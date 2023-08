A días de lo que será la realización de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, Carolina Moisés dialogó con Salta/12. La licenciada en Ciencias Políticas y actual diputada nacional busca ocupar una banca en la Cámara Alta del Congreso de la Nación desde el Frente Unión por la Patria en Jujuy.

Moisés tiene una marcada carrera legislativa que se inició poco antes del año 2000, cuando ocupó bancas en el Concejo Deliberante de la ciudad de San Pedro de Jujuy, y en las Cámaras provincial y nacional. En lo partidario, desde 1996 ocupó distintos cargos en el Partido Justicialista y en la actualidad mantiene un rol político protagónico al mostrarse como oposición al gobierno de Gerardo Morales.

En la conversación con este medio destacó la precandidatura del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y aseguró que Jujuy tiene el desafío de reconstruir la unidad y las referencias políticas que verdaderamente respondan a los intereses de la ciudadanía.



-Jujuy es noticia nacional desde hace más de un mes, ¿cuál es el contexto social que hoy está presente en la provincia?

-Creo la provincia de Jujuy en las últimas semanas ha sacado a la luz una gran cantidad de problemas que venían ocultos de parte del gobierno provincial. Esos van desde el retraso salarial en toda la administración pública, fundamentalmente en el sector docente, hasta una reforma constitucional que se ha redactado de espaldas a la gente. Más aún cuando se supone que una Constitución es el pacto de convivencia de una sociedad, siendo el acuerdo entre las partes del buen vivir de una comunidad. Pero, lo que ha producido Gerardo Morales es romper ese acuerdo de convivencia, enfrentando a jujeños contra jujeños. Hay una utilización de la violencia política sistematizada desde hace muchos años y creo que ahora se ve reflejado en el cuerpo social de los ciudadanos comunes, de personas que solamente por estar en un plaza hoy están recibiendo multas contravencionales de dos o tres millones de pesos. Está también el acoso de la Policía de Jujuy sobre ciudadanos que ni siquiera formaron parte de ninguna movilización y, sin embargo, hoy están siendo citados en una manipulación permanente de la justicia y del poder de la Policía que ha distorcionado el equilibrio de los tres poderes del Estado en la provincia de Jujuy. Todo eso es con lo que convivimos los jujeños y jujeñas desde hace varios años, pero que hoy ha producido una herida tan profunda en nuestra sociedad, donde el dolor, la angustia y el enojo de la gente se está expresando de distintas maneras.

Carolina Moisés (abajo, izquierda) junto a diputados nacionales y autoridades indígenas de Jujuy tras el estallido en la provincia.

-En ese aspecto, ¿cómo describe la situación económica de la provincia?

-Creo que todos deseamos que la provincia de Jujuy tenga trabajo, inversiones, proyectos productivos, una buena calidad de vida, que ampliemos la clase media, que dejemos los planes sociales solamente para los sectores más vulnerables. Pero la realidad es que Gerardo Morales en estos años se ha transformado en el mayor planero de Jujuy, tiene en sus manos más de 70 mil planes sociales, pero los oculta. No ha transformado esa herramienta que atiende las necesidades de los sectores informales de ninguna manera. Los índices de crecimiento del empleo genuino en Jujuy están al revés en relación a los 34 puntos de crecimiento del empleo que tenemos a nivel nacional. Creo que esa es la clave de por qué no hay inversiones o las inversiones de las que habla Gerardo Morales son para un reducido grupo de intereses y no redunda para una generación de trabajo de nuestra gente. Lo mismo digo con respecto a las escuelas. Él habla de la generación de escuelas y sinceramente recién en estos meses ha inaugurado algunas escuelas, pero la mitad de ellas son con financiamiento nacional. Se vanagloria del aeropuerto, pero sabemos que no solamente es una obra nacional, sino de una empresa que tiene el gerenciamiento como es Aerolíneas 2000. Creo que hay un gran relato que se ha caído a pedazos para los jujeños y jujeñas. Lamentablemente él generó un producto que lo vende a nivel nacional, logrando ganar esta candidatura a vicepresidente de la Nación, junto a Horacio Rodríguez Larreta. Y ha utilizado las necesidades de los jujeños para posicionarse a nivel nacional.

