La Policía detuvo a un chico de 14 años, sospechoso de haber participado del ataque a Morena, la nena de 11 años que murió este miércoles producto de un golpe en la cabeza durante un robo en el partido bonaerense de Lanús.

Los dos delincuentes involucrados serían de la misma región donde ocurrió el episodio, y uno de ellos "apenas mayor" que la propia víctima, subrayó en una conferencia de prensa el secretario de Seguridad del Municipio, Diego Kravetz.

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio aseguró que se reunió esta mañana con la familia de la menor fallecida. Habló con el padre, los hermanos, y los abuelos de ambas paternos y maternos. La madre de Morena, en tanto, vive en la provincia de Salta, por lo que no pudo encontrarse con ella, aclaró.

Kravetz señaló que brindaría asistencia a la víctima a la familia, que estaba "golpeado" y que no va a discutir en términos "políticos" en relación a la responsabilidad de la provincia o el municipio.

"No lo voy a hacer por Morena, no importa si me mandaban o no los patrulleros, estoy golpeado, me siento responsable", aseveró.