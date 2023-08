Carlos Rodríguez, el hombre que asistió a Morena Domínguez luego de ser asaltada y golpeada, dio un relato estremecedor de los últimos instantes con vida de la niña. "Me dijo que no podía respirar y que la lleve con su mamá", narró el hombre en declaraciones radiales.

"No sabía si la querían secuestrar o qué, no la largaban, la arrastraron como media cuadra, pobrecita. La agarraron del brazo y ella iba arrastrando su cuerpo, sus piernas por la calle", agregó el hombre que esperaba que la Escuela Almafuerte N° 60 de Lanús abriera sus puertas para dejar a su hija.



El hombre precisó, además, que en ese momento escuchó el grito de un barrendero que se lanzó a perseguir a los asaltantes. "Yo la alzo y lo único que me dijo fue 'no puedo respirar', y se ve en el video que la agacho porque pensé que se quedó sin aire. Me alcanzó a decir que la lleve con la mamá", completó en declaraciones a Radio con Vos.

Captura de las cámaras de seguridad de la zona. Imagen: Télam

Seguidamente, el barrendero volvió a la escena junto a unos profesores del colegio e ingresaron a la niña a la escuela para esperar la llegada de la ambulancia. "Ahí la veo muy mal a Morena, cambió su color de piel, se puso muy pálida", precisó Carlos.

Una vez dentro del colegio, la niña recibió maniobras de RPC, contó el testigo. Sin embargo, la ambulancia "tardó mucho, como 40 minutos" en llegar. "Si en ese momento había una ambulancia o un móvil creo que Morena, pobrecita, se salvaba", lamentó.



Carlos Rodríguez aseguró que el crimen de Morena ocurrió "por ser una zona liberada", ya que hay "falta de seguridad" en las cercanías a la escuela. "Fue una tristeza muy grande no poder hacer nada por Morena", concluyó.

Cómo fue el crimen de Morena Domínguez

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30 de este miércoles 9 de agosto cuando la niña de 11 años fue asaltada mientras se dirigía a la Escuela Almafuerte N° 60, de Molinedo al 3200, en la localidad de Villa Diamante, partido de Lanús.



El ataque quedó grabado por una cámara de seguridad donde se observa que Morena cayó al asfalto cuando fue abordada por dos asaltantes en moto. Luego, según las imágenes, el hombre que viajaba como acompañante se bajó para agarrar algunas de sus pertenencias y volvió a abordar el vehículo para escapar.

Un automovilista que fue testigo de la secuencia intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero estos lograron escapar del lugar a toda velocidad, secuencia que también quedó registrada por la cámara.

Tras la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.



Mientras esperaba asistencia médica, la niña se descompensó. Al llegar la ambulancia del SAME, el médico realizó maniobras de reanimación. Finalmente, Morena fue trasladada en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció. La autopsia reveló que la niña murió como consecuencia de un "fuerte golpe abdominal" que le provocó una hemorragia interna.

Por el crimen de Morena Domínguez hay dos hombres detenidos. Se trata de Miguel Ángel Madariaga, alias "Miguelito", de 28 años, y su hermano Darío “Lolo” Humberto Madariaga, de 25. Se espera que sean indagados en las próximas horas de este jueves. Ambos cuentan con varios antecedentes penales.



