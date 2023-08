La sesión de ayer en la Cámara de Diputados de Salta estuvo atravesada, como no se veía casi desde mayo pasado, por cuestiones de la política preleectoral y de la otra. Empezó en los homenajes, cuando el cantor Oscar Esperanza Palavecino fue reconocido por su trayectoria y por la realización del festival Trichaco, que reúne fondos para escuelas del Chaco salteño, y siguió en el espacio de Manifestaciones, en el que hubo invitaciones directas a votar a determinados candidatas, o candidatos, en las PASO del domingo próximo.

La participación del Chaqueño Palavecino se destacó, no solo por su popular figura, sino porque con una emoción que lo llevó a llorar en varios momentos, se quejó amargamente de la reubicación de familias criollas que se está haciendo en el municipio de Santa Victoria Este, departamento Rivadavia, en los ex lotes fiscales 55 y 14, en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en febrero de 2020 ordenó al Estado argentino, y al salteño, entregar el título de propiedad comunitario de 400 mil hectáreas a favor de las comunidades indígenas integrantes de la Asociación Lhaka Honhat.

El Chaqueño, que tiene Rancho El Ñato dentro del territorio indígena, empezó recordando que el Estado argentino promovió la instalación de familias criollas en ese territorio de uso ancestral. Recordó que nació en esa zona, descendiente de criollos, "mandados sin duda a cubrir frontera los mayores nuestros, yo soy de la cuarta generación”. “Fueron a cubrir frontera, siempre lo digo. Mandados por el gobierno de Roca, en el segundo mandato, allá por el año 1870 arriba", insistió.

Habló de la música de esa región chaqueña, "sin duda heredada de los españoles, por las notas, por las rondas, por la manera de interpretarla, donde manda el bailarín". "La hemos defendido porque es única para nosotros". Dijo que como parte de esa defensa se hace el Trichaco, que se originó en el pedido de un maestro, con el fin de reunir fondos para ayudar a las escuelas de la zona, según recordó antes el diputado Moisés Balderrama, uno de los que impulsó el homenaje al cantor.

El Chaqueño reseñó que la proporción de habitantes no indígenas en ese territorio es inferior a la población originaria, o nativa, como la llamó. Al principio esa proporción era del 10 o 15%, y ahora llega al 30%, calculó. Y resaltó las vivencias de sus mayores en el monte. "Son distintas culturas del nativo y el criollo. Pero yo me crié en medio de ellos (los nativos) y entiendo todo, nos han juntado, hemos jugado juntos", relató antes de contar que quiso volver a ese lugar "porque de ahí nací, de ahí vengo", frase que concluyó en llanto.

“A nosotros nos pasó de todo, tanto al criollo como al nativo, hemos estado olvidados mucho tiempo. Mucho tiempo”, ratificó. Se excusó por la emoción, pero siguió con lo que había ido a decir. "En aquellos tiempos cuando vinieron los criollos, los mandaron a cubrir frontera, hubo de todo", dijo en lo que pareció esbozar una crítica a los abusos que se cometieron en perjuicio de las comunidades indígenas. "Pero hoy en día está pasando algo distinto hacia nosotros (...), los criollos de ahí son tan pobres como ellos (los indígenas). Esto de reubicarse, toda esa gente que vino de afuera por los intereses que hay abajo, que no se preocupan por la pobreza y ya se entregó toda la parte del Chaco, ese es el dolor que tengo", sostuvo. "Hoy somos discriminados nosotros, sinceramente”, ratificó.

Aclaró que esa discriminación no proviene de las comunidades, sino de "gente que maneja de afuera". "No soy dueño de donde yo nací, ahí está mi madre (enterrada en ese lugar), están mis hermanos, están todos los testigos (de que su familia estuvo ahí por generaciones)", lamentó. "No valió de nada ese testimonio. Yo no tengo nada, yo no vengo por ningún interés, sino por el dolor mío, a mí me interesa el quebracho, el cerco de mi madre, mis canciones, lo que yo hice. Hoy cualquiera viene y pasa por encima”, sostuvo llorando mientras lo aplaudía el recinto.

Siguió, asegurando que todos los años se generan problemas en el Trichaco, "porque los mandan". "Dicen, son nuestras tierras porque nosotros somos nativos, son nuestras tierras. América es del nativo, toda América. El Obelisco, todo es de ellos", exageró. Y dirigiéndose al diputado provincial Rogelio Segundo, del Pueblo Wichí y miembro de Lhaka Honhat, agregó: “Ustedes lo saben, quiero que lo sepan bien, yo tengo mucho dolor, porque ya se vendió todo, se entregó todo". "Ojalá se sepan defender bien ustedes, hermano, que con ellos no es el asunto, es con otra gente". "Y ojalá no vengan, metan una pala y saquen a mi madre, a mis parientes. Va a ser así. No tengo a dónde irme yo, donde yo nací no tengo, no me dieron y tampoco lo pedí”.

