra, el que viene a dinamitar todo---. Y en un gran despliegue de show por completo ajeno a la política tradicional, en el que, por ejemplo, insumió el mismo tiempo la entrada espectacular del pre candidato que lo que duró el discurso que dio: media hora cada uno.

Entre la sorpresa por la cantidad y composición del público y las estimaciones sobre el "armado estatégico" que hay detrás de su montaje, el cierre de campaña de Milei puede leerse, finalmente, en la misma clave que la incógnita electoral, pifiadas grandes de todas las consultoras mediante: si tamaño despliegue prefigura, efectivamente, la mentada "elección de tres tercios", o si son más bien efectos especiales que no se trasladarán efectivamente a las urnas. Las apuestas quedan planteadas --ya que no hay encuesta en que se pueda confiar plenamente-- de acuerdo a los "olfatos" y territorios pisados por cada quien. Mientras tanto, el show en el Movistar Arena termina a puro papelito, Milei y compañía bailan desaforados al ritmo de la Bersuit y prometen: "Se viene el estallidooo"....