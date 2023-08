Independiente dará inicio a su segundo semestre este martes cuando se enfrente contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la Copa Argentina.

El partido, correspondiente a los 16avos de final, se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba desde las 21:30 con arbitraje de Fernando Echenique. Más temprano y por la misma instancia se enfrentarán Lanús y Colón de Santa Fe en el estadio Eva Perón, en Junín, desde las 17 y con Pablo Echavarría de juez principal. Ambos partidos van por TyC Sports.



El Rojo será el último grande en poner primera en la segunda mitad del año ya que viene viendo desde afuera las participaciones internacionales de Boca, River, Racing y San Lorenzo. Con tiempo extra de preparación, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski cerró varias incorporaciones la semana pasada para encarar unos meses claves en la lucha por la permanencia (está a tres puntos del descenso en la tabla anual).



Zielinski: de balas y renuncias

Consultado sobre la actualidad de un Independiente complicado desde lo deportivo y lo económico, Zielinski definió este lunes en conferencia de prensa: "Sabía que esto iba a ser una batalla complicada desde que me llamaron. Había gente que me decía que no vaya a Independiente, pero no soy alguien que le esquiva a las balas, me gustan los desafíos. Como en todos los lugares donde he estado, mi renuncia está encima de la mesa, soy alguien honesto y cuando la cosa no funciona, no funciona".

Los refuerzos del Rojo

En cuanto a los refuerzos, Zielinski se mostró satisfecho. "Estamos conformes con las incorporaciones, hemos hechos un buen mercado. Estamos buscando un central más y un delantero. Trajimos jugadores en todas las líneas y falta el toque final. Necesitamos jugadores que vengan y den una mano grande", expresó.

Ante los santiagueños fueron convocadas dos de las caras nuevas del equipo, el volante Lucas "Saltita" González y el defensor chileno Mauricio Isla. González, de apodo equívoco ya que nació en Jujuy, regresó a Independiente tras la rescisión de su préstamo con Santos Laguna de México y será titular en Córdoba. El jugador formado en Independiente viene de disputar 14 partidos y marcar un gol en Norteamérica este semestre.

Por el lado de Isla, de 35 años, su presencia desde el inicio será develada a último momento por el Ruso. De no darse, en el lateral derecho jugará el juvenil Patricio Ostachuk. El chileno viene de quedar libre en la Universidad Católica de su país (30 partidos y un gol) y registra pasos por Udinese de Italia (152 partidos y 7 goles entre 2008 y 2012), Fenerbahce de Turquía (91 partidos, sin goles entre 2017 y 2020), Flamengo de Brasil (80 partidos y 4 goles entre 2020 y 2022), Juventus de Italia (48 partidos, sin goles entre 2012 y 2016), entre otros clubes.

Isla es uno de los miembros de la denominada "generación dorada" de la Selección chilena campeona de las Copas América de 2015 y 2016. También jugó los Mundiales de 2010 y 2014, saliendo en ambas ocasiones en octavos de final. En Chile suma 132 partidos y 5 goles, y no juega desde las Eliminatorias hacia Qatar.

Los otros refuerzos de Independiente no estarán en Córdoba. Son el volante Federico Mancuello (34 años, libre desde Puebla de México), el delantero exQuilmes Alexis Canelo (31 años, comprado a Tijuana de México) y el central colombiano Felipe Aguilar (30 años, a préstamo desde Athletico Paranaense).





De Felippe conduce al Ferroviario

Mientras tanto, el Rojo tendrá enfrente a un viejo conocido que estará haciendo su debut en Centra Córdoba. Omar De Felippe, quien supo ascender a Independiente en 2014, es el nuevo DT del Ferriovario tras la salida de Leonardo Madelón. Los santiagueños terminaron un punto por encima de Independiente en la Liga pasada.

En su último choque, a mediados de julio, el Rojo se impuso por 1 a 0 como visitante con gol de Braian Martínez.

El ganador del cruce por Copa Argentina se enfrentará en octavos de final con Estudiantes de La Plata, equipo que dejó en el camino a All Boys.

En la Copa de la Liga, en tanto, Independiente debutará el sábado 19 a las 16:30 como local de Colón en la Zona 1, mientras que Central Córdoba visitará a Newell's el lunes 21 a las 20:30 por la Zona 2.

