El precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa valoró su relación de diálogo frecuente con Cristina Kirchner y aseguró que la ex presidenta continuará siendo su “consejera” en caso de que él sea electo como jefe de Estado en los comicios generales.

Cristina “eligió un rol de consejera y de mirar la política sin lugar institucional”, comentó Massa y admitió que él respeta la elección de la ex mandataria de no presentarse en cargos electivos.

No obstante, reconoció que el hecho de que CFK no ocupe ningún cargo institucional no la exime de su peso político como figura clave de la coalición. En este sentido, al ser consultado sobre cuál sería el rol que la ex mandataria ocuparía en caso de que él sea electo presidente, subrayó que “la voz de una expresidenta con tantos años en el poder es importante de ser escuchada”.

“La relación personal me permite soñarme haciendo un café semanal o quincenal con Cristina y hablando sobre todo de geopolítica, que entiende mucho”, indicó el ministro de Economía que supo reconstruir el diálogo con el kirchnerismo después de haberse ido de esa fuerza política para crear el Frente Renovador.

"Bullrich, Larreta y Milei son lo mismo"

En tanto, el precandidato sostuvo que si bien la "inflación, y la inseguridad" son los principales problemas que hoy tiene el país. A la vez, evaluó que la situación se ve agravada por la "falta de responsabilidad de la oposición en tratar algunos temas en el Congreso", llevando adelante una "dinámica tóxica".



Como ejemplo mencionó la negativa de Juntos por el Cambio de tratar en el Congreso un proyecto de ley que procura "facilitar las declaraciones" de las personas que tienen cuentas en el exterior sin registrar en el país.

Massa se mostró siempre "dispuesto" a buscar consensos y recordó que eso fue lo que hizo cuando se desempeñó como titular de la Cámara de Diputados (2019-2022) y logró que se aprobaran "la mayoría de las leyes que necesitaba el Gobierno".

En este punto se diferenció de sus rivales de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y el de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a quienes agrupó con una sola crítica: "Son lo mismo".



"Los tres ofrecen ajuste, represión y recorte para los jubilados y el mundo del trabajo. Es igual enfrentarse a cualquiera de ellos en las generales", señaló durante una entrevista por Telefé.



"Un profundo amor por el país"

En otro tramo del diálogo, reconoció que la doble función de ministro de Economía y precandidato presidencial "es sumamente desgastante" pero aseguró que a él la campaña le "carga mucho las pilas".

Massa respondió también que quiere ser Presidente por su "historia personal" como "primera generación de argentinos" luego de que sus padres llegaron desde Italia, lo que genera "un profundo amor por el país y por la Patria".



"Cuando yo planteo la gratuidad de la universidad lo hago desde mi historia personal. Mi viejo se puso a trabajar de albañil y no terminó el colegio, y es un país en el que, si te ponés a emprender, te da lugar", subrayó el precandidato de Unión por la Patria