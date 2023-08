El productor de moda Mariano Caprarola, que se encontraba internado desde el lunes pasado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento de Recoleta, falleció este jueves por una insuficiencia renal aguda. Al igual que Silvina Luna, el panelista había sufrido complicaciones derivadas de una cirugía que le había practicado el médico Aníbal Lotocki, quien días atrás fue inhabilitado para ejercer la medicina de manera provisoria, a la espera de que se confirme o no su condena a 4 años de prisión.

El coconductor del programa "La jaula de la moda", de 49 años, se descompensó durante una intervención para retirarle unos cálculos renales y los médicos que lo asistieron no pudieron reanimarlo.

Ese problema de salud se había originado tiempo después de una intervención que le había realizado el cuestionado cirujano en 2010, a quién no denunció en la justicia pero sí lo había hecho de manera pública en canales televisivos.

Cuando Caprarola comparó su situación con la de Silvina Luna

A comienzos de julio de este año, en una entrevista televisiva en el programa Polémica en el Bar, Caprarola fue consultado por la situación de Silvina Luna, y se refirió a Lotocki, quien intervino a ambos inyectándoles metacrilato.

"Primero me enfermó, yo tengo una insuficiencia renal. No puedo decir la palabra asesino porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso, pero el día que la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir 'es un asesino', hoy no puedo", dijo entonces el panelista.

"Silvina es una gran amiga. Yo no pagué (la intervención), como no pagó ninguno. Yo no lo puedo nombrar... cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tan grande, porque hasta fui garante de su clínica, imaginate el grado de confianza que tenía", reveló.

Además, agregó que "era un pendejo e hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencuas, pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar, que te va a inyectar muerte".

Caprarola y su dramático testimonio por la extracción del metacrilato de su cuerpo

En mayo de 2021, Caprarola había brindado detalles de la operación a la que debió someterse para que le extrajeran el metacrilato de su cuerpo.

"Yo necesitaba salvar mi vida. Me tuvieron que abrir con la forma de gaviota, bajar y sacar todo el producto, que es plástico", confesó en el programa Almorzando con Mirtha Legrand que conducía Juana Viale, pero no mencionó al especialista que le colocó la sustancia, aunque en la mesa de invitados trascendió el nombre de Lotocki.

"Para resumir, si no te lo sacás, te morís", sentenció el panelista en ese momento sobre el metacrilato.

Quién es Anibal Lotocki y la larga lista de famosos víctimas del cirujano

Aníbal Lotocki es conocido en el ambiente del espectáculo como "el cirujano de los famosos", por haberle practicado varias intervenciones quirúrgicas por cuestiones estéticas, entre otras, a numerosas celebridades. Sin embargo, en los últimos años, su nombre trasciende en los juzgados y en los medios por cuestiones graves relacionadas con su mala praxis durante las intervenciones médicas y la salud de sus pacientes.

El médico acumula denuncias en la justicia por estafas y lesiones graves a diferentes personas en sus intervenciones estéticas desde hace más de siete años. Entre las denunciantes por mala praxis se encuentran Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Silvina Luna. Ésta última se encuentra internada en terapia intensiva desde el 13 de junio en el Hospital Italiano, por complicaciones de salud que arrastra desde 2011 como consecuencia de una cirugía estética realizada por Lotocki.

En abril de 2021 ocurrió la denuncia más grave contra Lotocki: fue imputado por la muerte de Cristian Adolfo Zárate, un hombre de 50 años al que había atendido quirúrgicamente en su consultorio ese año.

Un año después, el cirujano quedó más complicado tras recibir una condena de cuatro años de prisión por lesiones graves en el marco de la denuncia que realizaron Luna, Xipolitakis, Sosa y Trenchi. Además, había quedado inhabilitado para ejercer la profesión por cinco años. No obstante, fue absuelto en la denuncia por estafa.

A principios de junio, a pedido del fiscal Pablo Recchini, el titular del Juzgado Nacional en los Correccional Nº 11, Luis Schelgel, resolvió el procesamiento de Lotocki y cambiar la calificación legal que pesaba en su contra por el crimen de Zárate, de "homicidio culposo" a "homicidio simple por dolo eventual".

Esta recategorización implica que, de ser hallado culpable en el juicio, podría por corresponderle una condena "homicidio simple", que prevé penas de prisión de ocho a veinticinco años.

