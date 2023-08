Desde el oficialismo y la oposición analizaron los resultados electorales de las elecciones PASO del domingo pasado, que ubicaron en el primer lugar al "libertario" Javier Milei para la presidencia. El jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo consideró que si el referente de Libertad Avanza llega a la presidencia “sería desventajoso para La Rioja”, y que “su propuesta no es sólida”. “Lo que tiene Milei es una oratoria simple y directa que plantea cuestiones que a la gente le preocupan mucho. Pero eso es oratoria, la propuesta no es sólida”, dijo en declaraciones a Radio La Red y puso como ejemplo sus declaraciones sobre “dolarización o voucher educativo”.

Para el funcionario, lo que provocó los resultados fueron las estrategias de marketing del presidenciable: “Creo personalmente que la elección de la gente no fue por las propuestas que hace Milei", dijo. Remarcó además que "no solo lo votó la juventud, los adultos y la tercera edad también, fue muy transversal el voto a Milei, creo que no hay que limitarlo solamente a la juventud”, evaluó el funcionario del Gobierno de Quintela.

Analizó también que “como militantes es necesario trabajar más fuerte para poder explicar por qué las propuestas de Unión por la Patria merecen el acompañamiento el 22 de octubre”. Y dijo que "vamos a renovar el compromiso, planteando nuestros errores y aciertos”.

Por su parte, el senador de Juntos por el Cambio encolumnado en el espacio de Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, Julio Martínez, opinó que Milei “no está en condiciones de gobernar el país”.

“Milei no es santo de mi devoción, no me parece que esté en condiciones de gobernar. Pero la gente agarró su boleta y la puso, entiendo que es por enojo, por calentura, porque no la está pasando bien, y también porque este Gobierno no pega una, fueron mayoritariamente sus votantes los que migraron a Milei”, dijo el senador que se presentó para ser reelecto, a Riojavirtual Radio.

El dirigente radical habló luego sobre las propuestas económicas de Milei, y dijo no compartir lo referido a cerrar el Banco Central o dolarizar la economía. "Otras propuestas de él pueden ser entendibles como la necesidad de que haya déficit cero porque no podemos seguir con déficit eterno porque eso nos lleva al endeudamiento, a la emisión, a la inflación y cada vez a más pobreza, que es lo que pasa en este país desde hace 70 años", agregó.

Para Martínez Milei llegó a los sectores más jóvenes a través de las redes sociales. “Hoy los jóvenes no ven televisión ni escuchan radio, no leen noticias, no van a actividades políticas y Milei les entró por las redes sociales. La rebeldía de los jóvenes que antes eran de izquierda ahora la toma él”, afirmó.

Consideró que Juntos por el Cambio “no está llevando con claridad el mensaje a la gente, y que ese es el punto para mejorar”.

Por su parte, la candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por el espacio de Patricia Bullrich, Luciana De León, sostuvo que “el domingo los argentinos se expresaron con un gran descontento de la política en general, y eso nos engloba a todos”.

“Debemos entender lo que los argentinos quisieron decir, cambiar totalmente las políticas con un gobierno que no da para más”, expresó la actual concejal capitalina en declaraciones a La Red.