“Es triste lo que nosotros estamos pasando, todos los criollos. Manoseados", agregó. “El Trichaco se hace con amistad, porque es mucho dinero, entonces que se entienda de una vez por todas que yo no fui a robar a nadie, yo nací ahí, no le quité a nadie nada, soy el que más ayuda para que los hijos de ellos (señalando a Segundo) se sepan defender el día de mañana. Yo no soy político porque no lo quiero ser, porque no lo siento, no me quiero aprovechar de nada, soy un cantor popular, de todos, y me llevo bien con todos", sostuvo. Y volvió al proceso de traslado de familias criollas, necesario para entregar el título único comunitario: “Tampoco quiero irme a otro lado", aunque les estén adjudicando tierras para eso. "No sé, ya estoy grande, ya voy a cumplir 64 años, 40 de música gracias a Dios”.

“Dios ha sido grande conmigo, me ha dado mucho. Pero también me da este sufrimiento", siguió, llorando otra vez. Insistió en que no tiene enemistad con las comunidades, "al contrario, somos hermanos". A Segundo le deseó que su hijo estudie "para que no hagan lo mismo que han hecho con nosotros. Nosotros los criollos no somos malos con ustedes, los han mandado a ellos, no nací en el Chaco por nacer. Los mandaron ahí a los mayores y desde ahí venimos y defendemos el lugar”, afirmó.

También advirtió que quizás el Trichaco no se haga, porque “dicen, ya son nuestras las tierras", y se preguntó a dónde irá, "¿Qué hago?".

La distinción al Chaqueño Palavecino, que recibió "El león alado", la máxima distinción de la Cámara de Diputados de Salta, se hizo a propuesta de dos legisladores del oficialismo salteño, Gustavo Pantaleón, representante del departamento La Caldera (del Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción), y Moisés Balderrama, de Rivadavia y del mismo bloque.

Balderrama reseñó que el Chaqueño nació el 18 de diciembre de 1959 en Rancho El Ñato. A los 9 años la familia tuvo que irse a Tartagal por razones de salud de su madre, Estela Palavecino. El cantor trabajó desde entonces, a la mañana iba a clases y a la tarde era lustrabotas. A los 17 años falleció su madre y él y sus hermanos se mudaron a la ciudad de Salta, donde trabajó cargando y descargando garrafas, después fue chofer de colectivos y ahí empezó a ser conocido como cantor y "comenzó su carrera artística”.

Debate por una expropiación

Ya en la sesión propiamente dicha, la Cámara Baja salteña aprobó cuatro proyectos de ley, tres de declaración, más un paquete de doce proyectos de declaración y resolución, y pedidos de informes.

Entre esas iniciativas, le dió media sanción a un proyecto del oficialismo para expropiar una fracción del inmueble identificado con la matrícula 1547, del municipio de Vaqueros, en el departamento La Caldera, para ser destinado exclusivamente al desarrollo de lotes con servicios y la construcción de viviendas para la adjudicación en venta a personas en situación de vulnerabilidad social, que estén inscriptas en el Instituto Provincial de Vivienda en el marco del Plan Provincial Mi Lote. En el proyecto se establece que los lotes y viviendas que se desarrollen deberán asignarse con prioridad a grupos familiares que deban ser relocalizadas o sometidas a una regularización dominial en el barrio popular Villa Sara.

El proyecto provocó un debate, con legisladores que destacaron la rapidez del trámite de tratamiento y que no se hayan incorporado los estudios de prefactibilidad para construir viviendas en ese lugar.



El diputado Pantaleón, autor del proyecto, indicó que la población de Vaqueros creció muy por arriba de la media poblacional y que hay un alto porcentaje de la población local sin posibilidades de resolver su situación habitacional por vía del mercado inmobiliario. El legislador señaló que está "en ejecución un proyecto de integración socio-urbana desarrollado en el marco del ReNaBaP", en Villa Sara, cercano al catastro a expropiar y señaló que el desarrollo de este proceso, "implica una fuerte inversión del Estado nacional y provincial para la provisión de la infraestructura de servicios y equipamiento urbano, que posibilitaría la urbanización de las tierras propuestas a un costo considerablemente menor que otras opciones”.



La titular de la comisión de Obras Públicas, María del Socorro López, explicó que esta expropiación permitirá el desarrollo de 120 lotes con servicios, en el Plan Mi Lote. Entre otros legisladores que hablaron a favor del proyecto, Daniel Segura (Más Salta) aprovechó para pasar factura por la falta de obras de viviendas en su departamento, General Güemes.

La iniciativa fue aprobada con los votos negativos de Jorge Restom (San Martín, Todos), Roque Cornejo (Capital, Ahora Patria) y Sofia Sierra (Capita, PRO) y la abstención de Cristina Fiore (Capital, Confluir).

“Me parece sorprendente que en 48 horas haya aparecido el proyecto de expropiación y hoy lo estemos tratando” cuando hay una mediación judicial en curso, sostuvo Restom, quien advirtió; “Nada justifica el quitar un derecho adquirido”, al adelantar su voto negativo. Cornejo y Sierra cuestionaron la falta de informes de prefactibilidad.