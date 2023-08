Una fiesta cada vez más federal crece desde “El jardín de la República”. La quinta edición de FIDEO, el Festival Intergaláctico de Escritores, se extenderá desde este viernes hasta el lunes en la Sociedad Francesa de San Miguel de Tucumán. Para potenciar esta celebración --que contará con la participación de Horacio Convertini (Buenos Aires), Juan Solá (Chaco), Washington Atencio (Entre Rios), Marinés Scelta (Mendoza), Fabio Martínez (Salta-Córdoba) y Gabriela Álvarez (Santiago del Estero), entre más de sesenta escritores y actores de la escena cultural del país, se realizará en simultáneo la FEI, Feria de Editoriales Independientes, con la participación de editoriales tucumanas, de Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba y Entre Ríos. Para el cierre se proyectará un adelanto de la serie audiovisual Poetas de Tucumán, dirigida por Zaida Kassab, cuyo primer video tiene como protagonista a la excepcional poeta Inés Aráoz, quien además de acompañar el estreno cerrará el festival con una lectura de sus poemas.

Dos organizadores a pulmón tiene FIDEO y la FEI: Zaida Kassab, editora, artista visual y poeta nacida en La Quiaca (Jujuy), que reside en Tucumán; y Daniel Ocaranza, editor y escritor tucumano. El festival empezó en 2018 y sólo se interrumpió en 2020 cuando el mundo entero se detuvo por la pandemia. “El Intergaláctico es una instancia de debate, cruce y visibilización. Abrimos un espacio para poner sobre la mesa la discusión de qué es lo que se está escribiendo, qué pasa con eso, a dónde va, cuáles son los caminos y en qué parte de ese trayecto nos encontramos, y si es posible atravesar ese tranco sin tropezones, cuán ilesos estamos. El debate tiene que pasar por lo que se escribe y, en el caso de las editoriales independientes, cómo se sobrevive”, plantea Kassab. La sobrevivencia, en estos tiempos tan inflacionarios, no es un tema menor para un festival y una feria que levantan la bandera de la autogestión y la independencia.

"La inflación, la devaluación y la estampida del dólar repercute de dos maneras, la más devastadora tiene que ver con los costos de imprenta que se disparan sin freno, poniendo en jaque la existencia de cada sello; por otro lado, el poder adquisitivo del lector se ve diezmado, el libro —que no es visto como un artículo de necesidad— pasa en el presupuesto familiar muchas veces no a un segundo plano, sino a un tercer plano o más”, explica Ocaranza editor en Falta Envido Ediciones y Puerta Roja Ediciones. A los editores tucumanos y del país los interpela este tema, por eso Kassab y Ocaranza han decidido programar para el festival la mesa titulada “Desafío imprimir”, donde la idea es poner el asunto sobre el tapete y debatir con qué herramientas cuentan las editoriales para no desparecer del mapa de la edición nacional. “Creemos que hay cosas que deben articularse —y que venimos manifestando desde nuestra editorial— con el estado provincial, por ejemplo, que los libros de producción local lleguen a las escuelas, que se pongan en marcha programas de apoyo articulados de manera seria y comprometida entre las editoriales y Cultura y Educación de la provincia; algo venimos buscando motorizar con otros sellos, pero los funcionarios de provincia han hecho oídos sordos. Dentro de todo este panorama las ferias funcionan como empujones a seguir, en Tucumán no hay feria del libro oficial, las que se ponen en pie son independientes, y los libros se mueven desde ahí”.

El Intergaláctico, como lo llaman también los organizadores, cuenta en esta edición con el apoyo del programa Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación, “un aire fundamental para poder seguir”, reconoce Kassab. En esta edición participarán autores tucumanos como Inés Aráoz, Denise León, Diego Puig, Pablo Romero, Luciana García Barraza, Fabián Soberón, Felipe Quiroga, Alejandra Díaz, Fabricio Jiménez Osorio, Guadalupe Valdez, Natalia Zanotta, Federico Soler, Silvina Bach, Gabriel Gómez Saavedra, Gustavo Luján, Gabriela Agüero, Ruth Contreras, Dardo Solórzano, Juan Lix Klett, Vanesa Carballido, Ana Coviello, Julián Luna Pastore, Adriana Lucero, Susana Noé, Samuel Amaya, María José Bovi y Octavio Shmuel Cadenas. Entre las editoriales que estarán en la Feria se destacan Funga (Santiago del Estero), Maíz Rojo (Catamarca), Piedra Madre (Santiago del Estero), Aguaviva (Entre Rios), Cerro Negro (Catamarca), Ediciones Arroyo (Santa Fe), El Guadal (Catamarca), EDUNSE (Santiago del Estero), AntiPop (Córdoba), Ampatu (Catamarca) y Aguacero (Bs. As-Tucumán). Se suman las tucumanas Falta Envido, Monoambiente, La Cascotiada, La Papa, Libros Tucumán, Puerta Roja, EDUNT, Carimbú, Duplex, Dichosa, Garambainas y Llama Blanca. También las librerías Madre Selva, Dany Libros y El grimorio.

“Inés Aráoz es hoy la poeta de mayor relevancia en Tucumán, y esto que refiero no es sólo por su trayectoria o por lo prolífico de su pluma —más de veinte títulos publicados—, sino por su calidad literaria”, subraya Kassab sobre la importancia de esta poeta tucumana, autora de Viaje de invierno, Las Historias de Ría, Balada para Román Schechaj, La Comunidad, Echazón y otros poemas, Pero la piedra es piedra, Agüita, Rojo torrente de fresas y Haré del silencio mi corona, entre otros libros de poemas. “Una poeta como ella debe tener el lugar que le corresponde”, insiste la artista visual y poeta para quien el espacio del Festival resulta una oportunidad para poder escuchar a Aráoz y que los amantes de la poesía sientan de cerca lo que es su obra. “Inés lee y se inicia la magia, te atraviesa. En este cierre no solo Inés leerá parte de su obra, sino que además será el estreno del anticipo de Poetas de Tucumán, una serie audiovisual de cinco capítulos, que produje y dirigí y que es el resultado de una Beca Creación 2021 del Fondo Nacional de las Artes, centrada en cinco generaciones de poetas de la provincia. El primer episodio es el de Inés, así que la alegría de esa noche será doble”, concluye Kassab.