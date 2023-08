Miguel Ángel Madariaga, alias "Miguelito", de 28 años, y su hermano Darío “Lolo” Humberto Madariaga, de 25, fueron detenidos este miércoles por el crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años que murió tras ser asaltada y golpeada cuando llegaba a su escuela, en Villa Giardino, en el municipio de Lanús. Los sospechosos, que serán indagados en las próximas horas, cuentan con varios

En un primer momento, fuentes de la Municipalidad de Lanús informaron que había siete sospechosos que pertenecían a una banda ya identificada y dentro de los cuáles un menor de 14 años, identificado como M.A., había supuestamente confesado el delito al ser detenido. Pero por la tarde, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, descartó esa versión y aseguró que no había menores vinculados en el caso.

“Estábamos buscando el que estaba prófugo, lo detuvimos, hablé con la fiscal y me autorizó a hablar”, señaló en diálogo con C5N el funcionario bonaerense, quien agregó: “En un momento se pensaba que había un menor, pero no fue así”.

Según pudo confirmar Página|12, tanto “Miguelito” como su hermano “Lolo” cuentan con varios antecedentes penales.

Fuentes judiciales indicaron que el primero incluso tenía un pedido de captura de los últimos días. Ambos serán indagados hoy por la fiscal de la causa, Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien los imputó por "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento", un delito que prevé una pena en expectativa de 10 a 25 años de prisión.

Cómo encontraron a Miguelito y Lolo, los sospechosos del crimen de Morena

Berni contó que los dos imputados “estuvieron toda la noche drogándose”, antes del crimen de Morena. Además, informó que, tras el asalto, Miguel Ángel Madariaga y Darío Humberto Madariaga se dirigieron a la Villa Zavaleta, del barrio porteño de Barracas, para cambiar un “teléfono por paco”. “Estaban tan drogados que ni siquiera se acuerdan lo que hicieron”, aseguró.

Para hallar a los sospechosos, el ministro afirmó que pusieron “todo a servicio de la investigación criminal”. “Empezamos a mover nuestros informantes, toda nuestra inteligencia criminal y en dos horas teníamos resuelto e identificados a los autores, uno ya estaba detenido, al otro lo encontramos en la calle”, precisó.

Los antecedentes penales de los hermanos Madariaga

“Lolo” y “Miguelito” ya habían recibido condenas por delitos anteriores e incluso fueron beneficiados por la Justicia. Por el último, un robo de un vehículo en la vía pública, fueron condenados a 3 años y a 4 años y 6 seis meses de prisión, respectivamente. En el mismo veredicto, fueron condenados junto con Jorge Amado y Abraham Quinteros.

Miguel Ángel obtuvo una pena mayor dado que arrastraba otro antecedente de una pena en suspenso del Tribunal Oral Criminal 25, que fue unificada, según NA. La sentencia fue homologada por el Tribunal ya que los hermanos habían hecho un pacto con la fiscalía en un juicio abreviado de tres años de prisión efectiva.

Al detectarse ese antecedente judicial que no había sido tenido en cuenta y definirse el pedido de condena de 4 años y 6 meses por parte de la fiscalía, se lo quiso notificar a Miguel Madariaga, pero éste nunca se presentó y por eso fue declarado rebelde con el pedido de captura correspondiente.

Sobre Darío Humberto también pesa otro pedido de captura, ya que en octubre del año pasado la Cámara Nacional de Casación Penal lo benefició al aliviar su acusación, entendiendo que el robo en poblado y en banda no existió y la caratuló como robo simple. Cuando se notificó al imputado para avanzar, nunca se presentó y fue declarado rebelde.

El homicidio de Morena Domínguez

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30 de este miércoles, cuando la niña fue asaltada mientras se dirigía a la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3200, de la localidad de Villa Diamante, partido de Lanús.

El ataque quedó grabado por una cámara de seguridad que se convirtió en una prueba clave de una causa que, según las fuentes judiciales, terminará caratulada como homicidio. En el video se observa que Morena cayó al asfalto cuando fue abordada por dos asaltantes en moto. Luego, según las imágenes, el hombre que viajaba como acompañante se bajó para agarrar algunas de sus pertenencias y volvió a abordar el vehículo para escapar.

Un automovilista que fue testigo de la secuencia intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero éstos lograron escapar del lugar a toda velocidad, secuencia que también quedó registrada por la cámara.

"Veo que una nena está colgada de una moto, luchando con la mochila. Tiro el auto encima, no para pegarle porque estaba la nena. Se suben arriba de la vereda y me apuntan con un revólver. No llegué a ver si tenían patente. Después volví y había otro señor que la ayudaba. No la vi desvanecida, la vi mareada. No vi si se cayó al piso. Cuando se cae, yo ya había pasado. Todos los días están robando acá", dijo el automovilista, identificado como Damián.

Tras la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.



Mientras esperaba asistencia médica, la niña se descompensó. Al llegar la ambulancia del SAME, el médico realizó maniobras de reanimación. Finalmente, Morena fue trasladada en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció. La autopsia reveló que la niña de 11 años que fue atacada murió como consecuencia de un "fuerte golpe abdominal" que le provocó una hemorragia interna.