-Morales es referenciado como el emperador de Jujuy, debido al autoritarismo en sus decisiones, ¿cómo es posicionarse como oposición en ese escenario?

-Indudablemente es complejo desde la construcción de representatividades opositoras a Gerardo Morales. Y en eso hay una resposabilidad también de las autoridades del Partido Justicialista (PJ), que hoy está intervenido por decisión del presidente del partido a nivel nacional, Alberto Fernández. (Dicha intervención) ha sido porque, como dice la resolución de intervención, "las autoridades partidarias se han alejado de los principios y valores que representa nuestra fuerza política". Lo han hecho de tal forma que se han transformado en el peronismo perdedor y ese peronismo perdedor es el que lo hace ganar a Gerardo Morales elección tras elección. Entonces hoy estamos en un debate muy fuerte dentro de la sociedad jujeña sobre quien va a representar esa oposición que es necesaria. No solamente la exige el electorado peronista sino también la sociedad en su conjunto para poner un límite a Gerardo Morales. Y así defender los derechos del pueblo jujeño para recuperar el equilibrio de poderes. Eso se ejerce en democracia y con el derecho a votar.

Creo que toda esa angustia y ese dolor que siente la ciudadanía jujeña debiera encaminarse sobre la vocación que tenemos para representarlos. En ese sentido, el debate está entre el peronismo perderor, que resulta ese peronismo vacío y que año tras año ha sido útil a la estrategia de Gerardo Morales. Han sido cómplices en todas sus decisiones. También, está el peronismo de los movimientos sociales y de La Cámpora que compite en estas PASO. En el medio estamos nosotros con una propuesta generacional de dirigentes formados, de cuadros políticos muy fuertes, y que integro junto al senador nacional (Guillermo) Snopek, Adrián Mendieta (ex intendente de El Carmen), Juan Cardozo, actual diputado provincial y Amelia de Dios (ex miembra de la Convención Constituyente). Además de un grupo de dirigentes que desde los territorios se ponen de pie para volver hacer latir el corazón peronista.

De campaña.

-En ese sentido, ¿cuáles son las expectativas de este domingo?

-Creo que la disputa el próximo domingo va a estar en esos tres modelos de peronismo. Estamos quienes sostenemos un peronismo auténtico que representa nuestras raíces e identidad, no sólo de la ideología sino de lo que hacemos o defendemos desde nuestras bancas vinculados a Sergio Massa y al proyecto de Nación que busca que se recupere el trabajo, que se haga inversión social, y que se fomente el crecimiento de las empresas y las PyMEs. Perseguimos un modelo que sea virtuoso en la generación de empleo, la revindicación de la clase media, de los ingresos, que garantice el control de la inflación y la posibilidad de construir un futuro en común. Creo ese es el debate de un peronismo que se enfrenta a un peronismo perdedor y añejo, y al peronismo de La Cámpora. Estoy segura que nuestra opción va a ganar el domingo y nos pondremos a trabajar después en recuperar la unidad, en convocar a todos, en abrir las puertas de nuestro partido. Esperamos que la interveción (al PJ) que hoy encabeza Aníbal Fernández y el Tano Menéndez, sea lo más corta posible para que podamos recuperar la representatividad que hoy la gente nos exige.

-¿Por qué el acompañamiento a Sergio Massa?

