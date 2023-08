El precandidato a presidente de UP y su precandidata a vice, Paula Abal Medina, se reunieron con el jefe comunal en el Museo de la Reconquista para exponer los lineamientos de su campaña a la comunidad. “Es una gran injusticia que no tenga la boleta del otro candidato de Unión por la Patria”, manifestó el dirigente respecto a la situación de Zamora y explicó que producto de eso “vamos a perder votos en la categoría de presidente y vamos a perjudicar a Axel Kicillof”.



Los precandidatos a presidente y vicepresidenta por Unión por la Patria, Juan Grabois y Paula Abal Medina, mantuvieron un encuentro con el precandidato a intendente de Tigre, Julio Zamora, en el Museo de la Reconquista. Frente a dirigentes y militantes, expusieron los lineamientos de su campaña.



“Queremos ganar las elecciones porque sabemos que lo que hay enfrente es muy feo. Queremos ganar la interna, pero sobre todo queremos ganar las generales. Hoy estoy acá porque tengo coincidencias fuertes con Julio Zamora, es una gran injusticia que no tenga la boleta del otro candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y aunque a nosotros nos beneficiaría la situación actual, queremos juntar la mayor cantidad de votos para el espacio. Entonces, acompañamos su pedido de que le den la boleta porque vamos a perder votos en la categoría de presidente y vamos a perjudicar a Axel Kicillof”, expresó Grabois.



Durante la reunión, el intendente Julio Zamora agradeció el acompañamiento de Grabois y su equipo con vistas a las elecciones PASO. Por su parte, el precandidato a presidente del espacio y su candidata a vice, Paula Abal Medina, dialogaron con los presentes y desarrollaron los lineamientos generales de su campaña, donde resaltaron la importancia de la Economía Popular, la necesidad de integrar a “los descartados” y urbanizar los barrios populares.



Por su parte, Zamora señaló: “Una reunión muy importante, donde pudimos escuchar de primera mano las propuestas que tiene Juan Grabois para la Argentina. Realmente es un pensamiento alternativo, al que están enunciando muchos candidatos, y nos da la esperanza de que el futuro será mejor. Hay dirigentes jóvenes que realmente piensan desde los sectores más humildes y políticas concretas para sacar a la Argentina adelante”.



Y agregó: “Rescato mucho que un dirigente como Grabois, que está en una boleta conmigo, también esté diciendo que tengo que tener la otra boleta. Es un acto de justicia y tiene que ver con lo que queremos para el conjunto. No se trata de beneficiar personalmente a un candidato, sino de que nuestro espacio, Unión por la Patria, tenga más votos en estas elecciones. Para eso es necesario que estemos compitiendo en igualdad de condiciones y con la mayor cantidad de boletas posibles. Lamentablemente, eso no sucede hasta el día de hoy”.