-Estoy segura que Sergio va a ser el mejor presidente que necesita hoy la Argentina. Tiene la capacidad y la experiencia para gobernar y la fortaleza para tomar decisiones correctas. Y también tiene una capacidad de diálogo que hoy es muy necesaria en el país para acordar entre los distintos sectores. Gobernar es administrar intereses y estoy segura que si algo sabe hacer Sergio Massa es administrar intereses. Sabemos también que lo va a hacer en beneficio del crecimiento de la economía argentina, para el desarrollo de nuestra sociedad, para recuperar el poder adquisitivo y para que realmente podamos hacer muchos sueños realidad. Indudablemente hemos tenido obstáculos y estos años han sido complejos, pero aquellos que hoy nos dicen cómo gobernar o nos critican sobre cómo lo hacemos, son lo que nos generaron los problemas que tenemos que resolver.

El litio: recurso estratégico

-La situación social y política de Jujuy visibilizó la existencia y los intereses que se presentan cuando se habla del litio, ¿qué es lo que se tiene que hacer con ese recurso?

-Creo que de verdad es un recurso estratégico a nivel global y que puede ser una oportunidad enorme para el noroeste argentino. Una oportunidad de generación de empleo, de riquezas, dando la posibilidad de crear un nodo tecnológico de desarrollo científico en el NOA, y que ese recurso -que genera millones de dólares- no sea extraído únicamente, dejándonos nada a nosotros. La oportunidad está en las decisiones políticas que se tomen respecto al uso y control, al cuidado de los recursos naturales y a la inclusión de la sociedad en ese desarrollo de la industria. Creo que lo que pasa en Jujuy es que la sociedad jujeña no ha visto un solo peso de lo que sale del litio, especialmente en la puna. Ahí está el trabajo que tenemos que hacer: repensar y mirar desde otro lugar la discusión del litio, pero con una discusión transparente. Algo que no sucede hoy porque no sabemos cuántos millones de dólares extraen de nuestros salares, en cuánto se factura o qué calidad de litio hay y en qué monto se vende. No sabemos porque Gerardo Morales domina todo y no hay forma de controlarlo. No estamos en contra de la industria y la producción del litio, lo que queremos es que sea en equilibrio y generando desarrollo para nuestras provincias y localidades. Eso es lo que no vemos hasta este momento en la provincia de Jujuy. No es lo mismo que en Salta y Catarmaca que tienen modelos diferentes de relación respecto a las empresas.

-¿Qué otras prioridades considera que se deben ponderar en Jujuy?

-Creo que hay que focalizar en la generación de empleo y eso se hace invirtiendo en nuestras PyMEs, en la industrialización de los productos agropecuarios. Somos una provincia de gran producción de azúcar, de tabaco, de fruti hortícolas y de grano, pero nos falta desde el fraccionamiento, la generación de marcas e incluso la industrialización de esos productos primarios. Ahí está la clave de la generación de empleo y del cambio de la matriz productiva, que resulta una frase de Gerardo Morales, pero que en estos 8 años no ha cambiado absolutamente en nada. También para generar trabajo necesitamos formar a nuestros jóvenes en vocaciones estratégicas, en inversión educativa terciaria y universitaria. Por eso es tan importante para nosotros el debate del presupuesto y cómo trabajamos y definimos esos presupuestos.

-El Tercer Malón de la Paz continúa en CABA, los cortes programados y estratégicos en la Quebrada y en la Puna jujeña aún persisten por el reclamo de las comunidades originarias, ¿qué es lo que se debe hacer de manera inmediata?

-Para empezar hay que dialogar, pero que sea un diálogo basado en el respeto, no en un monólogo o una imposición. Sino como dice la misma declaración de la OIT, que dictamina que las decisiones que se tomen y que afecten sus derechos, no solamente tengan ser informados unilateralmente, sino que tengan que formar parte de las decisiones. Esto debe aplicarse en todo sentido, sea sobre sus tierras, con respecto a los recusos naturales, o la misma reforma constitucional. Sobre todo, con las reglas de juego que existen en una democracia y que hoy afectan a las comunidades de nuestras comunidades originarias y a toda la sociedad jujeña.